Дирк Визе: в выполнении минских соглашений не сделан и первый шаг

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Дирк Визе в ходе визита в Москву рассказал в интервью корреспонденту "Интерфакса" Веронике Вишняковой о перспективе снятия антироссийских санкций, реализации проекта "Северный поток-2" и дал оценку перспективам принятия в России законопроекта о закона об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций.

- Господин Визе, прежнее правительство выступало за поэтапное снятие санкций с России по мере выполнения минских соглашений. Изменилась ли позиция нынешнего правительства по этому вопросу?

- Нынешнее федеральное правительство занимает очень четкую позицию по данному вопросу. Конечно, снятие санкций с России неотъемлемо связано с выполнением минских соглашений, но в этом направлении еще не сделан и первый шаг. Даже перемирие еще не установлено. Поэтому нам необходимо работать над реализацией минских соглашений и возобновить диалог в нормандском формате.

- Евросоюз намерен защитить свои компании от экстерриториального применения санкций США в отношении Ирана. Существует ли возможность применения аналогичной схемы в контексте защиты германских компаний от вторичного эффекта санкций США в отношении России?

- Федеральное правительство следит с большим вниманием и с не меньшим опасением за экстерриториальным действием санкций. Мы ведем диалог на эту тему с заинтересованными сторонами и наблюдаем за развитием ситуации.

- Думают ли в Берлине о том, как защитить проект "Северный поток -2" от санкций США?

- "Северный поток-2" в первую очередь, конечно, является коммерческим проектом. Тем не менее, федеральное правительство внимательно следит за возможными политическими последствиями реализации данного проекта. В связи с этим мы приветствуем позицию президента России, который заявил в Сочи о возможности продолжения осуществления транзита газа через Украину после 2019 года.

- Как скажется принятие в России закона об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на работе немецкого бизнеса в России?

- Я пристально наблюдаю за обсуждением этого законопроекта. Насколько я знаю, на настоящий момент он еще не прошел в Госдуме. Полагаю, что этот законопроект не будет принят в первоначальной редакции. По моим сведениям, в нынешней версии законопроекта уголовная ответственность заменена на административную.

- Если позволите, последний вопрос. Каковы, на ваш взгляд, перспективы достижения договоренности по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе?

- Предложение о размещении на востоке Украины миротворческой миссии ООН не является новым. Я приветствую, что прошедшие в мае переговоры нашего министра иностранных дел Мааса с его российским коллегой Лавровым послали положительный сигнал. На них была достигнута договоренность еще раз рассмотреть возможности реализации этой инициативы и возобновить диалог в нормандском формате.