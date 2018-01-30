Глава управления ФАС: предпосылок для роста цен на бензин нет

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Рынок нефтепродуктов России - один из самых живых и активных товарных рынков, поэтому внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к нему пристальное. Об итогах работы топливного рынка в 2017 году и основных тенденциях 2018 года в интервью "Интерфаксу" рассказал начальник управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин.

- Цены на нефтепродукты демонстрировали рост весь 2017 год. Складывалось впечатление, что в минувшем году "топливные кризисы" возникали чаще, чем раньше. В чем видите основные причины этих проблем?

- Факторов роста цен на нефтепродуктов несколько, но основополагающий, конечно же, долгосрочная фискальная политика государства. В случае с топливно-энергетическим сектором - это проблема несоблюдения налогового маневра в тех параметрах, в которых он изначально был запланирован. Ключевая идея налогового маневра, разработанного в 2014 году, предполагала создание благоприятных условий для развития нефтяной отрасли: нефтяные компании и профильные ведомства тогда достигли понимания необходимости постепенного ухода от вывозных таможенных пошлин на нефть, также принципиально важным моментом стала договоренность, что при росте НДПИ должны снижаться акцизы на нефтепродукты.

Но макроэкономическая ситуация поменялась, большое влияние на формирование бюджета России оказало падение мировых цен на нефть. В итоге параметры налогового маневра, который принимался в одних условиях, оказались не соблюдены в новых экономических обстоятельствах, а снижения акцизов на топливо не то что не произошло, а, наоборот, за последние годы они внепланово росли. Налоговая составляющая способствовала росту цен на топливо весь 2017 год, и очередной рост акцизов, заявленный уже на 2018 год, еще больше подстегнул стоимость нефтепродуктов.

Свою роль сыграли и традиционные факторы роста цен на топливо - периоды ремонтов на НПЗ и сезонная востребованность. Однако в 2017 году, во-первых, дополнительное влияние оказали внеплановые остановки заводов (по разным причинам останавливались установки Московского НПЗ, "НОРСИ", ряда заводов "Роснефти). А, во-вторых, в прошлом году мы наблюдали повышенный спрос на нефтепродукты на фоне общего снижение производства бензинов и зимнего дизеля, о чем свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. И, конечно, нельзя забывать о нетбеке: рост мировых цен на нефть и нефтепродукты в 2017 году естественным образом повлиял на ценообразование внутри России.

Все эти проблемы в совокупности привели к тому, что в минувшем году мы наблюдали диспаритет спроса и предложения нефтепродуктов на бирже. При том, что нефтяные компании правила не нарушали, соблюдая нормативы продаж как по бензинам, так и по дизтопливу.

- Меры, которые принимала ФАС для урегулирования ситуации, считаете эффективными?

- Влияние нашей работы отражено в стабилизации ситуации на топливном рынке России, сейчас он достаточно сбалансирован.

В прошедшем году Федеральной антимонопольной службой было проведено множество проверок в разные периоды времени, мы анализировали каждую возникающую проблемную ситуацию.

Так, выявлены факты неконкурентного поведения, когда трейдерские компании покупали топливо на бирже в интересах нефтяной компании - подобные действия теперь пресекаются. Кроме того, ФАС обратила внимание на практику шортирования: трейдеры при снижающейся биржевой стоимости играют на вторичном рынке на повышение цены. Сейчас мы прорабатываем новую методику формирования биржевого индикатора, учитывающего сделки на вторичном рынке. Выявлялись также факты манипуляции ценами на региональном уровне, сейчас завершаем проверку обоснованности сделок по поставкам топлива в Крым - несколько трейдеров объединились на вторичном рынке и действуют, с нашей точки зрения, не совсем прозрачно. Какова их цель - уход от налогообложения, отмывание денег или что-то другое - выясним.

И, конечно же, основное внимание ФАС уделяет работе с участниками рынка, занимающими доминирующее положение. В 2017 году ФАС регулярно проводила проверки ВИНК. В течение прошлого года в отношении фактически всех крупных нефтяных компаний несколько раз были вынесены предупреждения в части увеличения продаж нефтепродуктов, в том числе на бирже. И ВИНК реагировали, продавая в рынок больше нефтепродуктов, благодаря чему спрос и предложение восстановились.

В результате к концу 2017 года удалось добиться увеличения продаж бензинов на бирже с 30 тыс. тонн до 50 тыс. тонн в сутки. Это привело к наполняемости как биржевого, так и внебиржевого сегмента, снизились оптовые и мелкооптовые цены, повысилась маржинальность сетей АЗС.

- АЗС в 2017 работали с низкой, нулевой, а иногда и отрицательной рентабельностью. Как оцениваете, много времени заправкам понадобится для восстановления прибыльности?

- Действительно, период низкой маржинальности АЗС в прошлом году затянулся, вследствие чего мы наблюдали постоянное увеличение цен на заправках. Рост цены в рознице, наверное, продолжился бы и дальше, если бы не снижение оптовой стоимости нефтепродуктов. Теперь, когда цена в опте и мелком опте снижается, АЗС начинают закрывать убытки. ФАС понимает, что для полного покрытия убытков и выхода на нормальную рентабельность, сетям АЗС понадобится несколько месяцев, будем достаточно спокойно относиться к такому положению вещей.

Однако если рост цен на заправках продолжится, оценим его экономическую обоснованность, исходя из рыночных факторов. На данный момент не видим никаких предпосылок для увеличения розничных цен на бензин, этот рост себя исчерпал.

- Но в 2018 году состоится очередное повышение акцизов на нефтепродукты. Насколько реально, что цены на бензин останутся в пределах инфляции?

- Мы считаем, что топливный рынок отыграл рост акцизов 2018 года еще в конце прошлого года. Новых условий к дальнейшему росту розничных цен нет. В нашем понимании в следующем году цены будут меняться с темпами, близкими к инфляции. Не видим причин, почему это может быть не так. Если в России будет стабильный объем производства, если сохранится постоянно предложения нефтепродуктов на бирже, если НК не будут злоупотреблять своим доминирующим положением - то почему нет?

При этом, если проследить ситуацию с розничными ценами за последние 3-5 лет, то в целом мы видим, что цена на АЗС менялась с темпами, близкими к инфляции.

- Факт снижения прибыльности АЗС в 2017 году как-то способствовал переделу на розничном рынке?

- Нет, не видим, чтобы в течение 2017 года как-то поменялись доли владения АЗС независимых собственников и ВИНК.

Случаев слияний-поглощений просто единицы. Действуют схемы франшиз и передачи товара под реализацию, когда ВИНК дают частным заправщикам свой товар и те с фиксированной надбавкой его продают. Это удобные механизмы. "Газпром нефть" начала реализовывать новую практику - комиссионные соглашения. Это договор ВИНК с независимыми заправщиками, в соответствии с которым НК берет под полный контроль финансовые и товарные потоки АЗС, а независимый владелец получает комиссионное вознаграждение, привязанное к объему проданного топлива.

Постоянной тенденции ухода с рынка независимых в результате закрытия сетей АЗС тоже не наблюдается. Вопрос, как честно работают независимые? Не все честно - есть и недоливы, и продажи суррогатов. Тема акцизов на средние дистилляты, думаю, во многом все расставит по своим местам...

- Есть прогнозы, что акцизы на средние дистилляты вызовут дефицит дизтоплива в стране.

- По разным данным, от 4 до 10 млн так называемых "заменителей" дизеля обращается на рынке ДТ (общий объем производства ДТ в РФ примерно 78 млн тонн в год). Повлияет ли факт введения акцизов на такой объем продукта? Существенно не повлияет. Почувствуют ли дискомфорт независимые участники рынка? Те, кто работал честно - нет. Кто продавал суррогаты - да, но нужны ли такие участники рынку?

ФАС просчитывает варианты действий, которые позволят не допустить дефицита дизтоплива в наступившем году. В первую очередь - разворот с экспорта достаточных объемов товара. Это вполне реально сделать без проблем для экспортных контрактов, потому что все-таки не такие уж великие объемы. Уверен, что производители способны удовлетворить спрос по дизтопливу в РФ. Стоимость ДТ на внутреннем рынке привязана, в том числе, к нетбэку, и нефтяным компаниям невозможно оправдаться тем, что на внутренний рынок продавать невыгодно.

Важно, чтобы на внебиржевом рынке спрос на ДТ был полностью закрыт. ФАС будет внимательно следить за выполнением нефтяными компаниями торговых политик и наблюдать за внебиржевом сектором.

- Какие ключевые изменения на топливном рынке ожидаете в 2018 году?

- Сейчас ФАС ведет большую работу по привлечению на биржу новых производителей, которые не занимают доминирующее положение. В перспективе 2018 года это Антипинский НПЗ (основной производственный актив ГК "Новый Поток" бизнесмена Дмитрия Мазурова - ИФ). Надеемся, что "ФортеИнвест" (акционер ПАО "Орскнефтеоргсинтез", входит в промышленно-финансовую группу "САФМАР" бизнесмена Михаила Гуцериева - ИФ) выработает более устойчивую политику предложения на бирже.

В 2018 году начнется наконец-то производство бензинов на заводе "ТАНЕКО", и у "Татнефти" появится собственное производство товара для своей сети АЗС. В какой-то мере рынок "выдохнет" от того, что "Татнефть" выйдет из числа крупных биржевых покупателей бензина. С "Татнефтью" ФАС планирует подписать торговую политику реализации товара на СПбМТСБ.

Особое внимание в наступившем году планируем заострить на развитии мелкооптовой торговли, большие планы на формирование базы срочного рынка, чтобы участники торгов имели возможность хеджирования. Отдельный блок - работа с трейдерами в части конкурентного поведения, ФАС ставит задачу в 2018 году принять кодекс деловой этики трейдеров.

В конце прошлого года на СПбМТСБ был запущен проект оператора товара поставок нефтепродуктов с "Транснефтью" . Новый механизм доставки топлива участнику биржевой сделки позволит снизить логистические издержки, упростит систему взаимодействия участников рынка, станет новым стимулом для дальнейшего развития биржевой торговли.

В части улучшения структуры биржевых продаж большие надежды мы возлагаем на вступление в действие новых формулировок совместного приказа ФАС и Минэнерго. Если коротко, то суть предложений: в минимальный объем продаж ВИНК на бирже не засчитываются объемы, которые компании покупают у себя же через дочерние структуры, кроме того, у ВИНК исключается из объемов тот объем, который она покупает на других базисах у других нефтяных компаний.

- Как новый формат совместного приказа повлияет на биржевую торговлю? Товара станет больше?

- Согласно аналитическим данным, представленным на биржевом комитете ФАС, порядка 5-6% сделок на бирже (иногда до 10%) - это внутригрупповые сделки. Изменения совместного приказа позволят указанный объем товара направить непосредственно в рынок, независимым покупателям, а не "дочкам" ВИНК или аффилированным компаниям.

В физическом выражении объем товара на бирже не увеличится, но увеличится объем топлива, который будет доступен конечному покупателю - трейдерам, независимым сетям АЗС. Таким образом, будут более сбалансированы спрос и предложение, соответственно, цены в оптовом сегменте станут меньше подвержены волатильности.

- Какими еще способами, по мнению ФАС, можно минимизировать колебание цен на нефтепродукты?

- В нашем понимании - это использование резерва нефтепродуктов, который можно оперативно задействовать ситуациях дефицита.

Отдельный вопрос - топливо в Росрезерве. ФАС уже несколько лет просит профильные министерства сформулировать четкий механизм, позволяющий быстро продавать топливо из Росрезерва. Сейчас действуют некие документы, согласно которым нефтепродукты из Росрезерва можно выводить только по инициативе губернатора. И то при условии, что цена на топливо в рознице поднялась на 10% в течение месяца. Сложно представить, где в России, за исключением, наверное, Магадана, цена на АЗС за месяц может подскочить на 10%. Но даже если это чудо произойдет, для того чтобы Росрезерв выдал нефтепродукты, надо ждать еще два месяца - кому потом нужен этот товар?

Кроме того, нефтяные компании формируют свои резервы, по отчетам ЦДУ ТЭК это 1,5-1,7 млн нефтепродуктов. Но нет механизма, регулирующего, кто и как должен дать нефтяникам команду вывести топливо из запаса на рынок. ФАС выступает за разработку нормативного акта, который, во-первых, объясняет формирование запасов понятными принципами (с учетом спроса на рынке, объемов производства и т.д.). А, во-вторых, в нормативе должно быть прописано - к какой дате какой объем запасов наверняка должен быть в наличии.

В части проведения ремонтов на НПЗ тоже необходимо нормативное закрепление обязательства нефтяников. Например, что компания обязана поставить на рынок выпадающие объемы топлива, если ее завод не вышел из ремонта в обозначенные сроки.

- Почему ФАС больше не проводит таких масштабных кампаний на топливном рынке, как громкие "антимонопольные дела" против ВИНК несколько лет назад?

- Потому что такой необходимости сегодня нет. Значительно снизилось количество обращений и заявлений в ФАС от пострадавших участников топливного рынка. А текущая ситуация на бирже полностью соответствует нормам, и нет оснований для возбуждения дел против нефтяников, являющихся основными продавцами биржевого товара.

Зато в российском антимонопольном законодательстве появился институт предупреждения. И вот предупреждения нефтяникам мы выдаем регулярно, а компании научились адекватно реагировать. Считаем правильной практику предупреждений, поскольку, если сразу выходить на антимонопольное дело, то с учетом длительности судов, все это может затянуться на полгода-год. Потребителю только хуже.

- "Роснефть" в результате приобретений теперь занимает примерно 40% топливного рынка РФ. Ставит ли ФАС задачу перед "Роснефтью" выработать новую нефтепродуктовую политику? И какие предписания в итоге выданы "Роснефти" в розничном сегменте в связи с покупкой "Башнефти" ?

- Нет, ФАС не видит необходимости выработки "Роснефтью" новой политики в области продаж нефтепродуктов, поскольку компания ведет себя на этом рынке достаточно ответственно. "Роснефть" стабильно продает на бирже значительно больше нормативов, в развитии мелкого опта она занимает лидирующую позицию, также реализует последовательную политику в рознице.

Что касается предписания по продаже "Роснефтью" АЗС "Башнефти", то ФАС планирует рекомендовать продать более 100 АЗС башкирской компании. Важным пунктом предписания может стать возможность продажи по одной АЗС в том случае, если заправки не удастся продать комплексно - это расширит перечень потенциальных покупателей и позволит "Роснефти" наверняка исполнить предписание ФАС. Точный перечень для продажи АЗС определится в ближайшее время.