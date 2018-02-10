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Интервью

Горацио Рейсер: товарооборот между Аргентиной и Россией может быть существенно увеличен

Замминистра по международным экономическим отношениям рассказал о планах по усилению присутствия на российском рынке

Горацио Рейсер: товарооборот между Аргентиной и Россией может быть существенно увеличен
Флаг Аргентины
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель министра по международным экономическим отношениям Аргентины Горацио Рейсер в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Морозовой Дарье рассказал об итогах состоявшейся в Москве межправкомиссии между Аргентиной и Россией, планах Буэнос-Айраса по усилению своего присутствия на российском рынке, а также о крупных инвестиционных проектах.

- Господин Рейсер, как вы оцениваете текущий уровень экономических отношений между Аргентиной и Россией, каков нынешний уровень товарооборота между двумя странами и есть ли планы по его увеличению? Какие товары Аргентина хотела бы поставлять в Россию?

- Отношения Аргентины и России находятся в отличном состоянии. Две недели назад президент Аргентины посетил Россию и встретился с российским лидером, и сейчас мы проводим экономическую межправкомиссию, в рамках которой нам удалось продвинуться по ряду вопросов. Во-первых, мы снизили препятствия для доступа на аргентинский рынок российских компаний - производителей удобрений, поскольку это одна из основных позиция для экспорта в Аргентину из России. Мы также поддерживаем инвестиции, которые Россия делает в аргентинскую экономику. Кроме того, Россия разрешила 29 компаниям по добыче и переработке рыбы из Аргентины поставлять свою продукцию на российский рынок. Россия так же предоставила разрешительные документы для экспорта фруктов и других продовольственных продуктов из Аргентины. Текущий уровень товарооборота между Аргентиной и Россией очень невысок и составляет примерно 900 млн долларов. Конечно, эти цифры не отражают уровень наших стратегических двусторонних отношений. Мы считаем, что эта цифра может быть существенно увеличена – Аргентина располагает значительными экспортными возможностями. В частности, Аргентина может поставлять говядину, которая считается одним из лучших видов мяса на мировом уровне. Также Аргентина могла бы предложить к экспорту фрукты.

Мы понимаем, что Россия сейчас замещает ряд поставщиков продуктов и считаем, что Аргентина идеально подходит для такой роли: мы можем поставлять продукты отличного качества. Сейчас мы установили параметры для сотрудничества на уровне компаний, и теперь представители компании должны сами проявить инициативу и начать торговлю.

Кроме того, у Аргентины на ближайшие четыре года есть планы по развитию инфраструктуры на 70 млрд долларов. Мы приглашаем к участию в этих проектах частных инвесторов, в частности, из России. Россия проявляет интерес к участию в развитии железных дорог, строительства АЭС и других проектах. Эту тему мы также обсудили на Межправкомиссии, могу отметить, что у обеих стран есть политическая воля для реализации проектов.

- Вы упомянули об участии России в строительстве АЭС в Аргентине. Весной 2015 Россия и Аргентина подписали меморандум, предусматривающий достройку АЭС "Атуча". Сохраняет ли Аргентина планы по достройке этой станции и планирует ли по-прежнему, что этим займется Росатом? Если да, когда ожидается подписание документов для начала проекта?

- Подтверждаю, что мы по-прежнему привержены договору по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии. Однако для исполнения этого договора необходимо получить согласование со стороны администрации Аргентины. Я уверен, что это соглашение может быть утверждено в будущем месяце. Одна из тем, которые мы обсудили на Межправкомиссии в Москве, была работа на пути согласования этого документа в Аргентине. После этого мы сможем обсуждать детали различных проектов.

- Как сообщалось, в январе Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании по разведке и разработке урана. О каких месторождениях идет речь, какие прогнозные объемы добычи?

- Вопрос о начале совместной разработки месторождений урана в Аргентине обсуждается, он находится на повестке дня. Министерство энергетики Аргентины изучает возможность и детали такого проекта.

Одна из основных деталей, о которых нам удалось договориться – это совместное участие в проектах по разработке в третьих странах. Мы также считаем, что развитие такого сотрудничества будет способствовать развитию двусторонних отношений Аргентины и России.

Теги: Горацио Рейсер
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