Разработчик: экзоскелет позволит бойцу стрелять из пулемета с одной руки

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС – "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ЦНИИТОМАШ) представил на мартовской конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути их решения" в парке "Патриот" концептуальную модель боевой экипировки будущего.

О новых возможностях, которые дает перспективная экипировка, перспективах и проблемах в разработке боевых экзоскелетов главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИТОЧМАШа Олег Фаустов рассказал корреспонденту "Интерфакса" Кириллу Веприкову.

- Олег Михайлович, уже реализованы на практике какие-то элементы концептуальной модели боевой экипировки?

- В концепте мы хотели показать, какими функциями будет обладать перспективная экипировка. Процентов на 70 они уже реализованы в настоящее время в комплекте боевой экипировки второго поколения "Ратник", который уже четвертый год производится серийно и закупается министерством обороны.

- Какие функции работают сейчас?

- Например, система, которая контролирует состояние военнослужащего. Пока мы ее используем только при проведении испытаний новых образцов боевой экипировки. Испытатель бежит, стреляет, совершает переползания или преодолевает различные препятствия, а параметры его функционального состояния (давление, температура, частота сердечных сокращений и другие) в режиме реального времени мы можем увидеть на мониторе компьютера. В будущем мы планируем подобными системами контроля оснастить и солдат, чтобы дать возможность командиру в бою при принятии решений учитывать боеспособность подчиненных. Конечно, он не должен видеть, тот большой объем медицинских показателей, который нам необходим при проведении исследований. Ему достаточно получить от подчиненного один из трех сигналов: "боеспособен", "ранен" или "убит". Сейчас такая система разрабатывается и после комплекса испытаний будет представлена заказчику – министерству обороны.

- Как обстоят дела с бронированием? Оно существенно повысится в новой экипировке?

- Бронежилет, входящий в комплект экипировки "Ратник" уже сейчас обеспечивает высокий уровень защиты – он защищает военнослужащего от бронебойно-зажигательных пуль при обстреле из винтовки СВД с дальности 10 метров. При этом одна его бронепанель может выдерживать до 10 таких попаданий. То есть по защитным свойствам мы дошли до того уровня, увеличивать который, наверное, уже не целесообразно.

Теперь осталось поработать над снижением массы экипировки, повышением удобства ее использования и эргономичностью. Нужны новые материалы, которые смогут обеспечить лучшие паропроницаемость, износостойкость, водо- и ветрозащищенность, а значит и более комфортное состояние военнослужащего.

Мы, естественно, отслеживаем статистику применения наших изделий. Могу сказать, что комплекты "Ратник" хорошо зарекомендовали себя в районах ведения боевых действий. Я видел достаточно много бронежилетов и шлемов со следами попаданий пуль и осколков. Но не видел ни одного пробития.

- В состав перспективной экипировки будет входить также экзоскелет. Его использование ограничивает движения бойца?

- Вовсе нет. Если грамотно рассчитанный и изготовленный экзоскелет надеть на человека, то он не будет снижать угловые движения в суставах рук и ног. При испытаниях нами установлено, что человеку в экзоскелете достаточно удобно и ходить, и сидеть, и лежать, и стрелять. По нашим расчетам, боец в "правильном" боевом экзоскелете сможет передвигаться по полю боя со скоростью до 20 км/ч при этом нести на себе до 100 килограмм полезной нагрузки. Это все реально в принципе. Осталось только обеспечить энергией его механизмы и систему управления. Работы в этом направлении ведутся.

- Использование экзоскелета не осложнит пользование техникой? Ведь габариты бойца увеличатся.

- Следует учитывать, что экзоскелет это новый, только еще разрабатываемый, элемент боевой экипировки. Его применение будет осуществляться для решения определенных боевых задач в определенных условиях.

Сейчас военнослужащий на поле боя несет на себе достаточно много различных элементов, которые размещены в его транспортно-разгрузочном жилете. Это и боеприпасы, и приборы, и медицинские средства, и много-много еще необходимого. Естественно, его габариты не стоит даже сравнивать с габаритами бойца времен Великой отечественной войны. Да и взамен маленького вещмешка теперь у него рейдовый рюкзак объемом 80 литров. Боевая техника, которая была разработана ранее, не предназначалась под такой объем экипировки. Но разрабатывается и новая техника, например, БМП на базе платформы "Армата". Вот в ней проблем с размещением солдат в современной боевой экипировке не возникает.

- Эсзоскелеты позволят использовать более мощное вооружение?

- Они для этого и предназначены. Основное назначение экзоскелета – увеличить физические возможности пользователя. Мы уже испытывали образцы экзоскелета, в которых можно вести достаточно эффективную стрельбу из винтовки или пулемета с использованием одной руки.

- Что мешает начать внедрять активные экзоскелеты уже сейчас?

- Основная проблема – элементы питания. Научно-технический задел по ним есть и у нас в России, и за рубежом, но пока не создана "батарейка", которая бы отвечала предъявляемым требованиям.

- Вы пробовали использовать двигатели внутреннего сгорания?

- Такие попытки, естественно, предпринимались. В сети интернет достаточно много видеороликов, на которых передвигается американский "Робомул" с генератором электроэнергии на базе двигателя внутреннего сгорания. Но… Уж очень громко работает этот двигатель, да еще и греется и дымит. А ведь звук, тепло и дым – это демаскирующие факторы. Зачем нужен такой боец, который дымит, греется и которого издалека слышно?

Конечно, есть разработки в других направлениях – теплогенераторы, химические генераторы, да и много еще разных. Но пока достигнутые результаты нас не устраивают.

- Когда можно ожидать прорыва в этой области?

- Точный прогноз дать сложно. Мы провели достаточно серьезный анализ и по его результатам можем предположить, что нужный нам элемент питания может появиться в автомобильной промышленности. В настоящее время гиганты автоиндустрии выделяют значительные ресурсы на подобные разработки. Если будет разработана аккумуляторная батарея для электромобиля, которая позволит зарядить ее за 15-20 минут, а потом машина среднего класса проедет километров 100-150, то подобную технологию можно будет использовать для производства "батарейки" для экзоскелета.

- Как обстоят дела с адаптивным камуфляжем?

- Пока это фантастика. Хотя уже есть материалы, которые меняют свой цвет или оттенок, в зависимости от температуры или угла освещения. Но по своим характеристикам они еще очень далеки от сказочной шапки-невидимки.

- А когда мы можем получить камуфляж, скрывающий бойца в ИК-диапазоне?

- Это уже есть. В настоящее время широко используются и у нас, и за рубежом соответствующие материалы, которые называют материалами с инфракрасной ремиссией. Чтобы было понятно: это разная интенсивность отражения световых волн, определенной длинны, от разных элементов или пятен камуфляжа. Благодаря этому силуэт человека при наблюдении в приборы ночного видения как бы разбивается на отдельные части и становится менее заметен. Кстати, в "Ратнике" это тоже используется.