Министр экономики Японии: нынешний год важен для достижения конкретных результатов сотрудничества с Россией

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Министр экономики Японии Хиросигэ Сэко в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Морозовой Дарье рассказал о готовящихся к экономическому форуму в Санкт-Петербурге в мае японо-российских контрактах, дал оценку реализации совместного плана сотрудничества из восьми пунктов, а также поделился планами Токио по взаимодействию с Москвой в сфере энергетики.

- Господин Сэко, как вы оцениваете уровень продвижения Японии и России по плану из восьми пунктов о развитии сотрудничества между двумя странами, можно ли говорить о существенном прогрессе в этой области, началась ли реализация конкретных проектов, каких? Довольны ли вы ходом сотрудничества с российской стороной?

- Взаимодействие между Японией и Россией в экономической сфере развивается беспрецедентными темпами. В рамках "Плана сотрудничества" из восьми пунктов многие проекты, не оставаясь только на бумаге, уже обретают конкретные формы, в том числе в виде контрактов.

Приведу наиболее яркие примеры. В сфере медицины в июне прошлого года было подписано лицензионное соглашение по противотуберкулезному препарату "Деламанид" между Otsuka Pharmaceutical и российской фармацевтической компанией "Р-Фарм". Кроме того, в целях содействия повышению уровня российских медицинских технологий японский Национальный центр детского здоровья и развития и Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева с помощью системы Интернет-конференций проводят консультации для российских пациентов в сфере детской онкологии в целях проведения лучевой терапии и визуализации патологий.

В сфере городской среды в целях облегчения проблемы дорожных пробок в городах России компания Nikken Sekkei разработала генеральный план развития Владивостока, включающий в себя борьбу с заторами и развитие туристической инфраструктуры. Кроме того, в Москве NEDO и Kyosan Electric Manufacturing провели практический эксперимент по внедрению высокотехнологичной системы светофоров, в ходе которого подтверждено снижение количества заторов максимум на 40%. Такая система уже работает в Воронеже. Кроме того, компания "Найс" построила в этом городе образцы жилья, в котором особое внимание уделено энергосбережению за счет высокой герметичности и теплоизоляции. Мы будем использовать результаты этих проектов в целом по всей России.

В области энергетики завершена первая линия проекта "Ямал СПГ", строительством которой занимались японские компании JGC Corporation и Chiyoda Corporation, а финансовую помощь оказал Японский банк международного сотрудничества (JBIC). В декабре прошлого года началась отгрузка сжиженного природного газа. Развивается также сотрудничество в сфере энергосбережения и возобновляемых источников энергии. В результате практического эксперимента, проведенного Центром энергосбережения на базе одной из школ Камчатского края, было установлено, что пересмотр параметров управления и других условий работы отопительной системы может привести к сокращению топливных расходов на 25%.

В сфере промышленности, в целях поощрения диверсификации промышленной структуры России и повышения производительности, японские эксперты проводят диагностику производительности российских предприятий. Кроме того, более 140 менеджеров производственных линий и других представителей российских компаний побывали на стажировках в Японии. В результате во многих компаниях происходит реформирование менталитета, улучшение производственных процессов в целях повышения производительности.

Наконец, в финансовой сфере в сентябре прошлого года был создан совместный инвестиционный формат JBIC и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), и уже принято решение об инвестировании почти 10 миллиардов рублей. Кроме того, в целях содействия инвестициям между Японией и Россией была подписана обновленная Конвенция об устранении двойного налогообложения.

В этом мае исполнится ровно два года с того момента, как премьер-министр Абэ представил президенту Путину "План сотрудничества" из восьми пунктов. Нынешний год является важным с точки зрения достижения конкретных результатов.

Мы будем и в дальнейшем прилагать усилия к реализации проектов, которые дают возможность реально почувствовать пользу для российских граждан от сотрудничества с Японией в каждой из областей, перечисленных в восьми пунктах, включая такие новые темы, как цифровая экономика и повышение производительности труда. Мы намерены продолжить сотрудничество с российской стороной для достижения конкретных результатов.

Кроме того, в нынешнем году начнется проведение "Года Японии в России" и "Года России в Японии". В этом же году в России состоится Чемпионат мира по футболу. Надеюсь, что эти события послужат дальнейшему развитию широкомасштабного сотрудничества и обменов, в том числе в сфере экономики.

- Как уже было объявлено, премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибудет в Россию в мае текущего года для участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме. Что принесет этот визит для двусторонних отношений, стоит ли ожидать подписания масштабных двусторонних контрактов, о каких сферах может идти речь?

- Мы прилагаем все возможные усилия для того, чтобы добиться конкретных результатов в рамках визита господина Синдзо Абэ в Россию в мае текущего года. Наиболее важным видится необходимость сосредоточиться на проектах, реализация которых позволит ощущать гражданам России, что японо-российское сотрудничество действительно развивается для их блага. Япония очень хотела бы, чтобы зафиксированные в меморандуме о сотрудничестве по плану из восьми пунктов намерения обрели конкретную форму. Мы рассчитываем, что проекты, которые будут реализовываться, поспособствуют улучшению качества жизни обычных людей в России. Все проекты, контракты по которым могут быть подписаны в мае, будут в основном связаны с развитием деятельности в рамках плана из восьми пунктов, который был предложен ранее господином С.Абэ. Не менее важно развитие еще одного направления сотрудничества между Японией и Россией- это совместная хозяйственная деятельность на четырех северных островах (Курильских островах- ИФ).

- Вы затронули тему совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах, есть ли продвижение в вопросе определения юрисдикции для этой деятельности? Есть ли вероятность, что решение по этому вопросу будет проработано к маю 2018 года?

- В настоящее время идет активное обсуждение этого вопроса на уровне министерств иностранных дел двух стран. Я лично надеюсь, что Россия и Япония смогут опубликовать конкретные проекты по реализации проектов совместной хозяйственной деятельности в ближайшем будущем.

- Как продвигаются переговоры по строительству газопровода с Сахалина в Японию? Состоялась ли доставка в Японию газа с Ямал-СПГ, и насколько эта сделка оказалась выгодной для японской стороны по сравнению с другими поставщиками?

- Что касается идеи прокладки газопровода между Россией и Японией, стоит отметить, что в этом вопросе существуют трудности с точки зрения технического обеспечения проекта, а также с точки зрения его безопасности. Поскольку Япония обладает достаточно большой инфраструктурой по приему СПГ (сжиженного природного газа), частные компании должны сопоставить существующую в Японии инфраструктуру, возможность закупки сжиженного газа из России, а потом рассмотреть вопрос рентабельности с технической точки зрения газопровода с Сахалина. Что касается закупок СПГ с Ямала, то, насколько мне известно, пока нет японских предприятий , которые приняли решение о закупке СПГ из Ямала на долгосрочной основе. Конечно, Япония имеет большой интерес к разработкам газа на Ямале, поскольку это часть так называемого Северного морского пути. Япония хотела бы уменьшить свою зависимость от поставок энергоносителей из региона Ближнего Востока. Именно с этой точки зрения Россия является для нас важным партнером: она располагает иными путями для транспортировки нефти и газа в Японию.

- Правильно ли понимать, что закупка газа с Ямал -СПГ может иметь долгосрочные перспективы?

- Да, я бы сказал, что это вполне возможно. Однако хотел бы уточнить, что решение остается за частными компаниями, которым предстоит оценить целесообразность закупки.

- Какими нефтегазовыми проектами в России интересуется японская сторона в настоящее время? Есть ли план по созданию с какой-либо организацией совместного партнерства?

- Россия обладает огромным потенциалом добычи энергоресурсов, кроме того, она граничит с Японией. Токио необходима диверсификация поставок энергоносителей, поэтому сотрудничество по этому вопросу с Москвой очень важно. Японии и России важно развивать сотрудничество как в сфере традиционных энергоресурсов – нефти и газа, так и в сфере энергосбережения и энергии возобновляемых источников, в том числе ветряной энергетики. Между нашими странами продвигается сотрудничество в деле ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1. Хочу сказать, что в России есть множество проектов, которые интересуют японские компании. Например, это проекты Сахалин -2, а также проекты компании Новатек на севере по разработке сжиженного газа. Правительство Японии с большим интересом наблюдает за переговорами между частными компаниями двух стран по этому вопросу. Также отмечу, что Японская нефтяная корпорация JOGMEC, которая является подразделением МETI, сейчас активно занимается геологоразведкой месторождения в Красноярске совместно с "ИНК-Красноярск".

- Специалисты из России все-таки привлекаются к ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима"?

- Да, это так. Специалисты "Росатома" находятся на месте аварии и оказывают техническую поддержку.

- Компании из Японии проявляли интерес к участию в разработке газовых месторождений в России совместно с корпорациями Газпромнефть и Роснефть, есть ли продвижение в этом вопросе, ведутся ли переговоры?

- "Роснефть " и "Газпромнефть" являются значимыми партнерами для японских компаний, к ним обращено пристальное внимание. С этими компаниями японские предприниматели уже продвигают разработку месторождений нефти и газа вокруг Сахалина. Совместные проекты с этими двумя российскими корпорациями будут продвигаться.