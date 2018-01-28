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Глава "ЦНИИТОЧМАШ": Облик боевой экипировки "Ратник-3" сформирован

Дмитрий Семизоров рассказал, чем экипировка российских военных будет отличаться от зарубежных аналогов

Глава "ЦНИИТОЧМАШ": Облик боевой экипировки "Ратник-3" сформирован
Генеральный директор ФГУП "ЦНИИТОЧМАШ" Дмитрий Семизоров.
Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Генеральный директор "ЦНИИТОЧМАШ" ("Ростех") Дмитрий Семизоров рассказал корреспонденту "Интерфакса" Кириллу Веприкову об экипировке "солдата будущего"

- Дмитрий Юрьевич, на каком этапе работы по созданию нового поколения боевой экипировки "Ратник"?

- В настоящее время завершена научно-исследовательская работа по определению требований к боевой индивидуальной экипировке третьего поколения для военнослужащих. Проанализировав отечественный и зарубежный опыт применения современной боевой экипировки военнослужащих, отечественные и зарубежные современные и перспективные технологии производства различных материалов, учитывая результаты войсковой эксплуатации экипировки второго поколения "Ратник", мы определили и обосновали тактико-технические требования к элементам и комплектам боевой экипировки следующего - третьего поколения. Материалы НИР представлены заказчику (министерству обороны РФ).

Сейчас институт готовится к проведению опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию такого комплекта. Решение об открытии конкретных ОКР будет принимать министерство обороны, руководствуясь государственной программой вооружения.

- Чем "Ратник-3" будет отличаться от иностранных аналогов?

- Сравнивать с иностранными образцами наш "Ратник" можно лишь условно. Все ведущие армии мира занимаются совершенствованием боевой экипировки военнослужащих. За рубежом финансируются национальные программы по разработке технологий для "солдата будущего": Land 125 (Австралия), African warrior (Южная Африка), Warrior 2020 (Финляндия), Felin (Франция), JdZ (Германия), Soldato Futuro (Италия), Combatiente Futuro (Испания), Soldier modernisation program – SMP (Нидерланды), Normans (Норвегия) и другие.

Общей тенденцией таких программ является создание экипировки, которая позволит военнослужащему эффективно выполнить поставленную боевую задачу в любых условиях. Однако условия на поле боя могут быть разные. Они зависят от географического положения (температура, влажность), от места (город, горы, равнина), от боевой задачи (наступление, оборона) и т.д.

Одной из основных задач, которые ставились заказчиком (министерством обороны) перед разработчиками комплекта "Ратник", являлось использование только отечественных материалов и технологий.

В нашем комплекте любой российский военнослужащий любой воинской специальности Сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты ВМФ или подразделений специального назначения сможет выполнить любую боевую задачу в любых климатических условиях.

При этом общая масса носимого вооружения и снаряжения будет существенно меньше, чем, например, у солдата США, Франции или Германии. В комплект экипировки "Ратник" входит уникальный самый легкий в мире "армейский" бронешлем массой всего 1 кг, который по защитным характеристикам не уступает лучшим зарубежным аналогам.

Одна бронепанель бронежилета выдерживает до 10 попаданий пуль, чем пока не могут похвастаться зарубежные разработчики. По отзывам иностранных военных специалистов, наш "Ратник" является наиболее оптимальным по соотношению масса/функциональность среди комплектов боевой экипировки ведущих стран мира.

- Прорабатывается ли создание специализированных версий экипировки для подразделений специального назначения?

- Подразделения СпН предназначены для выполнения специальных боевых задач и комплектуются специально подготовленными для этого высококвалифицированными военнослужащими. Образцы боевой экипировки, поступающие в такие подразделения, должны соответствовать условиям их боевого применения.

Существующие элементы комплекта боевой экипировки "Ратник" позволяют их использование бойцами подразделений СпН при решении широкого круга задач. Естественно, при необходимости разрабатываются или модернизируются отдельные элементы экипировки с целью их адаптации под конкретную задачу.

- Будет ли "Ратник-3" интегрирован с наземными роботизированными комплексами и беспилотными летательными аппаратами?

- Комплект боевой индивидуальной экипировки создается для военнослужащих основных воинских специальностей Сухопутных войск, ВДВ, береговых войск ВМФ и частей специального назначения. Существующие роботизированные комплексы, в том числе и беспилотные летательные аппараты, имеют свои системы управления. Причем, управление такими изделиями осуществляется специально подготовленными специалистами.

Квалификация "обычного бойца" пока не позволяет ему эффективно управлять роботами на поле боя, да и вряд ли такая потребность возникнет в ближайшее время.

Стоит отметить, что в кластере вооружения ГК "Ростех" уже существуют технологии, которые позволяют при необходимости (по требованию заказчика) создать специальные комплекты боевой экипировки для операторов роботизированных комплексов.

- Принято ли принципиальное решение о применении в "Ратнике-3" экзоскелета? На каком этапе разработка?

- Экзоскелеты стоит разделить на два вида. Условно их можно описать так: активные, которые имеют автономный источник энергии, и за счет этой энергии увеличивают мышечную силу пользователя; пассивные, которые не имеют автономного источника энергии, и поэтому лишь уменьшают весовую нагрузку переносимого груза на пользователя.

Созданные в настоящее время образцы, как отечественных, так и зарубежных экзоскелетов пока еще далеки от совершенства. Но работы в этом направлении ведутся. Сейчас уже проходят испытания макетных и опытных образцов.

Пассивные экзоскелеты отечественного производства сегодня "обкатываются" саперами, защитное снаряжение которых весит достаточно много.

А вот создание активных экзоскелетов пока тормозится отсутствием автономного источника энергии, имеющего необходимые характеристики. В первую очередь - большую энергоемкость, малое время зарядки и небольшие габариты.

Учитывая достигнутые результаты исследований, можно сказать о том, что в недалеком будущем "боевые" экзоскелеты станут неотъемлемой частью экипировки военнослужащих.

- На каком этапе находится разработка экипировки, представленной вами на выставке "10 артефактов будущего – перспективные российские технологии"?

- На этой выставке мы показали концептуальную модель боевой экипировки будущего.

Это пока только модель. Кстати, она награждена призом и отмечена дипломом на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" как одна из десяти лучших представленных инновационных разработок.

Согласно нашему видению в состав комплекта перспективной боевой экипировки будут входить такие основные элементы:

- бронешлем с интегрированной системой прицеливания, управления и связи;

- боевой защитный комбинезон;

- модульные элементы усиленной баллистической защиты ;

- защитная обувь;

- стрелково-гранатометный комплекс;

- боевой экзоскелет.

Такая экипировка будет обладать функциями, которые пока не реализованы в существующих образцах. Командир подразделения сможет в режиме реального времени контролировать местоположение и степень боеготовности всех своих подчиненных.

В поле зрения каждого военнослужащего может быть выведена любая информация (сигналы управления, сигналы предупреждения, прицельная марка его оружия, справочная информация по его запросу и многое другое).

Каждый военнослужащий будет иметь возможность передачи и получения любой служебной информации, в т.ч. аудио и видео в режиме реального времени.

Площади и уровень бронезащиты, огневая мощь и эффективность вооружения значительно возрастут, а влияние дополнительной массы экипировки на мобильность военнослужащего будет снижено за счет использования экзоскелета.

Внешние слои экипировки будут изготовлены по технологии адаптивного камуфляжа, т.е. их маскировочные свойства будут меняться в зависимости от внешних условий.

- Когда сможете перейти к реализации концепта?

- При разработке и изготовлении концептуальной модели мы попытались заглянуть в не столь далекое будущее, попробовать применить некоторые новые технологии и методы.

Конечно, о массовом производстве всех перечисленных элементов говорить пока рано, но следует учесть, что некоторые из них уже частично реализованы или близки к реализации.

Опыт показывает, что все меняется очень быстро. То, что еще недавно казалось фантастичным, сегодня уже широко используется. По всей видимости, значительных изменений в направлении боевой экипировки следует ожидать не ранее чем через 5 лет. Но отдельные "прорывные" элементы могут появиться и значительно раньше.

Теги: ЦНИИТОЧМАШ, Ростех
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