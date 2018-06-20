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Акционер Petropavlovsk Кенес Ракишев: Работа с проблемными активами - наша специфика

Крупнейший акционер золотодобытчика рассказал о перспективах возвращения Павла Масловского в совет директоров

Акционер Petropavlovsk Кенес Ракишев: Работа с проблемными активами - наша специфика
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Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Золотодобывающий альянс Petropavlovsk вновь охвачен корпоративным конфликтом. CABS Platform и Slevin, вместе владеющие 9,1% компании, предложили сменить совет директоров и вернуть в него одного из основателей Petropavlovsk Павла Масловского и двух бывших независимых директоров. Кенес Ракишев, крупнейший на данный момент акционер золотодобытчика с долей 22,5%, заявил, что будет голосовать за кандидатов от CABS и Slevin. В ответ действующий совет вывел его представителя из своего состава и не предложил для избрания на собрании акционеров.

Менее чем за две недели до собрания Ракишев в интервью "Интерфаксу" рассказывает о текущем положении дел в Petropavlovsk, подробностях конфликта с действующим советом и своем видении перспектив компании.

Вслед за сделкой

- Вы считаете себя стратегическим или финансовым инвестором в Petropavlovsk?

- Говорить, что я стратегический инвестор, не совсем верно, - на сегодняшний момент, как видите, у меня даже нет представителя в совете директоров. Мне кажется, правильно было бы сказать, что я долгосрочный инвестор. Долгосрочный, потому что я верю в компанию, в ее потенциал.

- А как вы собираетесь возвращать инвестиции? В ближайшие пару лет компания вряд ли приступит к выплате дивидендов.

- Да, здесь спекулятивного инвестирования нет. Если в этом году исполнятся все планы касательно POX (автоклав - ИФ) или дополнительной добычи, Petropavlovsk фактически может стать третьим производителем в России. Это означает, что даже по объему добычи актив недооценен. Что касается запасов, опять же, если будет успешно завершен POX - неважно, пусть даже с какими-то задержками, то возникают дополнительные запасы. Соответственно, Petropavlovsk реально становится третьей компанией еще и по запасам. По мультипликаторам такие компании оцениваются очень дорого.

К тому же золото стратегически имеет, на мой взгляд, большое преимущество перед другими металлами, особенно сегодня, в условиях экономической турбулентности, связанной с санкциями. Золото занимает некую нейтральную позицию, оно защищено от санкций, потому что все местные центробанки его покупают. У нас в Казахстане вообще запрет на экспорт, Национальный банк Казахстана скупает все для формирования резервов.

Теперь возьмем капитализацию Petropavlovsk: сейчас она около 270 млн фунтов стерлингов, и каждый день растет. Возможно, это связано с тем, что бумаги скупает ADIA (Abu Dhabi Investment Authority - ИФ), фонд собрал уже порядка 1%. Для нас это очень хорошая новость, потому что это большой стратег. Плюс у Petropavlovsk есть выпуски бондов на $600 млн, то есть общая стоимость компании - около миллиарда долларов.

- Цена покупки акций Petropavlovsk у "Реновы" была близка к рыночной?

- Да. Классический вариант, когда учитывается рыночная цена за последние 3-6 месяцев. В то время, по-моему, примерно по 7 пенсов за штуку акции торговались.

- Виктор Вексельберг - достаточно сильный переговорщик, скажем так, и у него гигантский опыт в части консолидирования активов. Были основания полагать, что он хочет рано или поздно консолидировать Petropavlovsk...

- Однозначно, у него был такой план, на мой взгляд, и я думаю, этот план должен был реализоваться. Но для любого бизнесмена, мне кажется, есть смысл выйти, когда предлагают хорошую цену.

- Я имею в виду, раз "Ренова" не довела дело до конца, наверное, есть какие-то подводные камни? И немножко боязно заходить в такую компанию...

- К моменту покупки доли в Petropavlovsk у нас накоплен большой опыт управления активами в горнодобывающей отрасли, а также проблемными активами. И это была одна из причин, почему я зашел в Petropavlovsk. С одной стороны, компания недооценена, с другой стороны - неопределенности с контролем. Можно сказать, что работа с проблемными активами - наша специфика.

- Скажите, влияние Павла Масловского сейчас в Petropavlovsk сильно ощущается?

- Ну, объективно говоря, я не могу сказать, потому что мой представитель Бектас Мукажанов был недолго в совете директоров. Мы реально не успели ощутить, понять, чье там влияние. Хотя Бектас посетил производственные площадки, и говорит, что сотрудники очень тепло отзываются о Масловском, и, насколько мы поняли из разговоров, время от времени с ним консультируются.

- Скажите, а вы с Павлом Алексеевичем общаетесь напрямую?

- Да, мы несколько раз встречались. Когда мы проводили сделку, я сам попросил ВТБ, нашего финансового партнера, организовать нам с Павлом Масловским встречу, чтобы более детально понять ситуацию в компании: как работал предыдущий менеджмент, какая была стратегия. Кстати, после этого я принял решение и официально заявил, что хотел бы, чтобы Масловский вернулся. Было бы логично, чтобы он достроил POX.

- А сейчас вы сохраняете эту позицию? Несмотря на то, что она расходится с мнением действующего совета директоров Petropavlovsk?

- Да. Я официально как акционер заявил о своем мнении и не менял свою позицию на этот счет. Я принял это решение, исходя из своего опыта.

Пока наладить отношения с существующим советом, к сожалению, не получилось.

- Я с трудом представляю, что значит "не получилось"?

- В декабре была проведена сделка по компании, и сразу по следам в январе я отправляю письмо, в котором прошу о встрече с членами совета директоров. Я обозначил готовность самому прилететь в Лондон, чтобы познакомиться, обсудить дальнейшее развитие компании. А также в этом письме я попросил ввести г-на Мукажанова в совет как моего представителя. На это я получаю ответ, что, к сожалению, в ближайшее время встретиться не получится, все члены совета находятся в разных точках мира. Может быть, получится в феврале, а может быть, в марте. И, наверное, стоит повременить с представителем в совете, потому что лучше иметь не представителей от акционеров, а побольше независимых директоров. И вообще, часть акций в РЕПО у ВТБ, так что, наверное, "вы не самый крупный акционер, а просто один из акционеров". Вот такой я получил ответ.

А как только я публично заявил о желании вернуть Масловского, получаю e-mail, что все члены совета директоров готовы встретиться в любой день, чуть ли не завтра. Я прилетел, попытался наладить диалог, объяснить, что я пришел надолго, хочу конструктивно сотрудничать. Но у нас разговор не задался. Их волновало только, какое я имею право говорить, что Масловского возвращаю.

Стратегия: POX, рефинансирование или M&A

- Но чтобы единолично решать, вашего пакета все равно не хватит.

- Абсолютно. Именно такую позицию я изложил партнерам. На что был ответ, что они отказывают мне в месте в совете и так далее. И очень агрессивный был, на самом деле, разговор. Я ругаться не стал, ушел со своей позицией и начал вести переговоры с разными сторонами. Встретился с Питером Хамбро, чтобы понять, в чем суть конфликта, еще раз с Масловским переговорил, попытался навести с ними мосты. Председатель совета Иэн Эшби вышел на меня и говорит: "Мы подумали, давай дружить. У нас есть просьба к тебе: ты поддержи нового CEO, которого мы хотим выбрать, а мы тебе - место в совете директоров". Я предложил 2-3 человека на место CEO, которые реально в золотой индустрии работали, но компания несколько месяцев уже потратила на поиски кандидата, и совет, наверное, хотел кого-то независимого, а не людей, предложенных мной.

- Изначально создалось впечатление, что именно с вашей подачи пришел Роман Денискин.

- Он действительно из Казахстана, так уж совпало. Но на самом деле это не была моя инициатива, его нашли HR.

Я с Романом переговорил, обсудили его видение, вроде договорились. Но что я вижу? Он за все время руководства компанией всего один раз съездил на производство в Благовещенск. А должен сейчас буквально жить там. Если ты глава компании, у которой основные активы на Дальнем Востоке, тебе надо быть не в Лондоне и даже не в Москве. Как с таким настроем он POX закончит?

Последней каплей было, когда совет отверг нашу схему рефинансирования кредита IRC (Petropavlovsk является гарантом по этой кредитной линии, остаток основного долга $234 млн - ИФ). Мы получили предложение от наших партнеров - независимых инвестбанкиров и передали его совету директоров. Суть предложения состояла в рефинансировании за счет размещения бондов IRC. Там какое-то участие Petropavlovsk предполагалось, но небольшое. Совет отверг предложение, потому что этот банк раньше работал с Хамбро. Но важно же не кто предлагает, важна суть предложения. В конце концов, можно было обсудить саму идею и принять решение, что ее реализация будет доверена другому банку. Но никакого диалога не получилось. Проблема в том, что совет в тот момент не был сфокусирован на проблеме рефинансирования, а зациклился на личных взаимоотношениях: "Мы им не будем помогать, потому что председатель совета IRC - это сын Хамбро". Сейчас, правда, пришли все же к необходимости рефинансирования, ведут переговоры с одним из российских банков, в ближайшие 2-3 месяца сделка закроется.

Потом, когда CABS и Slevin появились со своими предложениями (сменить СД Petropavlovsk и вернуть Масловского - ИФ), я имел право до последнего, до собрания акционеров, ничего не говорить - или говорить действующему совету, что я за него. Но я хотел быть честным с партнерами, поэтому открыто написал письмо, предупредил, что солидарен с CABS и Slevin. И что я получил в ответ? Моего представителя вывели из совета директоров, потом отправили письмо в Панель (Панель по поглощениям, Takeover Panel - ИФ). Меня уже вызывали туда, я был в Лондоне.

- Они расследуют вашу связь с CABS и Slevin?

- Я ответил на все вопросы их представителям. На мой взгляд, встреча прошла хорошо. Теперь еще совет в FCA (Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании - ИФ) письмо отправил. От них уже запрос официальный пришел. Я расцениваю это как военные действия со стороны совета, точнее, очень агрессивный настрой. Хотя я как акционер разве не имею право на свое мнение?

Меня также пытаются обвинять в том, что я связан с Мусой Бажаевым и продвигаю сделку с ним. Во-первых, хочу напомнить, сделка с Мусой Бажаевым обсуждалась при Масловском два года назад. Они сделали полный due diligence, всю оценку. Я не знаю, по какой причине они не дошли до голосования, но они могли ее провести и до меня. Во-вторых, все друг друга и в России, и в Казахстане знают. В смысле, я знаком с Бажаевым, но у меня никакого бизнеса с ним нет, нигде не пересекались. И потом, как я официально и заявил на Панели, я буду обсуждать 3 или даже 5-6 сделок, да, в том числе с "Амур Золотом" Бажаева. Я считаю, что надо 5-6 сделок вынести на обсуждение и лучшую выбрать по всем условиям. Я как акционер не хочу сделать себе хуже, я заинтересован в выгодной для компании сделке. Это будут рыночные переговоры, в ходе которых мы определим условия, чтобы они не ущемляли ничьи интересы.

Что касается M&A, у нас разногласия с советом на этот счет. Они говорят: сначала закончим POX, потом M&A. Но мы же теряем время. Любая сделка - это минимум 6 месяцев только на обсуждение, потом еще несколько месяцев - структурирование и исполнение. То есть, если мы сейчас начнем обсуждение и переговоры, мы, по крайней мере, due diligence закончим, структурирование, финансирование продумаем, возможно, каких-то финансовых партнеров успеем привлечь. Это же непросто, за один день такие сделки не делаются. Моя позиция в том, что не нужно терять время, необходимо сейчас начинать процесс.

На мой взгляд, основной value, который я могу принести компании, - не технологическая экспертиза, не финансовая, а в большей степени с точки зрения роста через M&A.

Плюс еще же есть центральноазиатские активы из Киргизии, из Казахстана. У нас экспертиза хорошая.

- Просто Petropavlovsk целенаправленно избавлялся от активов за пределами Амурской области...

- Ну, раньше была такая стратегия. Я считаю, что сейчас другое время, новое, и страновая диверсификация не помешает.

- А у компании есть в случае необходимости средства в течение полутора-двух лет что-то купить? Или речь только о сделке за акции?

- Да, ситуация, когда оплата будет производиться только акциями, не очень выгодна. Но в случае необходимости я готов докапитализировать. Надо смотреть предметно: какая сделка, какие активы.

У Petropavlovsk есть листинг. Но он есть не у всех. На российском рынке есть несколько компаний, которые, на мой взгляд, заинтересованы в развитии своего бизнеса и монетизации, в их числе "Южуралзолото", "Высочайший" (GV Gold) и другие. Некоторым российским золотодобывающим компаниям достаточно проблематично сделать IPO , но у этих компаний хорошие перспективы. Есть разные возможности, как им совершить следующий этап в своем развитии, в том числе через M&A. У Petropavlovsk уже есть инструмент (листинг), часть какую-то продавец может акциями получить, часть - деньгами, и выйти уже на рынок, успокоиться с точки зрения своей монетизации. С некоторыми компаниями мы вполне можем договориться об эффективном партнерстве.

Плюс, я считаю, все-таки рынок должен видеть наши следующие шаги, инвесторы должны видеть потенциал роста на ближайшее время. По-другому нас не будут оценивать.

Вот, предположим, проект POX скоро закончится. Опять же, логика простая - пусть Масловский придет и закончит проект, который строил. Пусть доделает и отвечает за его работу. Потому что, знаете, POX - это сложные технологии, которые требуют наладки.

- Как продвигается проект автоклава?

- Флотацию на Маломыре (должен стать одним из источников сырья для автоклава - ИФ) уже запускают, пуско-наладка идет, обещали к концу месяца уже дать результат.

Вообще Маломыр - интересный, масштабируемый проект. Если правильно наладить систему заранее, объемы можно будет увеличить, существенно расширить добычу. И сам автоклав: на сегодняшний день четыре автоклава готовится к вводу в эксплуатацию, а инфраструктура позволяет еще два поставить, под них уже даже фундамент есть.

Я допускаю, что совет директоров и менеджмент могут вести сейчас активные переговоры с любыми потенциальными покупателями POX. Polymetal выходил с этой инициативой, предлагал купить недостроенный автоклав. С предложением о возможном сотрудничестве на эту тему также выходил Виталий Несис.

Но моя позиция - продажа сейчас несвоевременна. На базе этого автоклава можно построить хороший хаб по переработке руды. Завершение его строительства положительно скажется на бизнесе и капитализации компании.

В любом случае, если ведутся закрытые переговоры, о которых не знают все заинтересованные стороны (включая акционеров), считаю это категорически неправильным.

- Есть ли понимание, на автоклав сейчас денег собственных хватает или, может быть, придется еще что-то занимать?

- Хватает из текущих доходов на те капитальные затраты, которые сейчас запланированы.

Дела акционеров

- На данный момент кого из кандидатов в совет вы бы поддержали на годовом собрании?

- Я официально уже всех поддержал.

- То есть Масловский плюс два прежних независимых?

- Да.

- И против всех нынешних?

- Да. Я же имею право потом своего представителя попробовать вернуть обратно в совет.

Я могу направить предложение совету директоров, и, если они поддержат, совет имеет право принять такое решение. И мы можем сразу независимых директоров добавить, чтобы соответствовать требованиям.

- Вы хотя бы примерно представляете, кто стоит за CABS и Slevin?

- Было опубликовано раскрытие информации по компании. Вообще я удивляюсь, откуда такие вопросы. Это же публичная компания, этот Евгений Хата мог акции и с рынка купить. Плохо, что много таинственности на ровном месте. Можно было сразу раскрыться, позиционировать себя.

Самое плохое, что, если совет сочтет, что эти ребята что-то нарушили, их могут лишить права голоса на собрании. Это вопрос дальнейших судебных разбирательств, но сейчас совет, кажется, на все готов.

- Не общались ли вы с РФПИ или с кем-нибудь еще по вопросу привлечения крупных иностранных инвесторов?

- Общались с Mubadala, с российским представительством. Они с РФПИ партнеры. Им очень интересно.

- А если продавать долю в IRC, насколько сейчас подходящее время для этого?

- Не лучшее время, но, с другой стороны, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Необходимо определить какую-то цену, снять эту гарантию с нас и дальше двигаться.

- А чисто теоретически, какой-то покупатель на горизонте есть или это может быть SPO?

- Ну, самый логичный покупатель - это какие-то китайские инвесторы, которые могут согласовано получить разрешение банка ICBC забрать гарантию на себя. Полагаю, что это был бы наиболее правильный ориентир.

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Теги: Petropavlovsk, Кенес Ракишев
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