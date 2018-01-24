Борис Обносов: Су-57 готовится к испытательным пускам новых ракет

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов в интервью "Интерфаксу" рассказал об итогах работы предприятия в 2017 году и предстоящих испытаниях новейших образцов вооружений

- Борис Викторович, с какими результатами корпорация завершила 2017 год?

- Показатели Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), по предварительным оценкам, будут выше процентов на 25-30. Если в 2016 году консолидированная выручка была около 173 млрд рублей, то по итогам 2017 года мы ожидаем, что этот показатель приблизится к уровню 210 – 215 млрд руб. Чистая прибыль составит свыше 20 млрд руб. В целом, все предприятия корпорации справились с серийными и экспортными заказами, которые у них были.

Уже более 10 лет КТРВ уверенно занимает лидирующие позиции среди ведущих мировых производителей вооружений. Так, с 2007 года КТРВ поднялась на 55 позиций, с 87 на 32 место, в рейтинге предприятий оборонного комплекса авторитетного американского издания Defense News TOP-100. В текущем рейтинге TOP-100 Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) мы занимаем 35-е место.

- Какие показатели корпорации по экспорту?

- Объем экспорта составляет до 30% от общего оборота. По итогам 2017 года он увеличится, по предварительным оценкам, также достаточно прилично. Если в 2016 году мы экспортировали продукции и предоставили услуг более чем на 610 млн долларов, то в 2017 году этот показатель будет около 960 млн долларов.

В перспективе серьезный рост объемов экспортной выручки несомненен, с учетом того, что мы будем представлять пакеты предложений не только по авиационному вооружению, но и по морскому подводному оружию, по береговым комплексам, по корабельным системам. Смею предположить, что в 2018 году преодолеем миллиардный рубеж.

- Как учитывается сирийский опыт в работе по модернизации авиационного вооружения?

- Не секрет, что именно в ходе военных кампаний ярко проявляются как сильные стороны вооружения, так и его недостатки. В боевых действиях в Сирии Воздушно-космические силы (ВКС) России применяли широкий спектр вооружения разработки и производства КТРВ – это ракеты различных типов, корректируемые авиационные бомбы.

Отработали в боевой обстановке и наше перспективное изделие – крылатую ракету воздушного базирования Х-101, которая, по оценкам экспертов, показала себя хорошо. Можно сказать, что это изделие является гордостью нашей конструкторской школы, и аналогов его по точности и дальности на данный момент нет.

Наши представители наблюдали подготовку и сами пуски как в Сирии, так и в России. Конструкторские коллективы наших предприятий на основе полученных данных проводили доводку изделий с учетом местных климатических условий, вносили коррективы в программирование боевых заданий. С уверенность можно сказать, что усилия специалистов не прошли даром.

- Как идут работы по созданию вооружения для перспективного истребителя 5-го поколения Су-57?

- Работы нашими предприятиями ведутся в очень плотном и напряженном графике. Это коллективы "Радуги", "Вымпела", головной компании в Королеве. Для Су-57 КТРВ готовит высокоточное оружие и внутрифюзеляжного размещения, и для размещения на внешней подвеске. Сейчас идет этап практических полетов, вот-вот приступим к очень ответственному этапу – пускам.

- Над какими проектами работает сегодня КТРВ по морской тематике? Какие в этой связи стоят задачи на текущий год?

- Работы по морской тематике ведутся несколькими предприятиями КТРВ, в частности, ГНПП "Регион", концерном "МПО-Гидроприбор". Хорошо известны, например, такие наши изделия, как комплекс вооружения со скоростной подводной ракетой "Шквал-Э", малогабаритный противолодочный комплекс с антиторпедой "Пакет-Э/НК" и т.д. Планируем в 2018 году завершить испытания новейшей торпеды. Очень рассчитываю, что мы проведем их точно в назначенный срок.

- На каком этапе находятся работы по созданию гиперзвукового высокоточного оружия?

- Поскольку американская концепция быстрого глобального удара базируется на применении высокоточного гиперзвукового оружия, мы также должны, в качестве ответа, сделать упор на разработку и систем защиты, и высокоскоростного оружия повышенной дальности, точности, помехозащищенности.

По теме гиперзвука идут активные работы в рамках государственной программы, по этому направлению КТРВ определена головной организацией.

Наши ведущие предприятия – "ВПК "НПО машиностроения", "Радуга", головное предприятие - активно взаимодействуют с Фондом перспективных исследований, Московским институтом теплотехники, другими научными организациями. Работа ведется по нескольким направлениями, таким как баллистика, двигатель, материалы, система наведения, другие бортовые комплексы.

Очевидно, что тот, кто первым освоит эти технологии, тот получит серьезные преимущества во многих сферах, а не только в военной. Для этого, как вы понимаете, нужен технологический прорыв, который, надеюсь произойдет в начале 2020-х годов.