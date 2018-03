Михаил Кораблев: "ЭРА-ГЛОНАСС" поможет в любой дорожной ситуации

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Государственная автоматизированная информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" приняла первый "боевой" экстренный вызов 21 января 2016 года и вот уже чуть более двух лет помогает спасать жизни пострадавших в ДТП. Первоначальной целью создания системы была максимально быстрая передача информации о дорожной аварии сотрудникам экстренных служб, однако, эксперты АО "ГЛОНАСС", оператора системы, пошли дальше и начали наделять ее новыми возможностями. О том, что смогут получить российские автомобилисты в ближайшее время, и о более отдаленных перспективах развития сервисов на базе инфраструктуры "ЭРА-ГЛОНАСС" в интервью обозревателю "Интерфакса" Илье Морозову рассказал генеральный конструктор – директор по эксплуатации ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" Михаил Кораблев.

- С 1 января 2018 года система "ЭРА-ГЛОНАСС" может применяться в обязательном автостраховании (ОСАГО) при оформлении ДТП по "Европротоколу" без участия инспектора ГИБДД. Михаил Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, как эта система работает и в чем ее преимущества?

- Изначально основным предназначением системы "ЭРА-ГЛОНАСС" было обеспечение передачи информации для экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия для сохранения жизни людей, попавших в аварию. Сейчас в системе зарегистрировано более 1,6 млн автомобилей, эта цифра растет ежечасно: с 1 января 2017 года все автомобили, выпускаемые в обращение, оборудуются устройствами вызова экстренных оперативных служб на конвейере. Скоро эти устройства станут самой массовой аппаратурой на автомобилях в России и в странах Таможенного союза ЕАЭС. Сейчас и Европа объявила, что к концу 2018 года запустит в эксплуатацию аналогичную систему eCall.

Проникновение такой системы на авторынок создает возможности в предоставлении дополнительных сервисов, которые могли бы упростить жизнь автовладельцам. По заказу Российского союза автостраховщиков (РСА) мы разработали специализированные стандарты, расширяющие функционал ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" для упрощенного оформления ДТП по так называемому "Европротоколу", без участия сотрудников полиции. Система проходит апробацию, и с середины этого года, мы надеемся, станет доступной на массовом рынке.

- Что она из себя представляет?

- Устройство вызова экстренных служб фиксирует только координаты ДТП. А для восстановления всех обстоятельств произошедшего необходим расширенный пакет данных: трек его движения и график ударных нагрузок в ходе столкновения по трем осям. Терминал с расширенным функционалом записывает эти данные в виде 10-минутного закольцованного трека. Эти данные при помощи системы "ЭРА-ГЛОНАСС" подписываются электронной подписью и передаются в некорректируемом виде, обеспечивая их защиту и юридическую значимость.

Попав в ДТП, пользователь нажимает на сервисную кнопку, сообщает оператору, что произошла легкая авария, в этот момент активируется передача трека и графика ударных нагрузок в систему "ЭРА-ГЛОНАСС", затем эта информация уходит в РСА и страховую компанию. Последняя получает данные движения, параметры удара и понимает степень возможных повреждений.

- Что это дает пользователям и страховым компаниям?

- Страховщиков беспокоит большое количество афер при ДТП, оформляемых по "Европротоколу". По статистике РСА, порядка 3% пользователей полисов Обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) – это мошенники, которые наносят ущерб на 20-25% от дохода компаний. Это внушительные потери, кроме того, это мешает добропорядочным гражданам получить страховое возмещение. Решив задачу защиты от мошенников, мы обезопасим честных людей, гарантировав им получение компенсации.

Водители, попадавшие в такие аварии, знают, что ждать прибытия инспекторов ГИБДД приходится достаточно долго: на происшествия без пострадавших они приезжают не так быстро, как при тяжелых ДТП. По России время ожидания доходит до пяти часов и более, особенно, если речь идет о загородных дорогах. В итоге участники аварий теряют время и создают помехи для других водителей, становятся причиной заторов и сильных пробок. Наша система поможет избегать этого.

Не секрет, что многие страховые компании из-за мошенников не очень любят продавать полисы "автогражданки", в ряде регионов даже закрываются такие пункты, людям приходится ездить за ними из глубинки в районные центры. Это защитная реакция страховщиков, так как в некоторых субъектах РФ такой вид преступлений превратился в настоящий бизнес: нередки случаи, когда один и тот же человек оформляет в год до 40 ДТП по "Европротоколу", получая возмещение. В интернете много роликов, как люди имитируют столкновение, фотографируют машины, заполняют документы и разъезжаются.

- Как будут оснащать машины оборудованием с расширенными возможностями?

- Новые автомобили оснащаются устройствами "ЭРА-ГЛОНАСС" на заводах. Мы с ведущими автопроизводителями проработали вопрос выпуска автомобилей с соответствующим оборудованием, которое не будет активизировано на конвейере. Услуга "Европротокола" будет добровольной, для ее активации нужно будет подписать договор. Владельцы подержанных машин могут устанавливать такие устройства за свой счет и при необходимости воспользоваться функциями "Европротокола", при этом оборудование будет обладать всеми базовыми функциями "ЭРА-ГЛОНАСС". С самыми крупными поставщиками оборудования переговоры уже проведены. Они называют разные даты, но, начиная с лета 2018 года самые массовые модели автомобилей должны идти с конвейера уже оборудованными устройствами с расширенной функциональностью.

- Допустим, я решил подключить "Европротокол", что мне нужно сделать?

- При оказании услуги "Европротокол" задействована только пакетная передача данных. То есть, автовладельцу надо будет подписать договор на услугу оказания связи (как мы все делаем, приобретая SIM-карту у оператора связи) и договор на услугу "Европротокол", и, конечно, установить терминал, если его нет.

- Будет ли взиматься ежемесячный платеж в таком случае?

- Это дополнительная услуга, использующая трафик сотовых операторов, что не может быть бесплатным, а использование электронной подписи подразумевает оплату услуг удостоверяющего центра. Естественно, данная услуга будет платной. Механизм оплаты может быть различным. Например, стоимость может быть включена в стоимость полиса ОСАГО, но эти вопросы пока в стадии проработки.

- С мошенниками ясно, а в чем выгода добросовестных водителей?

- Прежде всего, в увеличении выплат по "Европротоколу". Сейчас в России, за исключением Москвы, максимальная выплата составляет 25 тысяч рублей, для большинства современных автомобилей этой суммы недостаточно для ремонта даже после небольшого столкновения. Владельцы же таких устройств, подключившие услугу "Европротокол", смогут претендовать на выплаты от 100 до 400 тысяч рублей.

Регистрация модуля системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в информационной системе АО "ГЛОНАСС" Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

- В целях экономии некоторые автопроизводители хитрят, продлевая на свои модели Одобрения типа транспортного средства, чтобы отложить недешевую сертификацию машин. Когда продаваемые в России автомобили все поголовно будут оснащаться системой "ЭРА-ГЛОНАСС"?

- Регламент "О безопасности колесных транспортных средств" говорит о том, что с 1 января 2015 года все автомобили нового типа должны в обязательном порядке оснащаться устройствами вызова экстренных оперативных служб, а с 1 января 2017 года – все новые автомобили, вводимые в обращение. Да, есть процедура продления сертификатов на действующие модели, типы автомобилей – и примерно на 20% моделей они продлены. Но сейчас в автосалонах вы увидите, что порядка 80-90% новых машин оснащены терминалами "ЭРА-ГЛОНАСС". С 1 января следующего года с ней будут выпускаться уже все новые автомобили.

До 2013 года, перед кризисом, в России ежегодно продавалось до 3 млн автомобилей, сейчас примерно 1,5 млн. Средний возраст машин составляет около 13 лет. Можно прикинуть, что к 2025 году 80-90% транспорта на дорогах России будет уже оборудованы системой "ЭРА-ГЛОНАСС".

- Что такое "умное страхование" и как "ЭРА-ГЛОНАСС" поможет водителю сэкономить? Это уже начало работать? Интересно ли участвовать в таком проекте страховщикам?

- "Умное страхование" широко развито в мире. В России о нем нужно говорить в связке с системой добровольного страхования КАСКО. Есть два основных принципа: "pay as you use" и "pay as you drive". То есть, "плати столько, сколько используешь автомобиль" и "плати так, как ездишь". Используешь автомобиль по выходным дням, водишь его аккуратно, не нарушаешь правила дорожного движения – платишь меньше за полис КАСКО. И наоборот.

В России такие эксперименты проводятся достаточно давно, но, к сожалению, стоимость устройств контроля составляет 15-20 тысяч рублей, удовольствие достаточно дорогое. Поэтому все пока ограничивается пилотными проектами. Почти все страховщики проводят такие эксперименты, но подобных машин во всей стране не более 100 тысяч.

С учетом массового проникновения на рынок системы "ЭРА-ГЛОНАСС" она может помочь в вопросе "Умного страхования". Идет разработка как стандартных пакетов типа "pay as you use" и "pay as you drive", так и инновационных продуктов, которые начинают применяться в мире: страховка на поездку, страховка на маршрут. Можно будет оформить полис КАСКО не на весь год, а, например, на время поездки на автомобиле к морю в отпуске. Терминал "ЭРА-ГЛОНАСС", поддерживающий функцию "Европротокола", поможет сделать эти сервисы возможными для массового сегмента. После отработки технологии "Европротокола", полагаю, крупные страховые компании предложат свои клиентам этот сервис на территории России.

- Не вся территория России покрыта сетями беспроводной связи. Может ли это стать препятствием для оказания услуги "Европротокол"?

- Сейчас "ЭРА-ГЛОНАСС" построена по принципу виртуального оператора сотовой связи. Такого оператора нет нигде в мире, кроме нас и Голландии. Наши сим-карты со своим уникальным кодом 941 регистрируются у всех операторов "Большой тройки" – Мегафона, МТС и Билайна. Это обеспечивает максимально возможное покрытие и надежность связи. В городских условиях это менее заметно, так как там много базовых станций, а за пределами агломераций вышки сотовой связи каждой сети расположены поочередно, и их гораздо меньше. Если у одного из операторов произошла нештатная ситуация, у обычного клиента возникают проблемы, но мы можем передавать информацию через другого оператора.

В соответствии с распоряжением президента России под контролем Минкомсвязи были проведены работы по созданию GSM-сети на всех федеральных трассах. Эта задача решена на 99%, там доступна услуга вызова служб экстренного реагирования и возможна передача данных для оказания дополнительных услуг.

Покрытие на региональных дорогах развивается, но задача развития связи остается актуальной. То, что Россия – самая большая страна на планете, накладывает дополнительные сложности: плотно накрыть сетями GSM 19 млн квадратных километров просто невозможно, это безумно дорого.

Для оснащения связью труднодоступных районов опционально предусмотрена спутниковая связь. Эти вопросы мы отрабатываем с российской спутниковой системой "Гонец", пока речь идет о передаче экстренного вызова в случае ДТП. В будущем планируем рассмотреть возможность передачи данных и для сервиса "Европротокола". Для этого будет нужен модем спутниковой связи.

- Что такое А-ГЛОНАСС? В чем ее преимущества по сравнению с "классической" системой? Когда ей начнут оснащать автомобили и в каком количестве?

- АО "ГЛОНАСС" по заказу Минпромторга с 2017 года выполняет работы по созданию российской системы информационного дополнения системы "ГЛОНАСС". В мире такие технологии известны как A-GPS, которые достаточно популярны и предоставляются на территории большинства стран, в том числе и в России.

Любой пользователь смартфона сталкивался с запросом устройства на разрешение передачи данных по мобильной сети. Это ускоряет навигацию и повышает надежность и точность определения координат при поиске и прокладывании маршрута. Смысл этой системы, как и той, что создаем мы, в том, что информацию о координатах пользователь получает не со спутниковой группировки, а от сети мобильной связи. Услуга A-GPS, доступная сейчас на многих моделях смартфонов, использует зарубежные технологии, платформа для оказания такой услуги находится за пределами России. Российских систем подобного типа не существует.

- Зачем это нужно?

- В спутниковых системах ГЛОНАСС и GPS при возникновении препятствий в виде плотной городской застройки или лесистой местности качество связи существенно ухудшается или спутники вообще становятся недоступными. Сотовая связь распространяется на других частотах и обладает гораздо большим проникновением, поэтому эффективнее получать данные для решения навигационных задач через каналы сотовой связи. Так называемый "холодный" старт (время определения координат пользователя) что американской GPS, что российской системы "ГЛОНАСС" может достигать до 15 минут. Ассистирующая система "А-ГЛОНАСС" может сократить его до 5 секунд.

Кроме того, заезжая в тоннель, автомобиль теряет связь со спутниками, которая восстанавливается после выезда из него. Передача спутниковых данных через сотовые сети позволит делать это в первые же секунды. Это востребовано и при использовании в маршрутных навигаторах на тех же смартфонах. Иногда спутниковые навигаторы при выезде из дворов долго не могут сориентироваться и путают пользователя. Технология "А-ГЛОНАСС" поможет этого избежать.

- Это тоже потребует дополнительного оборудования?

- Нет, это платформенное решение. Это аппаратно-программный комплекс, включающий в себя сеть референсных станций для повышения точности навигации и специальное программное обеспечение для обмена данными с аппаратурой потребителей, их смартфонами и автонавигаторами. Кроме того, мы разрабатываем облегченный протокол, так как мировые аналоги достаточно "тяжелые" и съедают много трафика. Наша разработка позволит экономить трафик в 2-3 раза по сравнению с A-GPS и беречь деньги автовладельцев.

- То есть, эта система сможет общаться со смартфонами?

- Да, эта платформа будет поддерживать как смартфоны, так и навигаторы. Все устройства, связанные с навигацией. Это синергия сетей сотовой связи и спутниковых систем.

- Когда потребитель сможет получить этот сервис?

- В этом году мы разрабатываем опытный образец, в следующем планируем запуск в опытную и промышленную эксплуатацию. Услуга будет доступна в 2019 году. Для спецпотребителей – это МВД, "Скорая помощь", Минобороны и другие специальные службы, которые очень заинтересованы в таком сервисе – мы постараемся ввести такую услугу чуть раньше.

- ГЛОНАСС можно сравнивать с американской GPS?

- Где-то мы опережаем, в чем-то пока отстаем, но в целом находимся в мировом тренде. Неслучайно в мире сохраняется монополия двух ведущих держав – России и США – которые владеют глобальными навигационными системами. Этого нет у Китая, хотя там планируют запустить такую систему, нет у Индии, у Евросоюза. Это связано с технологическими сложностями, кроме того, ряд экспертов считает, что для решения навигационных задач двух мировых систем более чем достаточно. Делать новые целесообразно только в военных целях, для гражданских потребителей имеющихся систем вполне хватает.

- Какова сейчас погрешность в определении местонахождения объекта спутниками и планируется ли ее повышать?

- До 2000 года США на системе GPS был включен режим селективного доступа, который умышленно загрублял точность определения координат до 200-250 метров. Потом ограничение было снято: точность определения сейчас достигает 3 метров и меньше. Система "ГЛОНАСС" близка к этим параметрам, но для ряда потребителей нужны еще более точные данные.

Например, в автомобилестроении есть тренд на развитие систем активной помощи водителю. Ведущие немецкие производители уже выпускают машины с электронными ассистентами третьего уровня, которые могут не просто самостоятельно припарковать машину или затормозить перед препятствием, но при соответствующей дорожной инфраструктуре двигаться и держаться в пределах полосы без помощи водителя. Эти функции требуют дециметровой точности определения координат, повышения надежности сигнала и быстроты определения местоположения автомобиля, что требует создания дополнительного инструментария.

Для решения этой задачи мы с Минэкономразвития создаем пилотный проект для Крыма, в рамках которого будет создано единое высокоточное поле на всей территории республики. Это позволит определять местоположение объекта с точностью до 10 сантиметров. Данный проект будет реализован в этом году.

- Кому интересна такая высокая точность?

- Геодезистам, кадастровым инженерам, картографам, в сельском кадастре, для судоходства. Это будет интересно использовать на автотранспорте, обычным людям с навигаторами в смартфонах. Возможно применение и в неожиданных отраслях. Допустим, биолог находит какое-то редкое растение. Сегодня его координаты вымеряются различными способами, вплоть до рулетки. С реализацией нашего проекта специалисту будет достаточно нажать кнопку на своем мобильном устройстве и поставить точку на карте. Это же интересно службам ГИБДД, занимающимся разбором ДТП. Сейчас инспектор той же рулеткой замеряет расположение машин на дороге, а с соответствующим прибором этой нужды уже не будет.

Летом мы запустим данный проект в Крыму, в дальнейшем как единый оператор предоставления высокоточных услуг планируем тиражировать его сначала на федеральных трассах, а затем и на всей территории России.

- Понадобятся ли в будущем у системы "ЭРА-ГЛОНАСС" электронные "глаза"? Планируется ли оснащать систему видеорегистрацией?

- Видеофиксация может использоваться при оформлении ДТП по "Европротоколу", при этом видео должно быть некорректируемым. К сожалению, сейчас нет в продаже видеорегистраторов, обеспечивающих такие записи. В системе "ЭРА-ГЛОНАСС" есть технологии, позволяющие использовать электронную подпись и обеспечивать передачу информации в некорректируемом виде. Это сложная работа: наше решение разрабатывалось около полутора лет, оно достаточно сложное с технологической точки зрения. Созданная система согласованна с российским регулятором – ФСБ. Сложность была и в том, что многие автомобили производятся за рубежом, и вывезти из страны что-либо, связанное с криптографией, невозможно. Мы разработали решение, обеспечивающее некорректируемость передаваемой информации.

С точки зрения восстановления обстоятельств ДТП, мировой опыт показывает, что для этого нет нужды в видеофиксации, достаточно иметь профиль ускорения по трем осям. У крупных страховых компаний за долгое время накопилась большая база данных. Получив данные (трек движения транспортного средства и график ударных нагрузок в ходе столкновения по трем осям), зная марку и модель машины, они могут рассчитать размер ущерба.

Сейчас видеорегистраторы – удобный вспомогательный источник информации, но они не могут являться объективным инструментом. Поэтому мировые лидеры используют показания датчиков и информацию баз данных.

Вторая тема – "техническое зрение", это связано уже с созданием беспилотных автомобилей. Здесь нужно говорить о способности механизма распознавать окружающую обстановку, позиционировать автомобиль и принимать какие-то решения. Нынешний уровень таких систем не позволяет массово применять беспилотники на дорогах. До человеческого глаза электронному пока очень далеко. Время для таких машин еще не пришло, беспилотные автомобили начнут активно развивать, по оценкам экспертов, к 2035 году. Массового внедрения не стоит ждать ранее 2055 года. Но процесс технической революции ускоряется, так что это может произойти и гораздо раньше.

Демонстрация работы тревожной кнопки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

- Позволяет ли инфраструктура системы "ЭРА-ГЛОНАСС" оказывать дополнительные услуги? Какие перспективы вы видите в этом направлении?

- Некоторые услуги мы уже запустили: например, сервис "Помощь на дорогах". Пользователь может нажать на сервисную кнопку в своем автомобиле и попросить вызвать эвакуатор или "техничку" для замены колеса и т.д. Не все могут поменять колесо самостоятельно: хрупким девушкам, к примеру, непросто поднять на домкрате тяжелый внедорожник и достать из-под днища машины "запаску" весом в несколько десятков килограммов; или если человек едет в дорогом костюме, пробил колесо зимой и не хочет пачкать одежду.

Зная местоположение автомобиля, мы можем найти максимально близкую к нему станцию технической помощи или эвакуатор. Более того, наши операторы предложат несколько вариантов: побыстрее и подороже или дешевле, но с более долгим периодом ожидания. Для активации такой услуги нужно подписать соответствующий договор.

Также возможен вариант оплаты оказанной помощи по факту. Вы ездите, ничего не платите, но при необходимости можете воспользоваться помощью с постоплатой. Это мы планируем вводить уже в ближайшие месяц-два, сервисом смогут воспользоваться все, у кого установлена "ЭРА-ГЛОНАСС".

Еще одну услугу мы запустили с крупным корейским производителем автомобилей. Приобретя его продукцию, во время гарантийного периода в случае возникновения поломки владелец машины может воспользоваться системой "ЭРА-ГЛОНАСС" для получения бесплатной сервисной помощи.

- О каких более отдаленных планах можно рассказать сегодня?

- В первую очередь, это обеспечение мониторинга перемещения грузов как на международных автомобильных транспортных коридорах, так и на внутрироссийских. Прежде всего, речь идет о перевозке скоропортящихся грузов, например, рыбы. Зимой вроде как нет смысла применять рефрижераторы, и так холодно, а по пути следования наступает оттепель, и в итоге качество продукции падает. Еще одна проблема – транспортируемый скоропортящийся груз необходимо многократно проверять санитарным службам. Создание единой сквозной системы мониторинга позволит применяющим ее компаниям на протяжении всего пути следования отслеживать температурный режим. Это сократит время доставки и будет гарантировать качество продукции. При этом, в отличие от стандартных решений, где можно отслеживать температуру всего контейнера, мы предлагаем контролировать режим каждой палеты с той же рыбой: ведь разным сортам нужна различная температура хранения. Опять же, плотность упаковки зачастую не позволяет отслеживать реальный температурный режим: около источника холода температура одна, а в другом конце контейнера – существенно выше. Мы предлагаем использовать недорогие датчики на основе технологии малого энергопотребления. Они передают данные на головное устройство, которое в случае нарушения параметров хранения сообщает об этом нам, в систему "ЭРА-ГЛОНАСС", а мы – сообщаем клиенту.

Это же касается перевозки пива, минеральной воды и других напитков, которые наоборот не должны переохлаждаться.

Если говорить о масс-сегменте, то, как вы знаете, любой современный автомобиль имеет систему самодиагностики, выдавая те или иные предупреждения владельцу. Мы хотим сделать так, чтобы такие сообщения через систему "ЭРА-ГЛОНАСС" люди получали прямо на свой смартфон. Например, телефон предупредит вас как о неисправности, так и о том, что скоро предстоит замена тормозных колодок или моторного масла – это очень удобно. В дальнейшем этот сервис мы планируем усложнить: сделать так, чтобы он мог также подсказывать, например, местонахождение наиболее удобной станции техобслуживания, или более дешевой, или той, которая имеет больше положительных отзывов у клиентов.

Нам предстоит решить еще одну важную задачу. Как только мы начнем разворачивать систему высокоточного позиционирования, встанет необходимость решить вопрос с системой юридически значимой картографии. Это острая проблема для России. Карты в интернете – это справочная информация, а для восстановления обстоятельств ДТП и работы ряда других сервисов необходима юридически значимая картография. Нам ее тоже придется создавать. Это позволит поэтапно – процесс займет не один год – приблизить инфраструктуру российских дорог к международным требованиям.

- А как вы сейчас работаете с зарубежными партнерами?

- В начале февраля я был генеральном консульстве Финляндии в г. Санкт-Петербурге, где мы обсудили с их министерством транспорта совместный пилотный проект, состоящий из двух частей. Первая – тестирование их системы eCall, которая готовится к запуску в эксплуатацию, и системы "ЭРА-ГЛОНАСС", чтобы подтвердить работоспособность нашей системы в Финляндии. В случае ДТП с участием российского автомобиля в Финляндии автовладелец получит полный спектр услуг. Это же будет касаться финнов в России.

В конце 2017 г. АО "ГЛОНАСС" подписало соглашение с Республикой Казахстан, представленной "Институтом космической техники и технологий". Партнерство предусматривает разработку и внедрение единых форматов представления информации, передаваемой в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" и в создаваемую на территории Республики Казахстан систему ЭВАК. Также соглашением предусмотрено обеспечение постоянного информационного взаимодействия между двумя системами.

Системой "ЭРА-ГЛОНАСС" активно интересуются и наши коллеги из стран АСЕАН. Так, в 2017 г. по итогам визита Министра транспорта Российской Федерации на Филиппины филиппинская сторона выразила заинтересованность в более детальном изучении ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и опыта, полученного при ее построении и эксплуатации.