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Председатель верхней палаты парламента Японии: решение проблемы мирного договора нельзя откладывать "на потом"

Тюити Датэ рассказал о текущем уровне межпарламентского сотрудничества между Москвой и Токио

Председатель верхней палаты парламента Японии: решение проблемы мирного договора нельзя откладывать "на потом"
Председатель верхней палаты парламента Японии Тюити Датэ
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Председатель Палаты советников (верхней палаты) японского парламента Тюити Датэ 23 июля начинает свой официальный визит в Россию по приглашению Совета Федерации РФ. В интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Дарье Морозовой он рассказал о текущем уровне межпарламентского сотрудничества между Россией и Японией, о своем видении перспектив заключения мирного договора между двумя странами, а также о роли Москвы и Токио в урегулировании кризиса на Корейском полуострове.

- Господи Датэ, как вы оцениваете нынешний уровень отношений между Россией и Японией, в том числе по парламентской линии? Какие темы вы намерены обсудить на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко в рамках вашего визита в Россию?

- В настоящее время между Японией и Россией ведется активный диалог, в частности, между руководителями наших стран, премьер-министром Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным. Также углубляется взаимодействие на межпарламентском уровне: в позапрошлом году состоялся первый за 19 лет официальный визит госпожи Матвиенко в качестве председателя Совета Федерации РФ. Это придало большой импульс развитию взаимодействия между парламентами наших стран. Кроме того, в прошлом году с официальным визитом Россию посетила делегация членов Палаты советников Японии во главе с господином Сэйдзи Мацуяма, а сейчас пришла моя очередь приехать в Россию.

Также динамично развивается взаимодействие японо-российского Дискуссионного клуба Палаты советников Парламента Японии и Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству Совета Федерации РФ. В прошлом месяце в республике Саха, а несколько дней назад в городе Хэда префектуры Сидзуока состоялись встречи между членами Дискуссионного клуба и Консультативного совета. Мне бы хотелось дать положительную оценку тому, что взаимодействие между парламентами и депутатами Японии и России уверенно развивается, и мне бы хотелось в ходе переговоров с г-жой Матвиенко провести обмен мнениями, сфокусированный на будущем двусторонних отношений в различных областях, включая взаимодействие между парламентами наших стран.

- Нынешний кабинет министров Японии поставил целью расширять всестороннее сотрудничество с Россией и решить проблему мирного договора еще при нынешнем поколении. Как в Токио воспринимают заявления России о невозможности пересмотра территориальной принадлежности Курильских островов?

- Несмотря на углубление отношений и расширение взаимодействия между нашими странами, о котором я упомянул, очень жаль, что сохраняется ненормальная ситуация, когда между Японией и Россией нет мирного договора. Японская и российская сторона должны приложить все усилия для достижения общей цели – разрешить проблему по принадлежности четырёх островов, заключить мирный договор и тем самым раскрыть потенциал отношений между нашими странами еще больше. Нам необходимо приложить все усилия, чтобы решить эту проблему при нынешнем поколении, не откладывая ее на потом, так как это является ответственностью для нас, политиков.

- Видите ли вы перспективы урегулирования ситуации на Корейском полуострове и установления мира в регионе? Какой вы видите роль России в этом процессе, и насколько важно в этом плане российско-японское взаимодействие?

- Я считаю, что решение северокорейской ракетной и ядерной проблемы является необходимым условием для того, чтобы Северо-Восточная Азия стала поистине стабильно мирным и процветающим регионом. Палата советников Парламента Японии неоднократно принимала резолюцию, настоятельно требующую от Северной Кореи отказаться от всех ядерных и ракетных программ и осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова. Мы приветствуем последние подвижки в решении проблемы Северной Кореи. В то же время международному сообществу, включая Японию и Россию, необходимо продолжать тесное сотрудничество и взаимодействие, в том числе строгое исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, для того чтобы и в дальнейшем направлять Северную Корею на правильный путь.

Скорейшее возвращение японских граждан, незаконно похищенных северо-корейскими спецслужбами, также является для Японии крайне важной задачей. Я считаю, что в скором решении данного вопроса необходимо понимание и сотрудничество со стороны России.

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Теги: Тюити Датэ, Япония
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