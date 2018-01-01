Главные новости
МоскваВ Москве 23 человека поступили в больницы за сутки с травмами от петардСпортВ Сеуле приветствовали готовность Пхеньяна участвовать в зимних Играх-2018В РоссииПутин пожелал россиянам перемен к лучшему и благополучия
Интервью

Глава МИД Эстонии: Таллин заинтересован в хороших отношениях с Россией

Свен Миксер в интервью "Интерфаксу" подвел итоги года

Глава МИД Эстонии: Таллин заинтересован в хороших отношениях с Россией
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер
Фото: Reuters

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Эстония в целом заинтересована в хороших отношениях с Россией, заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) в интервью корреспонденту "Интерфакса" в Эстонии Аркадию Присяжному. Подводя итоги минувшего года, он подчеркнул в то же время, что в двусторонних отношениях есть и потенциал для дальнейшего развития.

- Господин министр, как бы вы оценили нынешнее состояние эстонско-российских отношений? Что это – стагнация, откат назад или что-то иное? Каковы приоритеты МИД Эстонии в отношениях с Россией? На каких направлениях можно было бы пойти по пути их нормализации и какие возможности Вы видите?

- Как Эстония, так и ЕС в целом заинтересованы в хороших отношениях с Россией. Для улучшения отношений надо восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины . Мы не можем смотреть сквозь пальцы на то, что Россия самым серьезным образом нарушает в Украине международное право. Ни одно демократическое государство не готово признать в 21-м веке изменение границ вооружённым путем.

С другой стороны, в наших двухсторонних отношениях, без сомнения, есть потенциал для развития. В интересах жителей обеих стран, чтобы наши взаимоотношения развивались, и несправедливо переносить политические трудности на все другие сферы деятельности. Скажем честно, отношения между Эстонией и Россией после восстановления независимости никогда не были особо теплыми на высоком политическом уровне. Но много лет общение между нашими странами шло на рабочем и техническом уровне, и мы верим, что оно продолжится и в дальнейшем.

Говоря о взаимоотношениях людей, можно смело сказать, что с обеих сторон проявляется живой интерес к таким контактам. Эстония всегда была привлекательной для российских туристов, и мне приятно отметить, что мы вновь наблюдаем рост числа российских туристов, особенно в Таллинне и на Северо-востоке. Близятся Рождество и новогодние праздники, и мы вновь ждем российских туристов в Эстонии с надеждой, что они откроют для себя и другие места, не ограничиваясь одним лишь Таллином.

Тесные отношения и хорошее сотрудничество между Эстонией и Россией существуют в трансграничной сфере. 18 мая в Пскове между нашими странами был подписан двухсторонний договор о трансграничном сотрудничестве. Программа трансграничного сотрудничества между Эстонией, Латвией и Россией на период 2006-2013 и действующая в настоящий момент эстонско-российская программа на период 2014-2020 ставят своей целью поддержать развитие и конкурентоспособность приграничных регионов, а значит и благосостояние людей. Хорошим недавним примером того, как, ведя практическое сотрудничество, можно помочь жителям наших стран, является вновь открытый после реновации пограничный пункт Нарва 2, где работы проводились в рамках программы Эстонии-Латвии-России при софинансировании со стороны ЕС.

Между Эстонией и Россией существуют также хорошие контакты в области культуры. Театральная публика Эстонии всегда хорошо принимает фестиваль "Золотая маска". Осенью театр "Эстония" побывал на гастролях в Мариинском театре, а в прошлом году – в Москве, в театре "Геликон-Опера". В рамках праздничных мероприятий в честь столетия Эстонской Республики 8 апреля премьер-министр Юри Ратас принял участие в церковном богослужении и концерте в церкви св. Яана в Санкт-Петербурге.

Успешно ведется студенческий обмен. Программа "Эразмус+" очень популярна в России. В университетах Эстонии все больше российских студентов, вузы ведут активное сотрудничество в различных областях.

Таким образом, у нас есть много возможностей, чтобы сосредоточиться на интересах наших граждан.

- Не секрет, что санкции – оружие обоюдоострое. Эксперты утверждают, что из стран ЕС Эстония пострадала больше других от собственных санкций и контр-санкций России. В политических кругах ряда стран ЕС обсуждается возможность смягчения или отмены санкций, в том числе в случае принятия в ООН и начала реализации резолюции по миротворцам в Донбассе. Какова позиция Таллина в этом вопросе? Вы допускаете возможность постепенного смягчения санкций?

- Политика Европейского Союза в отношении России едина – пока РФ не выполняет своих международных обязательств, включая Минские соглашения, не вижу значительного улучшения отношений между ЕС и РФ и отмены санкций. Введение санкций и их регулярное продление осуществляется по решению всех 28 стран ЕС, включая Эстонию. Здесь хотелось бы особо подчеркнуть, что санкции введены в отношении конкретных секторов, предприятий и лиц, связанных с агрессией России против Украины. Поэтому изменить ситуацию может только сама Россия.

Принятые Россией ответные меры, запрещающие импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из ЕС в Россию, конечно же, повлияли на страны, которые экспортируют в Россию эти товары. Сегодня можно сказать, что пищевая промышленность Эстонии приспособилась к такому положению. Производство и экспорт перенаправлены на другие рынки. Следует отметить, что в начале 2017 года закупочная цена молока достигла того же уровня, который был до введения Россией ответных мер. Но, прежде всего, российский потребитель вынужден мириться с тем, что выбор продуктов стал для него более ограниченным и дорогим.

В то же время отмечу, что в отраслях промышленности, которых санкции не коснулись, в наших двухсторонних торговых отношениях наметились позитивные тенденции. За первые девять месяцев 2017 года наш товарообмен вырос по сравнению с прошлым годом почти на 30%. Следовательно, предприниматели обеих стран по-прежнему заинтересованы в экспортных рынках друг друга.

- В последнее время на эстонской территории усиливается присутствие вооруженных сил НАТО. По некоторым оценкам, разрабатываются планы усиления сухопутного, военно-воздушного и военно-морского компонентов альянса в Балтии. Соответствуют ли действительности сообщения о возможности создания в Эстонии крупной базы НАТО?

- Прежде всего, должен подчеркнуть, что поскольку Эстония сама является частью НАТО, то, несомненно, базы НАТО находятся в Эстонии с момента ее вступления в альянс в 2004 году, потому что национальные военные подразделения Эстонии – это и есть т.н. базы НАТО. В 2016 году мы приняли на Варшавском саммите решение о том, что, исходя из серьезных изменений в области безопасности в связи с российской агрессией против Украины, необходимо укрепить позицию сдерживания и обороноспособности НАТО в странах Балтии путем повышенного присутствия союзников. Этот процесс играет очень важную роль в укреплении мира и безопасности в регионе.

- Есть ли у Таллина опасения по поводу реализации проекта "Северный поток-2"? Намерена ли Эстония его блокировать?

- Летом Европейская комиссия изъявила желание начать переговоры с Российской Федерацией об условиях функционирования газопровода "Северный поток-2". Эстония начала содержательное обсуждение мандата для таких переговоров во время своего председательства в ЕС. Европейская комиссия считает, что в дальнейшем в отношении всех входящих на территорию ЕС из третьих стран трубопроводов (как существующих, так и построенных в будущем) применялись положения энергетического права ЕС.

Поскольку председательство Эстонии в ЕС заканчивается, то далее мандатом NS2 и директивой по внутреннему рынку газа будет заниматься Болгария. По мнению Эстонии и многих других стран ЕС "Северный поток" – это политический проект без должного экономического и финансового обоснования, который подрывает основы энергетической безопасности ЕС, в том числе увеличивая зависимость от единственного поставщика.

В целом, на наш взгляд, "Северный поток" не помогает достичь целей ЕС по диверсификация энергетики. Если же проект будет воплощён в жизнь, то все процессы должны проходить в полном соответствии с правовыми актами ЕС и принципами Энергетического союза.

- Президент Эстонии Керсти Кальюлайд недавно заявила о готовности посетить Россию, но только после ратификации эстонско-российских договоров о сухопутной и морской границе. Парламент Эстонии провел первое чтение закона о ратификации и приостановил этот процесс в ожидании, что и Госдума РФ начнет процесс ратификации. Что мешает прогрессу в этом вопросе и можно ли надеяться на продвижение в скором времени? Нет ли соответствующих сигналов с российской стороны? И когда можно ждать визита президента в Москву?

- При подписании в 2014 году пограничных договоров (два договора – о сухопутной и морской границе) с господином Сергеем Лавровым была достигнута договоренность о том, что они будут ратифицированы в парламентах в ходе параллельного рассмотрения. В эстонском Рийгикогу пограничный договор прошел первое чтение, но Госдума России в этом вопросе вперед не продвинулась. Разумеется, мы жили 26 лет без договора и проживем и дальше, но с точки зрения норм международного права и добрососедских отношений было бы целесообразно этот договор конечно же ратифицировать. Я уверен, что вступление пограничного договора в силу и следующая за этим демаркация государственной границы также в интересах России, поэтому жду от Госдумы шагов в этом направлении. Надеюсь, что независимо от конъюнктуры наши российские коллеги проявят политическую зрелость и дальновидность, в обоюдных интересах.

По-прежнему в силе приглашение министру иностранных дел Лаврову для обмена ратификационными грамотами.. "Российские журналисты спрашивали меня, в каком случае я поехала бы с визитом в Россию. Я ответила, что если пограничный договор между Эстонией и Россией будет ратифицирован, то я обязательно поеду, чтобы выразить благодарность за это". Так сказала недавно Президент Республики в интервью газете "Eesti Päevaleht".

- Эстония впервые в своей новейшей истории председательствует в Совете ЕС. В декабре срок председательства подходит к концу. Каковы, на ваш взгляд, главные итоги председательства?

- На мой взгляд, председательство Эстонии прошло очень успешно. В отношении председательства Эстонии в ЕС мы исходили из четырех приоритетов: Европа с открытой и инновационной экономикой, безопасная и защищенная Европа, цифровая Европа и свободное движение данных, а также дружественная и устойчивая Европа.

Говоря о своей сфере, хотел бы подчеркнуть успех саммита Восточного партнерства, который увенчался принятием совместной декларации, в которой, помимо прочего, поставлены общие практические цели на 2020 год. Это конкретные проекты в области экономики, образования, а также в цифровой сфере, которые улучшат жизнь миллионов людей и укрепят стабильность в соседних с нами регионах.

При обеспечении безопасности Европы решающее значение имеет волеизъявление стран ЕС в части налаживания постоянного структурированного сотрудничества в оборонительной сфере. 25 государства ЕС по инициативе Германии, Франции, Италии и Испании решили укрепить сотрудничество в области обороны, увеличить свои расходы на оборону и провести в жизнь ряд совместных проектов, включая упрощение и ускорение передвижения военного транспорта в Европе.

Разумеется, цифровая сфера также была для нас очень важным приоритетом во время нашего председательства в ЕС – по нашей инициативе в октябре впервые правовой акт Европейского Союза был подписан в цифровом формате.

Очень важным шагом для пользователей общественными трансграничными услугами стало достигнутое странами ЕС соглашение в части постановления о создании единых цифровых ворот, которое также предусматривает введение принципа разового запроса данных на уровне ЕС. В октябре в Таллинне страны ЕС утвердили и декларацию по цифровому управлению. Развитие цифровых решений стало одной из важных тем на состоявшемся на прошлой неделе саммите Европейского Союза и Африканского Союза. По инициативе Эстонии наибольшее внимание было обращено также на киберзащиту и кибербезопасность.

Что касается миграционных вызовов, то нам совместными усилиями удалость сократить количество прибывающих в Италию беженцев с 12 000 человек в неделю, до менее 2000 человек.

Конкретных достижений и шагов много, все они помогают сделать Европу лучшим местом для наших граждан. Большую работу проделала команда по координированию нашего председательства в ЕС, которую было бы уместно здесь поблагодарить.

- В 1990-х годах Эстония активно сотрудничала с российскими финно-угорскими народами. Сейчас культурные, этнографические и прочие контакты, похоже, сошли на нет. Есть ли у Эстонии еще интерес к подобного рода взаимодействию?

Наше совместное Финно-угорское наследие очень важно для эстонцев, - мы гордимся им. В 2016 году президент Эстонии принимал участие в проходившем в Лахти Всемирном конгрессе финно-угорских народов. На уровне президентов были также представлены Венгрия и Финляндия, от России в конгрессе участвовал заместитель министра культуры. Следующий Всемирный конгресс пройдет в 2020 году в Тарту, где мы ждем более активного участия представителей российских финно-угорских народов. В Эстонии существует государственная Программа коренных народов, которая ставит своей целью сохранение финно-угорских языков и культуры. В ее рамках оказывается финансовая поддержка и многих реализуемых в России проектов. Дипломаты нашего посольства и консульских отделов в России поддерживают связь с финно-угорскими общинами, потому что их культурное своеобразие представляет особую ценность для всех нас.

Кроме того, мы вносим свой вклад в форум и фонд коренных народов ООН, чтобы активизировать внимание к коренным народам и в международных организациях. Например, 21 сентября Эстония в сотрудничестве с Европейской комиссией организовала в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН мероприятие "Protecting the Rights of Indigenous Peoples: Taking up the Challenge in the Context of 2030 Agenda". Коренные народы не остались без внимания и во время нашего председательства в ЕС, когда у нас прошла, например, неформальная встреча рабочей группы ЕС по правам человека (COHOM) в Тарту. В нынешнем году Совет Европы принял заключения по теме коренных народов, которые подтверждают посвященность ЕС делу продвижения и защиты прав коренных народов. В июне 2017 года был принят новый Европейский консенсус развития (European Consensus on Development), в котором подчеркивается важность прав коренных народов и уважения к местным общинам, а также необходимость рационального использования природных ресурсов.

Хотелось бы подчеркнуть, что одной из основных экспозиций открытого в Тарту в 2016 году нового здания Музея эстонского народа. Оно является одним из самых современных музейных зданий в Европе и мы обязательно ждем гостей и из России. Размещенная здесь выставка "Эхо Урала" является посвящена культуре и языкам финно-угорских народов, главный акцент здесь делается на историю племенных финно-угорских народов России.

Теги: Эстония, Таллин, МИД Эстонии
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Интервью
Владимир Титов: Санкции США в отношении российского ТЭКа вызывают непонимание у западных инвесторов "Норд-Стрима-2"<span class="green">Владимир Титов:</span> Санкции США в отношении российского ТЭКа вызывают непонимание у западных инвесторов "Норд-Стрима-2"
Первый замглавы МИД РФ подвел итоги года по курируемым темамПодробнее
Сергей Лавров: Россия вернула себе историческую роль гаранта глобальной стабильности<span class="green">Сергей Лавров:</span> Россия вернула себе историческую роль гаранта глобальной стабильности
Министр иностранных дел РФ в интервью "Интерфаксу" подвел итоги внешнеполитического годаПодробнее
Сергей Собянин: реновация стала словом 2017 года в России<span class="green">Сергей Собянин:</span> реновация стала словом 2017 года в России
Мэр Москвы рассказал о знаковых для столицы событиях уходящего годаПодробнее
Глава "Победы": если бизнес не может жить без кредитной иглы, дайте ему умереть<span class="green">Глава "Победы":</span> если бизнес не может жить без кредитной иглы, дайте ему умереть
Андрей Калмыков рассказал, почему он считает новые правила перевозки ручной клади незаконнымиПодробнее
Григорий Карасин: рассчитывать на скорое сближение подходов РФ и США к украинскому урегулированию не приходится<span class="green">Григорий Карасин:</span> рассчитывать на скорое сближение подходов РФ и США к украинскому урегулированию не приходится
Замглавы МИД рассказал "Интерфаксу" о перспективах украинского урегулированияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Профессия: Снегурочка10 фото

Профессия: Снегурочка

Фотохроника 28 декабря6 фото

Фотохроника 28 декабря

Виды уходящего года13 фото

Виды уходящего года

Цитаты года12 фото

Цитаты года

Фотохроника 27 декабря5 фото

Фотохроника 27 декабря

Фотохроника 26 декабря6 фото

Фотохроника 26 декабря

Москвичи несут цветы к месту ДТП у "Славянского бульвара"5 фото

Москвичи несут цветы к месту ДТП у "Славянского бульвара"

Фотохроника 25 декабря6 фото

Фотохроника 25 декабря

Автобус съехал в переход на Славянском бульваре7 фото

Автобус съехал в переход на Славянском бульваре

Обрушение жилого дома в Ивановской области6 фото

Обрушение жилого дома в Ивановской области

Самые богатые спортсмены всех времен10 фото

Самые богатые спортсмены всех времен

Прощание с Леонидом Броневым6 фото

Прощание с Леонидом Броневым

Ушел из жизни Леонид Броневой6 фото

Ушел из жизни Леонид Броневой

Самые высокооплачиваемые музыканты в мире10 фото

Самые высокооплачиваемые музыканты в мире

Жеребьевка ЧМ-20189 фото

Жеребьевка ЧМ-2018

Презентация олимпийской формы сборной России7 фото

Презентация олимпийской формы сборной России

Прощание с Дмитрием Хворостовским8 фото

Прощание с Дмитрием Хворостовским

Ушел из жизни Дмитрий Хворостовский11 фото

Ушел из жизни Дмитрий Хворостовский

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

Тонкости сумо8 фото

Тонкости сумо

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Церемония закрытия Кубка конфедераций-20177 фото

Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017

Финал Кубка конфедераций-201711 фото

Финал Кубка конфедераций-2017

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Шанхайский автосалон8 фото

Шанхайский автосалон

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 декабря6 фото
28 декабря
Фотохроника 28 декабря
Виды уходящего года13 фото
28 декабря
Виды уходящего года
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВ Москве 23 человека поступили в больницы за сутки с травмами от петардСпортВ Сеуле приветствовали готовность Пхеньяна участвовать в зимних Играх-2018В РоссииПутин пожелал россиянам перемен к лучшему и благополучияВ РоссииЗадержанный по делу о теракте в Петербурге арестованВ РоссииПолиция задержала стрелявшего накануне вечером в центре МосквыМоскваМосква объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублей

Более 8,5 млн человек участвовали в новогодних празднествах в России

Ким Чен Ын в Новый год предупредил США о ядерной кнопке на своем столе

Корабли ВМФ РФ сформируют стратегические группировки неядерного сдерживания

Шарапова выиграла матч первого круга турнира в Китае

В Подольске потушили пожар на складе стройматериалов

Россиянин Кучеров вошел в тройку лучших игроков года в НХЛ

Первой звездой признана команда "Вегас" Подробнее

В Сеуле приветствовали готовность Пхеньяна участвовать в зимних Играх-2018

В Сеуле приветствовали готовность Пхеньяна участвовать в зимних Играх-2018Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к согражданам заявил, что готов к переговорам по вопросу отправки спортсменов в Южную Корею Подробнее

Из московских автобусов с "гармошкой" убрали турникеты

Россия приняла на себя председательство в органах ЕАЭС

Россия сыграет с США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 300 км от Алматы

Тарифы в плацкарте и базовые ставки в купе, СВ и люксе в 2018-м остались прежними

В Москве 23 человека поступили в больницы за сутки с травмами от петард

В Москве 23 человека поступили в больницы за сутки с травмами от петардКак рассказал источник "Интерфакса", младшему из них - пять лет, старшему - 49 Подробнее

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января повышена до $111,4 за тонну

В РФ признали полузащитника "Спартака" Промеса лучшим футболистом года

Казахстан приступил к председательству в Совете Безопасности ООН

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru