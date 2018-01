Глава МИД Эстонии: Таллин заинтересован в хороших отношениях с Россией

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Эстония в целом заинтересована в хороших отношениях с Россией, заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) в интервью корреспонденту "Интерфакса" в Эстонии Аркадию Присяжному. Подводя итоги минувшего года, он подчеркнул в то же время, что в двусторонних отношениях есть и потенциал для дальнейшего развития.

- Господин министр, как бы вы оценили нынешнее состояние эстонско-российских отношений? Что это – стагнация, откат назад или что-то иное? Каковы приоритеты МИД Эстонии в отношениях с Россией? На каких направлениях можно было бы пойти по пути их нормализации и какие возможности Вы видите?

- Как Эстония, так и ЕС в целом заинтересованы в хороших отношениях с Россией. Для улучшения отношений надо восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины . Мы не можем смотреть сквозь пальцы на то, что Россия самым серьезным образом нарушает в Украине международное право. Ни одно демократическое государство не готово признать в 21-м веке изменение границ вооружённым путем.

С другой стороны, в наших двухсторонних отношениях, без сомнения, есть потенциал для развития. В интересах жителей обеих стран, чтобы наши взаимоотношения развивались, и несправедливо переносить политические трудности на все другие сферы деятельности. Скажем честно, отношения между Эстонией и Россией после восстановления независимости никогда не были особо теплыми на высоком политическом уровне. Но много лет общение между нашими странами шло на рабочем и техническом уровне, и мы верим, что оно продолжится и в дальнейшем.

Говоря о взаимоотношениях людей, можно смело сказать, что с обеих сторон проявляется живой интерес к таким контактам. Эстония всегда была привлекательной для российских туристов, и мне приятно отметить, что мы вновь наблюдаем рост числа российских туристов, особенно в Таллинне и на Северо-востоке. Близятся Рождество и новогодние праздники, и мы вновь ждем российских туристов в Эстонии с надеждой, что они откроют для себя и другие места, не ограничиваясь одним лишь Таллином.

Тесные отношения и хорошее сотрудничество между Эстонией и Россией существуют в трансграничной сфере. 18 мая в Пскове между нашими странами был подписан двухсторонний договор о трансграничном сотрудничестве. Программа трансграничного сотрудничества между Эстонией, Латвией и Россией на период 2006-2013 и действующая в настоящий момент эстонско-российская программа на период 2014-2020 ставят своей целью поддержать развитие и конкурентоспособность приграничных регионов, а значит и благосостояние людей. Хорошим недавним примером того, как, ведя практическое сотрудничество, можно помочь жителям наших стран, является вновь открытый после реновации пограничный пункт Нарва 2, где работы проводились в рамках программы Эстонии-Латвии-России при софинансировании со стороны ЕС.

Между Эстонией и Россией существуют также хорошие контакты в области культуры. Театральная публика Эстонии всегда хорошо принимает фестиваль "Золотая маска". Осенью театр "Эстония" побывал на гастролях в Мариинском театре, а в прошлом году – в Москве, в театре "Геликон-Опера". В рамках праздничных мероприятий в честь столетия Эстонской Республики 8 апреля премьер-министр Юри Ратас принял участие в церковном богослужении и концерте в церкви св. Яана в Санкт-Петербурге.

Успешно ведется студенческий обмен. Программа "Эразмус+" очень популярна в России. В университетах Эстонии все больше российских студентов, вузы ведут активное сотрудничество в различных областях.

Таким образом, у нас есть много возможностей, чтобы сосредоточиться на интересах наших граждан.

- Не секрет, что санкции – оружие обоюдоострое. Эксперты утверждают, что из стран ЕС Эстония пострадала больше других от собственных санкций и контр-санкций России. В политических кругах ряда стран ЕС обсуждается возможность смягчения или отмены санкций, в том числе в случае принятия в ООН и начала реализации резолюции по миротворцам в Донбассе. Какова позиция Таллина в этом вопросе? Вы допускаете возможность постепенного смягчения санкций?

- Политика Европейского Союза в отношении России едина – пока РФ не выполняет своих международных обязательств, включая Минские соглашения, не вижу значительного улучшения отношений между ЕС и РФ и отмены санкций. Введение санкций и их регулярное продление осуществляется по решению всех 28 стран ЕС, включая Эстонию. Здесь хотелось бы особо подчеркнуть, что санкции введены в отношении конкретных секторов, предприятий и лиц, связанных с агрессией России против Украины. Поэтому изменить ситуацию может только сама Россия.

Принятые Россией ответные меры, запрещающие импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из ЕС в Россию, конечно же, повлияли на страны, которые экспортируют в Россию эти товары. Сегодня можно сказать, что пищевая промышленность Эстонии приспособилась к такому положению. Производство и экспорт перенаправлены на другие рынки. Следует отметить, что в начале 2017 года закупочная цена молока достигла того же уровня, который был до введения Россией ответных мер. Но, прежде всего, российский потребитель вынужден мириться с тем, что выбор продуктов стал для него более ограниченным и дорогим.

В то же время отмечу, что в отраслях промышленности, которых санкции не коснулись, в наших двухсторонних торговых отношениях наметились позитивные тенденции. За первые девять месяцев 2017 года наш товарообмен вырос по сравнению с прошлым годом почти на 30%. Следовательно, предприниматели обеих стран по-прежнему заинтересованы в экспортных рынках друг друга.

- В последнее время на эстонской территории усиливается присутствие вооруженных сил НАТО. По некоторым оценкам, разрабатываются планы усиления сухопутного, военно-воздушного и военно-морского компонентов альянса в Балтии. Соответствуют ли действительности сообщения о возможности создания в Эстонии крупной базы НАТО?

- Прежде всего, должен подчеркнуть, что поскольку Эстония сама является частью НАТО, то, несомненно, базы НАТО находятся в Эстонии с момента ее вступления в альянс в 2004 году, потому что национальные военные подразделения Эстонии – это и есть т.н. базы НАТО. В 2016 году мы приняли на Варшавском саммите решение о том, что, исходя из серьезных изменений в области безопасности в связи с российской агрессией против Украины, необходимо укрепить позицию сдерживания и обороноспособности НАТО в странах Балтии путем повышенного присутствия союзников. Этот процесс играет очень важную роль в укреплении мира и безопасности в регионе.

- Есть ли у Таллина опасения по поводу реализации проекта "Северный поток-2"? Намерена ли Эстония его блокировать?

- Летом Европейская комиссия изъявила желание начать переговоры с Российской Федерацией об условиях функционирования газопровода "Северный поток-2". Эстония начала содержательное обсуждение мандата для таких переговоров во время своего председательства в ЕС. Европейская комиссия считает, что в дальнейшем в отношении всех входящих на территорию ЕС из третьих стран трубопроводов (как существующих, так и построенных в будущем) применялись положения энергетического права ЕС.

Поскольку председательство Эстонии в ЕС заканчивается, то далее мандатом NS2 и директивой по внутреннему рынку газа будет заниматься Болгария. По мнению Эстонии и многих других стран ЕС "Северный поток" – это политический проект без должного экономического и финансового обоснования, который подрывает основы энергетической безопасности ЕС, в том числе увеличивая зависимость от единственного поставщика.

В целом, на наш взгляд, "Северный поток" не помогает достичь целей ЕС по диверсификация энергетики. Если же проект будет воплощён в жизнь, то все процессы должны проходить в полном соответствии с правовыми актами ЕС и принципами Энергетического союза.

- Президент Эстонии Керсти Кальюлайд недавно заявила о готовности посетить Россию, но только после ратификации эстонско-российских договоров о сухопутной и морской границе. Парламент Эстонии провел первое чтение закона о ратификации и приостановил этот процесс в ожидании, что и Госдума РФ начнет процесс ратификации. Что мешает прогрессу в этом вопросе и можно ли надеяться на продвижение в скором времени? Нет ли соответствующих сигналов с российской стороны? И когда можно ждать визита президента в Москву?

- При подписании в 2014 году пограничных договоров (два договора – о сухопутной и морской границе) с господином Сергеем Лавровым была достигнута договоренность о том, что они будут ратифицированы в парламентах в ходе параллельного рассмотрения. В эстонском Рийгикогу пограничный договор прошел первое чтение, но Госдума России в этом вопросе вперед не продвинулась. Разумеется, мы жили 26 лет без договора и проживем и дальше, но с точки зрения норм международного права и добрососедских отношений было бы целесообразно этот договор конечно же ратифицировать. Я уверен, что вступление пограничного договора в силу и следующая за этим демаркация государственной границы также в интересах России, поэтому жду от Госдумы шагов в этом направлении. Надеюсь, что независимо от конъюнктуры наши российские коллеги проявят политическую зрелость и дальновидность, в обоюдных интересах.

По-прежнему в силе приглашение министру иностранных дел Лаврову для обмена ратификационными грамотами.. "Российские журналисты спрашивали меня, в каком случае я поехала бы с визитом в Россию. Я ответила, что если пограничный договор между Эстонией и Россией будет ратифицирован, то я обязательно поеду, чтобы выразить благодарность за это". Так сказала недавно Президент Республики в интервью газете "Eesti Päevaleht".

- Эстония впервые в своей новейшей истории председательствует в Совете ЕС. В декабре срок председательства подходит к концу. Каковы, на ваш взгляд, главные итоги председательства?

- На мой взгляд, председательство Эстонии прошло очень успешно. В отношении председательства Эстонии в ЕС мы исходили из четырех приоритетов: Европа с открытой и инновационной экономикой, безопасная и защищенная Европа, цифровая Европа и свободное движение данных, а также дружественная и устойчивая Европа.

Говоря о своей сфере, хотел бы подчеркнуть успех саммита Восточного партнерства, который увенчался принятием совместной декларации, в которой, помимо прочего, поставлены общие практические цели на 2020 год. Это конкретные проекты в области экономики, образования, а также в цифровой сфере, которые улучшат жизнь миллионов людей и укрепят стабильность в соседних с нами регионах.

При обеспечении безопасности Европы решающее значение имеет волеизъявление стран ЕС в части налаживания постоянного структурированного сотрудничества в оборонительной сфере. 25 государства ЕС по инициативе Германии, Франции, Италии и Испании решили укрепить сотрудничество в области обороны, увеличить свои расходы на оборону и провести в жизнь ряд совместных проектов, включая упрощение и ускорение передвижения военного транспорта в Европе.

Разумеется, цифровая сфера также была для нас очень важным приоритетом во время нашего председательства в ЕС – по нашей инициативе в октябре впервые правовой акт Европейского Союза был подписан в цифровом формате.

Очень важным шагом для пользователей общественными трансграничными услугами стало достигнутое странами ЕС соглашение в части постановления о создании единых цифровых ворот, которое также предусматривает введение принципа разового запроса данных на уровне ЕС. В октябре в Таллинне страны ЕС утвердили и декларацию по цифровому управлению. Развитие цифровых решений стало одной из важных тем на состоявшемся на прошлой неделе саммите Европейского Союза и Африканского Союза. По инициативе Эстонии наибольшее внимание было обращено также на киберзащиту и кибербезопасность.

Что касается миграционных вызовов, то нам совместными усилиями удалость сократить количество прибывающих в Италию беженцев с 12 000 человек в неделю, до менее 2000 человек.

Конкретных достижений и шагов много, все они помогают сделать Европу лучшим местом для наших граждан. Большую работу проделала команда по координированию нашего председательства в ЕС, которую было бы уместно здесь поблагодарить.

- В 1990-х годах Эстония активно сотрудничала с российскими финно-угорскими народами. Сейчас культурные, этнографические и прочие контакты, похоже, сошли на нет. Есть ли у Эстонии еще интерес к подобного рода взаимодействию?

Наше совместное Финно-угорское наследие очень важно для эстонцев, - мы гордимся им. В 2016 году президент Эстонии принимал участие в проходившем в Лахти Всемирном конгрессе финно-угорских народов. На уровне президентов были также представлены Венгрия и Финляндия, от России в конгрессе участвовал заместитель министра культуры. Следующий Всемирный конгресс пройдет в 2020 году в Тарту, где мы ждем более активного участия представителей российских финно-угорских народов. В Эстонии существует государственная Программа коренных народов, которая ставит своей целью сохранение финно-угорских языков и культуры. В ее рамках оказывается финансовая поддержка и многих реализуемых в России проектов. Дипломаты нашего посольства и консульских отделов в России поддерживают связь с финно-угорскими общинами, потому что их культурное своеобразие представляет особую ценность для всех нас.

Кроме того, мы вносим свой вклад в форум и фонд коренных народов ООН, чтобы активизировать внимание к коренным народам и в международных организациях. Например, 21 сентября Эстония в сотрудничестве с Европейской комиссией организовала в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН мероприятие "Protecting the Rights of Indigenous Peoples: Taking up the Challenge in the Context of 2030 Agenda". Коренные народы не остались без внимания и во время нашего председательства в ЕС, когда у нас прошла, например, неформальная встреча рабочей группы ЕС по правам человека (COHOM) в Тарту. В нынешнем году Совет Европы принял заключения по теме коренных народов, которые подтверждают посвященность ЕС делу продвижения и защиты прав коренных народов. В июне 2017 года был принят новый Европейский консенсус развития (European Consensus on Development), в котором подчеркивается важность прав коренных народов и уважения к местным общинам, а также необходимость рационального использования природных ресурсов.

Хотелось бы подчеркнуть, что одной из основных экспозиций открытого в Тарту в 2016 году нового здания Музея эстонского народа. Оно является одним из самых современных музейных зданий в Европе и мы обязательно ждем гостей и из России. Размещенная здесь выставка "Эхо Урала" является посвящена культуре и языкам финно-угорских народов, главный акцент здесь делается на историю племенных финно-угорских народов России.