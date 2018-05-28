Первый зампред ВТБ: Очень многое для рынка зависит от того, каким будет решение проблемы "РусАла"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Группа ВТБ - активный игрок не только на розничном банковском рынке, но и один из ключевых участников корпоративно-инвестиционного бизнеса. При этом ВТБ не только кредитует компании, но и участвует в судьбе многих из них через покупку долей и организацию размещений на рынках капитала.

Практически каждый год рынок узнает о новой сделке, привлекающей интерес к ВТБ - у группы есть доли в таких компаниях, как En+ Олега Дерипаски и холдинг "РусГидро" , в свое время ВТБ инвестировал в ритейлера "Лента", приведя его затем к IPO. В этом году рынок ждал новый сюрприз: ВТБ сменил в качестве основного акционера ритейлера "Магнит" основателя сети, культового для многих инвесторов бизнесмена Сергея Галицкого. Еще через три месяца группа не менее неожиданно продала часть своего пакета "Магнита" Marathon Group Александра Винокурова.

О планах ВТБ по работе с компаниями и о том, что ждет российский рынок в новой, в очередной раз изменившейся геополитической ситуации, в интервью "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ-2018 рассказал первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, курирующий в группе корпоративно-инвестиционный блок.

- Юрий Алексеевич, прошлый год был довольно успешным для российских компаний на внешних рынках капитала. "ВТБ Капитал" принимал участие в организации большинства из них. Начало этого года также было многообещающим, но из-за санкций многие сделки оказались под вопросом. Есть ли шансы, что рынок DCM/ECM может ожить осенью? Могут ли недавние санкции против ряда российских компаний отпугнуть иностранных инвесторов от инвестиций, или все-таки интерес к российским активам и их фундаментальная надежность должны этот страх перевесить?

- Несомненно, геополитические ограничения повлияют в дальнейшем на состояние рынка капитала в России. 2017 год был очередным очень успешным годом со стороны долгового капитала. Мы сделали рекордное по объему количество сделок. Первый квартал 2018 года был очень хорошим и для рынка, и для нас, мы сделали самое большое размещение и своп российских государственных ценных бумаг. Доля нерезидентов в ОФЗ выросла с 32%, по нашим подсчетам, до 34,5% в первом квартале. Пошли рублевые сделки на рекордно низких уровнях, был некий переток из внешнего долга во внутренний. В том числе иностранные инвесторы начали покупать долг корпоративного сектора. Начало года было очень неплохим в продолжение тех трендов, которые мы видели в 2016-2017 годах.

Со стороны акционерного капитала 2017 год возродил рынки, мы провели первое IPO после большого перерыва, и какое - по какой цене, по каким мультипликаторам ("ВТБ Капитал" выступал одним из организаторов масштабного IPO En+, которое прошло в ноябре 2017 года - ИФ)! Все было многообещающе. Но, к сожалению, сейчас ренессанс поставлен под вопрос.

Основная причина - никто не понимает, кто может быть следующим (против кого могут быть введены ограничения - ИФ), потому что определенной логики в выборе людей нет. Несмотря на то, что мы работаем над целым рядом сделок, как первичных, так и вторичных, а вторичные сделки продолжают осуществляться, тем не менее, очень много людей теперь сомневается, выходить ли на рынок. Большое количество инвесторов задумывается, участвовать ли в первичных размещениях российских акций.

Еще общим фоном влияет кризис на развивающихся рынках. Четко можно сказать про Аргентину и Турцию, где мы видели колоссальный отток капитала, масштабную девальвацию валют, огромное падение рынков акций. Это связано с несколькими вещами. Прежде всего - политика Федеральной резервной системы, которая отражает то, что происходит с инфляцией в американской экономике. Там рекордно низкая безработица, после налоговой реформы очень быстро разгоняется ВВП, рост достигает 2,9%. Соответственно, инфляция под напором этих факторов тоже начинает расти. Если в 2015 году в США мы видели инфляцию в районе нуля, в 2016 году - 1,5%, то сейчас мы говорим про 2,5%. Естественно, это вызывает рост процентных ставок. Тот же LIBOR за год вырос с 1,3% до 2,3%. Мы видели рост десятилетних ставок с 2,3% до уровня выше 3%. Одновременно происходит сокращение баланса Федеральной резервной системы, что, в свою очередь, подливает масла в огонь. И те экономики, которые слабо структурированы в плане внешних заимствований, общего объема долга, они находятся под огромным давлением, что мы видим сейчас в Аргентине и Турции.

- Но ситуация в России все-таки стабильнее?

- Макроэкономические условия в России гораздо лучше, поэтому у нас все негативные тенденции замедлены.

Если возвращаться к тому, что будет происходить, мы считаем, до конца этого года рынки долгового капитала стабилизируются. Рынки недалеки от потолка среднесрочной доходности, и Россия найдет своего покупателя именно потому, что представляет собой фундаментально очень интересный актив в целом. У нашей страны очень низкое соотношение долга - как корпоративного, так и государственного - к ВВП. У нас остались очень хорошие заемщики, никакого пузыря в заимствованиях нет. Поэтому мы считаем, что покупатели на наш внешний долг вернутся.

Что касается внутреннего долга, то вы видите - с начала года ОФЗ, например, даже чуть-чуть упали в доходности. Если сравнить практически любую другую экономику, развивающихся и даже развитых стран - возьмите Италию, вы увидите, что там доходность облигаций намного выше. Поэтому я бы считал, что при всем прочем рынок себя ведет очень рационально, мы практически находимся там же, где мы есть со стороны долгового капитала.

Что касается валют - да, произошла определенная девальвация после объявления геополитических ограничений, но с другой стороны, она практически совпала с кризисом на мировых рынках, где доллар пошел резко вверх. Ели взять индекс валют, геополитические риски добавляют к девальвации до одного процента. То есть сейчас в явном виде геополитические ограничения не оказали сильного влияния, по крайней мере, на валютный рынок.

Что касается акций, да и некоторой части долга, очень много будет зависеть от того, каким образом произойдет решение проблемы "РусАла", да и "ГАЗа". Если уменьшение доли основного акционера в капитале этих компаний приведет к снятию санкций, если они будут выведены из-под геополитических ограничений, рынок воспримет это как очень позитивный шаг. Это будет сигналом: даже если вдруг что-то произойдет с тем или иным нашим уважаемым бизнесменом, есть определенного рода алгоритм, следуя которому компанию можно вывести из-под геополитических ограничений. Несомненно, тогда и акции, и долговые инструменты получат определенного рода поддержку, а мы увидим значительный рост как конкретно этих эмитентов, так и на остальном рынке.

- Вы рассматриваете возможность увеличения доли в En+ Group? Ведь ВТБ является ее акционером довольно давно и хорошо знаком с этим бизнесом.

- Все подпавшие под ограничения компании и их акционеры на уровне совета директоров обратились в соответствующие органы США для разъяснений о возможности снятия этих ограничений. И сейчас идут переговоры с регуляторными органами США со стороны советов директоров этих компаний, которые защищают всех акционеров, в том числе и миноритарных. Эти переговоры ведутся очень активно. Главный акционер (Олег Дерипаска - ИФ), конечно, хочет сохранить компании, потому что это дело его жизни, и конечно, он не готов разрушать то, что строил многие годы.

При условии того, что будет найден общий алгоритм вывода компаний из санкционных списков, мы, теоретически, будучи достаточно большим инвестором, всегда готовы смотреть на возможность оптимально использовать наш капитал, наши ресурсы. При положительном решении OFAC у нас будет возможность выразить свой взгляд, каким-то образом его воплотить через инвестиции. В этом, и только в этом случае - при решении о выводе из-под санкций, я бы не исключал рост наших инвестиций в этих эмитентах - как в долговых инструментах, так и в акционерных.

- В феврале рынок в прямом смысле потрясла сделка по покупке ВТБ доли в "Магните", с которой многие связывают надежды на начало нового этапа в развитии компании. Компания готовит новую стратегию - уже известно, какие основные пункты там будут? В феврале вы говорили, что никаких переговоров о крупных M&A пока не идет, это по-прежнему так?

- Сейчас сформирован совет директоров, который представляет интересы всех, в том числе и новых акционеров. Менеджмент готовит стратегию дальнейшего развития сети, которая включает в себя органические, неорганические и любые другие возможности. Мы должны будем провести ее через стратегический комитет, потом одобрить на совете директоров, представить акционерам и всему рынку. И вот в этой новой стратегии могут быть предложения сделать что-то в части неорганического роста.

Когда мы купили долю в "Магните", мы не были представлены в совете директоров. Более того, в январе Сергей Николаевич Галицкий подал в качестве кандидатов в совет совсем других людей. Мы пошли в направлении поиска, с нашей точки зрения, оптимальных профессионалов, которые знают Россию и знают этот сегмент. Другие акционеры наши предложения поддержали, в новом совете у нас директора с 30-летним опытом работы в ритейле. Существует рабочий совет директоров, очень профессиональный, и теперь его задача - сформировать команду менеджеров, что сейчас делается быстрыми темпами. Менеджмент будет укомплектован, будет очень сильная команда, одна из самых сильных, с нашей точки зрения. Они подготовят стратегию, запустят ее и будут исполнять.

- И в этой стратегии может речь пойти и о крупных покупках?

-Да, в рамках новой стратегии это может быть упомянуто.

- Дивидендная политика "Магнита" - ВТБ как основной акционер выступает за то, чтобы оставить ее неизменной (минимум 40% от прибыли)?

- Мы, как акционеры, выступаем за дивиденды. Я считаю, что стабильная денежная выплата любым акционерам в наше время и в настоящих условиях - это существенная поддержка стоимости акционерного капитала. Поэтому всячески будем поддерживать выплату дивидендов при прочих равных условиях.

- Многие сейчас ожидают проблем с выплатами по кредитам компаниями, оказавшимися в американском SDN List. Подпавшая под санкции "Евросибэнерго" привлекала у ВТБ и Сбербанка кредит на покупку акций "Иркутскэнерго". Не ожидаете ли вы проблем с выплатами по этому долгу, возможны ли изменения его условий в связи с последними событиями?

- Почему у них будут проблемы с выплатами? А может, они быстрее долг выплатят? Все в графике. Компания не обращалась к нам с этим.

В связи с последними событиями надо понимать одну вещь, как западным инвесторам, так и регулирующим органам США: активы большинства компаний, подпавших под ограничения, находятся внутри страны, поэтому в крайнем случае надо будет переносить - что я всячески приветствую - торговлю акциями на российскую фондовую биржу и торговать в рублях. Очень многие инвесторы довольны своими вложениями в акции на российской фондовой бирже. Прекрасная инфраструктура, конвертируемая валюта. Пусть наши бизнесмены уходят оттуда и приходят сюда.

- Этой весной стало известно, что среди акционеров "РусГидро" появилась "ВСМПО-Ависма". Причем у них сейчас достаточно крупный пакет - 6%. Рассматривается ли возможность продажи им части или всего пакета ВТБ в "РусГидро"? Может, они выходили с таким предложением?

- Не за наш счет, к нам они не приходили. И для нас - точно такой же сюрприз, как для вас - их появление среди акционеров. Акции свободно торгуемы, любой их может купить. Вот "ВСМПО-Ависма" купила этот пакет.

- И с ними никаких переговоров сейчас ВТБ не ведет?

- Нет, у них своя история. Мы считаем, что компания "РусГидро" замечательная и должна стоить намного дороже. Будем вместе с менеджментом по возможности работать как акционеры по увеличению ее акционерной стоимости.