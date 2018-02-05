Посол РФ в Иране: мы считаем Тегеран нашим стратегическим партнером на длительную перспективу

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Посол РФ в Иране Леван Джагарян в преддверии Дня дипломатического работника рассказал "Интерфаксу" о том, окажут ли влияние новые санкций США на сотрудничества Москвы и Тегерана в различных сферах, включая ВТС, и об отношении России к обвинениям Запада в адрес Ирана в поддержке терроризма, а также к попыткам США "наказать" Исламскую республику за развитие ракетной программы.

- С отменой международных санкций Иран наращивает свой энергетический потенциал в сфере добычи нефти, газа, мирного атома. Готовы ли мы содействовать в развитии этих отраслей, предпринимаются ли конкретные шаги в этом направлении? Не рассматриваем ли мы Иран в качестве потенциального конкурента на мировых нефтегазовых рынках?

- Действительно, с отменой международных санкций Иран наращивает свой потенциал в сфере энергетики, по добыче нефти и газа. Что касается мирного атома, то Россия и Иран успешно сотрудничали в этой области и до отмены санкций. Сразу же оговорюсь – Россия никогда не поддерживала и сейчас не поддерживает односторонние санкции, которые были введены в отношении ИРИ Соединенными Штатами и их союзниками. По нашему мнению, эти санкции являются незаконными.

Российские нефтяные и газовые компании активно сотрудничают с иранскими партнерами. Тегеран недавно посетил председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Он провел полезные и плодотворные переговоры с Министром нефти Ирана Бижаном Зангане. Кроме того, в Иран приезжали и руководители других российских нефтегазовых гигантов ("Газпромнефть", "Зарубежнефть", "Лукойл"). Мы с оптимизмом оцениваем перспективы двустороннего сотрудничества в этой сфере и не рассматриваем Иран в качестве потенциального конкурента на мировых нефтегазовых рынках. Более того, мы вполне можем сотрудничать на данном направлении.

Россия и Иран являются участниками Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Тегеран и Москва сотрудничают как на этой площадке, так и в формате ОПЕК в том, что касается стабилизации цен на нефть на мировом рынке. Благодаря взаимодействию с Ираном и другими странами в рамках картеля в последнее время цены несколько выросли, что соответствует интересам как нефтедобывающих государств, так и стран-потребителей.

- Россия и Иран стали фигурантами американского закона о противодействии противникам Америки посредствам санкций. Может ли это "соседство" подтолкнуть к еще более тесному взаимодействию в различных областях, описанных в указанном законе, включая ВТС, энергетику, в финансовой сфере в противовес американским санкциям?

- Хотел бы подчеркнуть, что данный законопроект никак не повлиял и не повлияет на российско-иранское сотрудничество. Мы тесно взаимодействовали и до его принятия, будем вместе работать и дальше. Это касается и сферы военно-технического сотрудничества. Необходимо отметить, что Россия твердо привержена своим обязательствам по экспортному контролю и нераспространению.

Москва и Тегеран реализуют важные проекты в области энергетики. Прежде всего, это касается строительства четырех энергоблоков ТЭС "Сирик" в провинции Хормозган (под это выделен госкредит в размере 1,2 млрд. евро). Надеемся, что в этом году стартуют работы по практической реализации данного проекта.

- США и их Западные партнеры грозят Ирану санкциями за то, что Тегеран продолжает развивать свою ракетную программу, дестабилизирует ситуацию в регионе, якобы является спонсором терроризма. Этот предлог также используется для того, чтобы перекроить СВПД. Как мы относимся к этим обвинениям и считаем ли мы, что Иран должен быть наказан за то, что он продолжает производить и испытывать новые виды ракетных вооружений?

- Россия категорически не согласна с обвинениями, звучащими из Вашингтона. Иран является важной региональной державой, вносит серьезный вклад в борьбу с терроризмом в Сирии и Ираке и ни в коем случае не должен быть наказан за укрепление оборонного потенциала и защиту своих интересов на Ближнем Востоке. Хотел бы особо отметить, что ракетная программа ИРИ не является нарушением резолюции 2231 СБ ООН.

Если у наших западных коллег есть определенные претензии к Тегерану, то все эти разногласия необходимо решать за столом переговоров – как это было, к примеру, 11 января этого года в Брюсселе, где министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел встречи с коллегами из Великобритании, Франции и ФРГ, а также шефом европейской внешнеполитической службы Федерикой Могерини. Мы считаем, что подобный обмен мнениями должен продолжаться, так как сторонам необходимо лучше понимать позиции друг друга и искать взаимоприемлемые пути снятия имеющихся озабоченностей и разногласий.

- Россия и Иран успешно взаимодействовали в ликвидации очага терроризма в Сирии и продолжают совместную работу по стабилизации ситуации в этой стране. Видим ли мы в Иране стратегического партнера на длительную перспективу в регионе, в том числе в Сирии? Насколько сохранение этого партнерство важно для восстановления Сирии и предотвращения террористических рецидивов?

- Россия и Иран, безусловно, сыграли важную роль в успешной борьбе с терроризмом в Сирии. Мы продолжаем совместную работу на данном направлении и крайне высоко оцениваем уровень взаимодействия с Ираном как в двустороннем формате, так и в рамках Международных встреч по Сирии в Астане (МВСА) с участием наших турецких коллег. Во многом благодаря поддержке Ирана удалось созвать и удачно провести 29-30 января этого года в Сочи Конгресс сирийского национального диалога.

Мы очень надеемся сохранить и укрепить текущий уровень партнерства с ИРИ в сфере контртеррора, так как это гарантирует предотвращение повторного возникновения террористической угрозы в регионе. Мы полностью удовлетворены нынешним уровнем двустороннего взаимодействия и считаем Иран нашим стратегическим партнером на длительную перспективу.

- Ряд стран, прежде всего, США и Израиль, выражают обеспокоенность в связи с возможностью постоянного военного присутствия Ирана в Сирии и призывают Россию воздействовать на Тегеран с тем, чтобы он вывел свои регулярные военные формирования и подконтрольные ему шиитские военизированные формирования из САР. Российская сторона работает с Ираном в этом направлении?

- Нам известно об этой обеспокоенности США и Израиля и их призывах к России "повлиять" на Тегеран. В связи с этим хотел бы отметить, что иранские формирования находятся в Сирии с одной-единственной целью – для борьбы с терроризмом, и прибыли они туда по приглашению законного правительства Сирийской Арабской Республики. Недавно были опубликованы высказывания старшего помощника Министра иностранных дел Ирана Хосейна Джабери Ансари, который заявил, что как только иранские военные советники выполнят свою миссию в Сирии, то по согласованию с Дамаском они ее покинут. В целом все иностранные военные контингенты по мере стабилизации ситуации в суверенном государстве Сирия должны покинуть ее территорию после окончательной победы над терроризмом. При этом хотел бы еще раз подчеркнуть, что все вовлеченные в сирийский конфликт страны должны уважать государственный суверенитет и территориальную целостность Сирии и прекратить вмешательство во внутренние дела этого государства.

- Известно ли нам о планах Ирана создать военно-морскую базу в Сирии, которая, как утверждает израильская сторона, будет размещена на побережье Средиземного моря недалеко от российской базы в Тартусе?

- Мне об этом ничего не известно. Данный вопрос комментировать не могу.

- США обвиняют Иран в поставках ракет хуситам в Йемене, которые наносят удары по территории Саудовской Аравии, и призывают Россию поддержать предложение Вашингтона о рассмотрении этого вопроса в СБ ООН. Получаем ли мы заверения от иранской стороны о том, что Тегеран к этим поставкам не причастен?

- Те доказательства, которые были предоставлены американцами, недостаточны и не могут свидетельствовать о какой-либо причастности Ирана к этим "поставкам". Мне часто приходится общаться с иранскими коллегами из различных ведомств, и все они в один голос отрицают причастность Тегерана к снабжению хуситов вооружением в целом и ракетами в частности. У нас нет причин не доверять этим словам.

Вообще в случаях, когда речь идет о подобных "доказательствах", я всегда вспоминаю сцену из 2003 года, когда в Совете Безопасности ООН накануне вторжения американских войск в Ирак тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл размахивал пробиркой с белым порошком и с пеной у рта доказывал, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения. На поверку это оказалось ложью. И тогда у нас были сомнения в вескости аргументов американских коллег, и сейчас эти сомнения сохраняются в том, что касается Йемена. Есть серьезные основания ставить под вопрос достоверность подобных обвинений.

- Сирия и Йемен стали ареной глобального противостояния между шиитами и суннитами, возглавляемыми Ираном и Саудовской Аравией соответственно. Вызывает ли у России обеспокоенность эта конфронтация и предпринимает ли Москва шаги по снижению напряженности в отношениях между Тегераном и Эр-Риядом и устранению конфликтного потенциала между этими двумя странами?

- Естественно, что Россия выступает как за нормализацию ирано-саудовских отношений, так и в целом за стабилизацию обстановки в регионе Персидского залива. Эту позицию мы неоднократно озвучивали на различных уровнях, во многих форматах и площадках. Для того, чтобы процесс нормализации ирано-саудовских отношений перешел в практическую фазу, необходимы желание и политическая воля с обеих сторон. Насколько мы знаем, и об этом недавно говорил Зариф, Тегеран открыт для такого рода переговоров. В дальнейшей конфронтации никто не заинтересован.