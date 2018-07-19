Глава департамента Минфина: спрос нерезидентов на ОФЗ восстанавливается, чему мы не можем быть не рады

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российские государственные облигации, несмотря на не самый благоприятный геополитический фон в последние годы, продолжают оставаться одним из самых востребованных инструментов для инвесторов, в том числе международных. И если на внешнем рынке Россия занимает порционно и время от времени, то рынок внутреннего госдолга становится все масштабнее, привлекая покупателей балансом между надежностью вложений в облигации федерального займа (ОФЗ) и привлекательным уровнем доходности.

О планах Минфина РФ по привлечению заимствований, спросе нерезидентов на ОФЗ и вариантах стимулирования интереса населения к покупке облигаций, в интервью "Интерфаксу" рассказал директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

- Минфин во втором квартале выполнил план по внутренним заимствования примерно на 50%, даже чуть ниже. Какие факторы повлияли на то, что полностью продать заявленный объем не удалось? Ожидаете ли вы, что ситуация в третьем квартале улучшится и удастся полностью реализовать заявленный план в 450 млрд рублей?

- Не стоит драматизировать ситуацию, ничего страшного не произошло. Действительно, во втором квартале мы привлекли чуть меньше половины от запланированного объема. При этом первый квартал текущего года был более чем удачный, и в целом, если смотреть за полугодие, мы движемся с некоторым опережением. Чисто арифметически, больше половины программы внутренних заимствований выполнено. Как вы знаете, на третий квартал мы поставили значительный объем и ожидаем, что его результаты будут лучше, чем во втором квартале. Спрос на наши инструменты восстанавливается, это хорошо видно - на прошлой неделе состоялся очень удачный аукцион, общий спрос на котором превысил 110 млрд рублей, а это значительная цифра.

Вернемся к вопросу о факторах, влияющих на исполнение нашего заявленного плана. Повлияли известные вещи, к примеру, усилившаяся с апреля санкционная риторика. Кроме того, наблюдался отток средств с развивающихся рынков - это глобальная тенденция, которая не связана исключительно с российским рынком. Оказали влияние и наши внутренние причины - это несколько возросшие инфляционные ожидания, заявления Центрального банка, из которых следует, что быстрого дальнейшего снижения ключевой ставки ожидать не стоит, а планы ЦБ по переходу к так называемой нейтральной денежно-кредитной политике несколько откладываются. Все это тоже оказало влияние на настроения инвесторов.

В большей степени на поведение нерезидентов повлияли внешние факторы. Мы увидели некоторое снижение их активности и даже выход из наших бумаг, хотя по-прежнему доля нерезидентов остается значительной, больше 30%. Говорить о каких-то массовых распродажах не стоит: к примеру, на последнем аукционе вновь наблюдалось серьезное присутствие нерезидентов.

- То есть можно говорить о том, что спрос нерезидентов уже начал восстанавливаться?

- Да, мы видим, что интерес со стороны "дочек" иностранных банков существенно вырос. Только так мы и можем сейчас делать выводы о присутствии нерезидентов непосредственно на аукционах. Спрос восстанавливается, чему мы не можем быть не рады.

- Готов ли Минфин для реализации плана по внутренним займам предлагать премию на аукционах, и в каких пределах?

- Это заблуждение - полагать, что для выполнения плана по заимствованиям нам нужно просто предлагать премию. Простой пример. Возьмем любой товар, который вы периодически покупаете в магазине. Если вы знаете, что он каждую неделю дешевеет, например, на 5%, что вы будете делать? Если это не предмет первой необходимости, наверное, подождете, пока падение остановится, то есть цена снизится окончательно, тогда и купите его. С ОФЗ то же самое. Постоянное премирование значит, что мы будем вынуждены все время продавать наш товар дешевле. Для нас как эмитента это означает, что заимствования будут постоянно дорожать.

Премирование на аукционах - лишь тактический инструмент, а выполнение программы - стратегия. Невозможно за счет такого тактического инструмента решить стратегический вопрос увеличения программы заимствований. Премия, например, используется, когда предлагается новый, пока еще не очень ликвидный выпуск, или когда внезапно появился внешний негативный фактор, который моментно сдерживает активность участников аукциона, и их нужно поддержать, поощрить. Но это ни в коей мере не инструмент выполнения программы.

Премирование не может быть систематическим, иначе его суть девальвируется. Поэтому такой подход для выполнения программы применяться не будет.

- В марте вы говорили, что если Минфин увидит большой интерес нерезидентов к инфляционным ОФЗ (ОФЗ-ИН), то может провести размещение в формате книге заявок (так как он более удобен для иностранных инвесторов). Как вы оцениваете спрос на эти бумаги, и есть ли шанс, что мы увидим в этом году сделку в формате сбора книги заявок?

- Да, такие планы мы сохраняем. Действительно, формат "букбилдинга" более удобен для некоторых категорий нерезидентов, поскольку кто-то из них не присутствует постоянно на внутреннем рынке, например, через "дочки" иностранных банков, которые покупают наши бумаги, а предпочитает "индивидуальный" подход с роад шоу и книгой заявок. В целом, как только почувствуем необходимость, обязательно будем готовы сделать размещение в формате "букбилдинга".

Кстати, первый аукцион в этом году показал очень высокий спрос на ОФЗ с привязкой к инфляции, в том числе и со стороны нерезидентов. Хотя в основном их покупали наши участники.

- Недавно было объявлено о создании с 2019 года Фонда развития для финансирования инфраструктурных проектов, планируется, что источником финансирования фонда могут стать в том числе дополнительные государственные заимствования объемом около 3,5 трлн рублей в течение шести лет. Такой дополнительный объем внутреннего долга для рынка не выглядит слишком масштабным?

- Я бы разделил этот вопрос на два аспекта. Первый - насколько увеличение объемов заимствований повлияет на состояние долговой устойчивости России. То есть в состоянии ли мы вообще себе это позволить? Ответ однозначный: несмотря на увеличение объемов заимствований, все долговые показатели России по-прежнему останутся в безопасных зонах, и они будут существенно ниже, чем у развитых и развивающихся стран. То есть мы не превышаем никаких пороговых значений.

- То есть каких-то рисков существенных для устойчивости системы не возникает?

- Нет. Достаточно сказать, что в этом году объем чистого привлечения на внутреннем рынке составляет 1,1% ВВП, если смотреть на это в относительных цифрах. До 2024 года самое высокое значение по объему мы увидим в середине этого периода (1,5% ВВП), а к 2024 году вновь будет снижение до 1,1% ВВП. Не стоит забывать, что экономика, как ожидается, также будет расти. Таким образом, в относительном выражении мы сохраняем заимствования в тех же объёмах, что и раньше.

Второй аспект - емкость рынка: в состоянии ли наш рынок "переварить" дополнительные объемы? На нашем рынке мы опираемся на два основных класса инвесторов. Первый - российские банки. На их долю приходится примерно 55% рынка. Второй крупный класс - нерезиденты, их доля примерно 30%.

Соответственно, что определяет и будет определять желание российских банков как якорных инвесторов продолжать покупать наши бумаги или даже покупать их в возрастающих объемах? Это так называемое состояние ликвидности банковской системы. По всем оценкам (и Центрального банка, и Минфина России), в этом году и в последующих ожидается профицит ликвидности. Это тот самый основной фактор, о котором мы говорили в прошлом году, когда кардинально нарастили заимствования без какого-либо увеличения доходности и сокращения дюрации.

Что касается нерезидентов. Определяющим фактором для них являются макроэкономические показатели: состояние экономики, низкая инфляция. Внешние факторы, конечно, могут оказывать негативное воздействие, но в целом при сохранении стабильности в российской экономике интерес нерезидентов будет сохраняться. Исходим из того, что сохранение спроса со стороны двух крупных классов инвесторов на наши инструменты позволит выполнить возросшую программу. Каких-либо существенных рисков мы не видим.

- Каким образом ОФЗ будут "привязываться" к целям финансирования инфраструктуры? Будут ли инвесторы понимать, что они покупают бумаги конкретного выпуска, средства от размещения которого пойдут в Фонд развития?

- Во-первых, за счет ОФЗ ничего формироваться не будет. Делать прямую увязку между заимствованиями и расходами на определенные цели с точки зрения российского законодательства некорректно. Бюджетным кодексом установлены только две цели государственных заимствований - это финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств. Фонды целевым образом за счет заимствований финансировать запрещено, так как в БК установлен прямой запрет на увязывание каких-либо поступлений в бюджет с какими-либо расходами. Например, целевых облигаций пока не может быть в принципе, действующее бюджетное законодательство этого не позволяет. Да, конечно, есть планы правительства по существенному наращиванию государственных инвестиций в инфраструктуру на предстоящие годы, для таких вложений потребуется, в том числе, увеличить программу заимствования. Но, повторюсь, юридически это не целевые заимствования.

- То есть облигаций федерального займа под конкретный проект не может быть в принципе?

- Нет, поскольку это противоречит действующему законодательству. Нужно говорить о том, что в бюджете будут увеличиваться расходы на инфраструктуру. Источники для финансирования этих расходов самые разные, в том числе, конечно, и заимствования. Но это все опосредовано - прямую увязку делать некорректно. По-простому говоря, в бюджете нет "окрашенных" денег, нет никаких спецсчетов, на которые будет зачисляться выручка от размещения облигаций.

- Таким образом, для инвесторов в ОФЗ ничего не поменяется, им по-прежнему будут предлагать обычные ОФЗ?

- Ничего не изменится. Будет абсолютно та же самая бумага, та же облигация федерального займа. Что такое целевые бумаги? Это не просто понимание, куда пойдут средства от размещения. Это означает, что источником погашения облигаций, обязательств, которые вытекают из этого инструмента, должен быть какой-то конкретный проект. А инвестор, покупая бумагу, будет принимать риски этого проекта. В данном случае об этом речи не идет.

- Минфину ранее было поручено проработать вопрос увеличения до 100 млрд рублей в 2018 году объема эмиссии ОФЗ для населения. У вас есть какие-то предложения по тому, как стимулировать спрос на этот инструмент? Например, ранее вы говорили, что комиссию, которую сейчас платят банкам-агентам, возьмет на себя Минфин.

- Мы надеемся, что к сентябрю уже будем готовы кардинально изменить механизм размещения облигаций для населения. Концептуально для граждан он будет примерно тем же самым - то есть, прежде всего, это покупка через отделения банков-агентов. Но в наших планах упростить и удешевить эту процедуру. Например, комиссия с граждан больше взиматься не будет, ее на себя возьмет эмитент.

Планируем расширить спектр продаж, чтобы этот инструмент имел значительно более широкий охват граждан. Активно взаимодействуем, в том числе и с Центральным банком, по вопросам дистанционной (электронной) покупки облигаций. Идеально, когда вы можете просто зайти на сайт Минфина и, предварительно авторизовавшись, например, на сайте Госуслуг, со своей пластиковой карточки купить ОФЗ-н, не потратив на это много времени. Это некий идеал, к которому мы стремимся. Хотя, здесь, на наш взгляд, есть ряд моментов, которые нельзя не учитывать. Граждане, на которых мы ориентируемся, как мы всегда говорили, не являются профессиональными участниками финансовых рынков. В том числе, это категория граждан, для которых пока еще не очень понятны и доступны возможности использования каких-то гаджетов, специальных сервисов.

Поэтому пока идея состоит в том, чтобы задействовать два канала - физическое приобретение через отделения банка-агента и предоставление некой дистанционной возможности купить ОФЗ-н в электронном виде для более продвинутой части населения. Сейчас мы работаем над этим.

Мы не считаем оптимальным тот формат размещения, который используется уже второй год, хотя сам инструмент состоялся, он востребованный и интересный. Особенности, которые ему присущи: нерыночный характер, возможность в любой момент продать его назад эмитенту, защита от волатильности рынка - это очень важно. От них отказываться мы не собираемся, но вопрос модернизации механизма продажи очень актуален. Рассчитываем, что сумеем все сделать в этом году.

- Еще одна тема, которая всегда интересует инвесторов - евробонды РФ. Есть ли шансы, что Россия еще раз выйдет в этом году на внешний рынок с евробондами? Какие факторы будут влиять на это решение? По-прежнему ли обсуждается вариант размещения евробондов, номинированных не только в долларах, но и в евро?

- Сегодня нет оснований говорить о том, что есть непреодолимые препятствия для выхода на внешний рынок. Единственное, я бы уточнил по цифре - есть формальный остаток $3 млрд. Но лучше ориентироваться на цифру в $2,2 млрд как на лимит "денежного" привлечения. Оставшаяся часть в $800 млн - это то, что может быть размещено только в рамках обмена. Пока нет уверенности в том, что мы на этот остаток будем делать обмен в текущем году.

Что касается размещений в евро, могу повторить, что мы заинтересованы в выпуске таких бумаг. У нас их мало, вернее, всего одна бумага, и сделать это было бы целесообразно. Мы видим некий интерес со стороны европейских инвесторов, и если на момент выхода этот интерес будет в том объеме, который позволит выпустить еврооблигационный суверенный заем, мы это сделаем.

Хотя рынок в евро не такой глубокий, как долларовый. Даже с организационной точки зрения процесс размещения бумаг в евро выглядит несколько иначе. Для этой категории инвесторов, например, более целесообразно участие европейских банков в качестве агентов по размещению. Если на долларовом рынке мы уже однозначно убедились, что не нуждаемся в услугах американских банков (потому что это большой, глубокий рынок, американские инвесторы хорошо знают и воспринимают Россию как эмитента), то с европейскими инвесторами придется больше работать. И для нас как эмитента это больший вызов.