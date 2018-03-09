Посол Турции в России: Анкара не чинит препятствий для реализации "Турецкого потока", все идет по плану

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Посол Турции в России Хусеин Дириоз рассказал в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Дарье Морозовой о текущей ситуации в отношениях Анкары и Москвы, ходе реализации проекта "Турецкий поток", планах Анкары относительно закупки российских систем С-400, а также о целях и намерениях Турции при проведении военной операции в сирийском Африне.

- Господин посол, как вы оцениваете текущий уровень отношений Турции и России, довольна ли Анкара сотрудничеством с Москвой по политической линии, в частности по Сирии? Когда стоит ожидать встречу по этой тематике между тремя президентами?

- Детали будущей трехсторонней встречи между президентами Турции, России и Ирана будут объявлены в скором времени пресс-секретарями трех президентов. Могу лишь сказать, что она состоится в Стамбуле в первой декаде апреля.

Что касается турецко-российского сотрудничества по Сирии, то хотел бы отметить, что Астанинская переговорная площадка по урегулированию в Сирии стала важным элементом для обеспечения стабильности и безопасности в этой стране. Созданные при содействии Турции, Ирана и России зоны деэскалации в Сирии в настоящее время работают достаточно эффективно. Это позволило снизить уровень насилия, уменьшить страдания сирийского народа, а также создать условия для безопасного возвращения беженцев. Предыдущая встреча президентов трех стран состоялась 22 ноября 2017 года в Сочи. Тогда Турция, Россия и Иран договорились продолжать свое сотрудничество для обеспечения мира и стабильности в Сирии, как это предписано резолюцией 2254 СБ ООН. Тогда президенты договорились провести новую встречу при необходимости.

Министры иностранных дел Турции, России и Ирана также проведут встречу, предваряющую саммит в Стамбуле. Встреча глав МИД трех стран состоится в середине марта в Астане.

Турция ранее конструктивно отнеслась к российской инициативе по созыву Конгресса национального диалога Сирии, который состоялся 30 января в Сочи. Для Анкары самым главным результатом этого Конгресса стал призыв к установлению Конституционной Комиссии. Сейчас, как ожидается, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура утвердит состав этой комиссии, в которой будут пропорционально представлены все участники оппозиции Сирии. Турция продолжит поддерживать усилия по политическому урегулированию кризиса в Сирии, по поиску решений, которые бы устроили все стороны конфликта в соответствии с резолюцией 2254.

Что касается двусторонних отношений России и Турции, то это две крупные страны в Черноморском бассейне, которые имеют крепкие традиции государственности и глубоко переплетенную историю, а также обладают огромным экономическим потенциалом.

Две страны способны действовать совместно для сохранения стабильности в регионе, и мы взаимодействуем в этом направлении.

Движущей силой наших отношений является взаимодействие в сфере экономики, инвестиций и энергетики. Россия стала одним из пяти ближайших торговых партнеров Турции, объем инвестиций Турции в экономику РФ превысил 10 млрд долларов. Турецкие компании ведут строительство инфраструктурных объектов в РФ, и стоимость проектов, в которых они принимают участие, оценивается в 65 млрд долларов. Россия и Турция, действительно, очень важны друг для друга как экономические партнеры.

- Турция высказывается за создание дополнительной зоны деэскалации в Сирии. Могла бы располагаться такая зона в районе Африна и по-прежнему ли вы видите необходимость в ее создании? Какова ситуация с Африном в свете проводимой там турецкой стороной военной операцией, действительно ли у Анкары есть планы по полной нейтрализации и отключения из политического процесса курдов в Сирии? Есть ли разногласия с Москвой по этому вопросу?

- Операцию, которую Турция проводит в Африне, не стоит рассматривать как действия по нейтрализации курдов в этом регионе. Это операция проводится против партии РПК (Рабочая партия Курдистана), которую мы считаем террористической организацией. Не только Турция считает эту партию террористической организацией.

Позвольте разъяснить еще один момент. Турция не против участия курдов в политическом процессе при урегулировании ситуации в Сирии. Курды имеют своих законных представителей в Сирийской Комиссии по переговорам, сформированной в Эр-Рияде. Некоторым представителям курдов Турция также предлагала принять участие в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи 30 января. Анкара выступает против РПК, против присутствия представителей этой партии вдоль турецко-сирийской границы.

Представители этой партии совершают нападения на турецких военных, в частности, за 2017 год таких нападений было более 100. Также они организуют атаки на мирных граждан в Турции. Кроме того, РПК совершалa нападения на наблюдательные посты турецких военных в сирийском Идлибе, где представители Турции присутствуют в соответствии с договоренностями стран-гарантов о создании зон деэскалации в Сирии.

Это и есть причины, по которым Турция начала военную операцию в сирийском Африне. Еще одна цель проводимой операции - спасение сирийских жителей от террористов. К сожалению, вынужден констатировать, что РПК распространяет ложную информацию о случаях гибели мирного населения в Африне, применении турецкими военными химического оружия. Все эти заявления совершенно не обоснованы. Операция в Африне продвигается очень медленно, что связано с осторожностью действий турецких военных, которые всеми силами стараются избежать жертв среди мирного населения. Многие курды, которых мы освободили, приветствовали турецкие силы. Причем не только в Африне, но и в других частях Сирии. Многие курды в числе прочих беженцев бежали в Турцию, спасаясь от преследований со стороны представителей Рабочей партии Курдистана.

Относительно создания дополнительной зоны деэскалации в Сирии, то все эти вопросы решаются консенсусом между Ираном, Турцией и Россией. Но Турция не видит необходимости создавать еще одну зону деэскалации в Африне.

- Когда стоит ожидать завершение операции в сирийском Африне, будет ли Анкара прислушиваться к рекомендациям США ограничить ход операции?

- Операция "Оливковая ветвь" в Африне проводится в соответствии с нормами международного права, в частности статьи 51 Устава ООН, в которой говорится о праве любого государства на самооборону, а также в соответствии резолюции СБ ООН о борьбе с терроризмом. Цель операции – устранение террористических элементов, которые угрожают безопасности Турции. В этой связи Турция будет продолжать операцию до тех пор, пока террористы не будут ликвидированы.

- Но все-таки сколько времени для уничтожения террористов в этом регионе может потребоваться, год или несколько месяцев?

- Операция "Оливковая ветвь" не зациклена на сроках проведения, она будет продолжаться до тех пор, пока в Африне не будет устранена террористическая угроза. Кроме того, операция проводится поступательно, для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Она проводится очень осторожно.

- Недавно Анкара заявила о выделении средств на послевоенное восстановление Ирака. Возможно ли выделение средств на восстановление Сирии? В каком объеме? Оказывает ли Анкара гуманитарную помощь Сирии?

- Вопрос о выделении средств для послевоенного восстановления страны, в частности Сирии, может быть решен только после соответствующего запроса от этой страны. Кроме того, это станет возможно только после политического урегулирования в Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254.

Анкара на данный момент является одной из основных стран, оказывающих гуманитарную помощь Сирии. В частности, в лагерях беженцев на территории Турции находятся более 3 млн сирийских беженцев. Кроме того, после операций "Щит Евфрата" на очищенной от террористов территории Турция восстановила важные инфраструктурные и социальные объекты, в частности школы и больницы.

- Ряд западных СМИ пишет, что Турция чинит препоны на пути строительства сухопутной части "Турецкого потока". Как бы вы могли это прокомментировать, действительно ли это так?

-Это не правда. Строительство газопровода "Турецкий поток" идет по плану, и я не слышал о каких-либо проблемах в этой связи. Никаких препятствий на пути реализации этого проекта Турция не чинит, все идет как запланировано.

- Есть ли у Анкары планы по покупке еще одного полкового комплекта комплекса С-400? Возможно ли, что давление со стороны США и перспектива введения санкций в отношении Анкары за сотрудничество с Турцией побудят Турцию отказаться от сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества с Москвой?

- Мы продолжаем сотрудничество с Россией по вопросу военно-технического сотрудничества, с тем, чтобы обеспечить безопасность Турции. Для этой цели Турция решила приобрести у России комплексы С-400. Сейчас Турция ожидает доставки системы С-400. Каких-то дополнительных планов относительно этой системы сейчас у Анкары нет. Мы лишь ожидаем доставки уже купленных систем. Наше сотрудничество с Россией по военно-техническому сотрудничеству продолжается. Что касается ситуации с США, то я не хотел бы это комментировать.

- Вы упоминали, что будущий год станет перекрестным годом культуры Турции и России. Есть ли уже понимание о том, какие мероприятия могут быть проведены? С какими аспектами своей культуры Турция хотела бы познакомить россиян?

- Турция хотела бы познакомить россиян со всеми аспектами своей культуры. Поскольку перекрестный год культуры – это отличная возможность для представителей обеих стран лучше узнать друг друга. Турция планирует объединить при демонстрации как современный, так и традиционный турецкий фольклор. В частности, будут представлены традиционные танцы дервишей. Также планируются выступления традиционных турецких военных музыкантов, которые принимали участие в фестивале военных оркестров "Спасская башня". Кроме того, я надеюсь, что будет возможность организовать совместное выступление турецкого и российского военного оркестра. Анкара также хотела бы привезти в Россию своих оперных исполнителей и музыкантов, которые, как мы надеемся, смогут выступить в Большом театре. Также мы рассчитываем провести выставки картин и совместные с Россией симпозиумы ученых. Все эти мероприятия будут проходить по всей России, а не только в Москве, - в Екатеринбурге, Казани, Ростове, Воронеже и других городах. Для реализации этого плана мы работаем в тесном сотрудничестве с министерством культуры России.