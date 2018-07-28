Глава МТРК "МИР": сохранение единого информационного пространства СНГ обречено на успех

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Глава МТРК "Мир" Радик Батыршин, которому в субботу исполняется 50 лет, рассказал в интервью "Интерфаксу" о задачах телеканала, его планах и премьерах в новом сезоне.

- Радик Ирикович, могли бы вы сформулировать, какова основная задача вашего канала, в чем заключается его преимущество и изменилась ли его аудитория за последние годы?

- Наша задача - сохранить единое информационное пространство СНГ. И эта цель обречена на успех. Почему? Потому что любой союз развивается тогда, когда он выгоден всем участникам. Сотрудничество в информационном поле выгодно всем. Не случайно наше эфирное вещание в национальных мультиплексах совпадает с контурами Евразийского экономического союза: это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. А в Кыргызстане, кстати, в национальный мультиплекс входит сразу два наших канала - "Мир" и Первый, евразийский, информационный "Мир 24". За 10 лет "доля смотрения" телеканала "Мир" в России увеличилась в 14 раз, а в Казахстане, например, в 29 раз.

Сегодня позывные нашего радио звучат в сотне городов Армении, Беларуси, Кыргызстана и России. В планах запустить вещание в остальных странах СНГ и Грузии. Кстати, в Грузии, которая не входит в СНГ, нам удалось сохранить национальный филиал. И наши корреспонденты оперативно и объективно освещают события в этой стране.

И вообще, наше главное конкурентное преимущество заключается в том, что мы не ограничиваем кругозор наших телезрителей границами одного государства. Мы не навязываем зрителю свою точку зрения, мы предоставляем ему факты, а выводы он делает сам.

- Помимо информации из всех стран СНГ и Грузии, что еще предложите зрителю в новом сезоне?

Главный слоган телеканала "Мир" - "вместе интересно". Поэтому свое программное вещание мы формируем таким образом, чтобы это было интересно всем зрителям, вне зависимости от того, в какой стране они проживают. Мы запускаем новый сезон всеми полюбившегося проекта "С миру по нитке". И это не просто тревел шоу, а наглядная инструкция того, как, потратив минимум денег, получить максимум впечатлений. Вот, вы знаете, как всего за 600 долларов объехать весь Азербайджан, Армению, Грузию, и при этом ни в чём себе не отказывая? А наши ведущие расскажут и покажут, как это сделать. Мы не случайно выбрали Закавказье, сейчас это, пожалуй, самое интересное и популярное направление для туризма.

Кстати, об удивительных фактах еще одна наша премьера - "Такие разные". Это про нас и наших соседей. Ведь мало кто мог предположить, что родина духов - это вовсе не Франция, а Таджикистан, что ложку изобрели казахи, что первое пиво сварили в Осетии, а, например белорусы - одни из лучших мореходов на планете. Мы, в принципе, очень любим в игровой форме просвещать зрителя. Наша викторина "Игра в кино" - это настоящая находка для киноманов. Просто смотришь фильмы и зарабатываешь на этом. Смог вспомнить, на машине с каким номером Лёлик увез "Семена Семеныча" в Дубровку - заработал тысячу. Смог назвать основную профессию Юрия Деточкина - еще три тысячи. К слову, о деньгах. Мы помогаем не только зарабатывать, но и тратить. Тратить с умом. В новом сезоне проекта "Еще дешевле" мы расскажем, как построить дом, сделать ремонт, отпраздновать свадьбу и при этом сэкономить. В общем, это только часть программ, которые выйдут в эфир в новом сезоне. Будьте с нами, ведь вместе интересно.