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Интервью

Замглавы ФАС: Указ президента увязывает тарифное и антимонопольное регулирование, другие решения мне неизвестны

Анатолий Голомолзин рассказал об усилении контроля на региональном нефтяном рынке

Замглавы ФАС: Указ президента увязывает тарифное и антимонопольное регулирование, другие решения мне неизвестны
Анатолий Голомолзин
Фото: пресс-служба

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Необходимость соблюдения баланса частных и публичных интересов на топливном рынке России органами государственного регулирования обусловлено отзывчивостью экономики к любым тектоническим движениям в отрасли. Об уроках топливного кризиса, региональных проблемах и тарифной политике в интервью "Интерфаксу" рассказал заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

- Анатолий Николаевич, три года назад прекратила свое существование Федеральная служба по тарифам, ее функции перешли вашему ведомству. Некоторое время назад ряд представителей бизнеса обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой изъять эти полномочия. Как нам стало известно, около месяца назад на эту тему даже прошло совещание под председательством первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова? Каковы его итоги, и насколько далеко может зайти эта инициатива?

- Решение о передаче функций упраздняемой Федеральной службы по тарифам Федеральной антимонопольной службе было принято указом президента РФ в 2015 году в целях совершенствования государственного управления и контроля для проведения взаимообусловленной политики в сфере антимонопольного и тарифного регулирования.

В конце прошлого года был принят указ президента РФ об основных направлениях конкурентной политики, где подтверждена и усилена направленность тарифной политики как важнейшей составной части конкурентной политики. Я думаю, что это и есть ответ на вопрос. Мне неизвестны какие-либо другие решения на этот счет.

- Но это ведь сейчас обсуждается на том или ином уровне?

- Обсуждать можно, безусловно, любые вопросы, однако руководствуясь при этом базовыми принципами государственной политики.

- А можно ли на это смотреть как на давление? Ведь очевидно, что давление, с которым сталкивается регулятор со всех сторон в вопросе регулирования тарифов на магистральный транспорт газа, как минимум, имеет место. Каким образом вы ищете баланс между свободной дискуссией участников и необходимостью реализации ФАС, как уполномоченным органом, своих обязанностей?

- Суть принятия тарифного решения состоит в обеспечении баланса интересов поставщиков регулируемых товаров и услуг и их потребителей. Естественно, интересы у сторон могут быть прямо противоположными. В ходе принятия тарифных решений они обсуждаются в рамках установленных процедур. По поводу каких-то иных форм давления вы можете высказывать любые гипотезы, это ваше право.

- На сколько и когда будет индексирован тариф на транспорт газа для независимых?

- Вопрос в стадии обсуждения, соответствующее совещание было в правительстве РФ, и он обсуждался, в том числе, в контексте принятия "дорожной карты" во исполнение указа президента РФ по основным направлениям конкурентной политики на 2018-2020 годы. Там речь идет и о совершенствовании тарифообразования. В частности, речь идет о необходимости принятия единой методики по расчету тарифов на газ и для независимых организаций, и для организаций "Газпрома" . Речь идет о необходимости выравнивания условий транспортировки в биржевом сегменте и внебиржевом сегменте.

Понятно, что эти вопросы нельзя отрывать от общих аспектов развития рынка газа, ведь указ прямо говорит о необходимости либерализации сферы продажи газа. Необходимо расширять масштабы биржевой торговли газом, формировать балансирующий рынок газа, совершенствовать правила поставки газа, правила недискриминационного доступа к услугам по транспортировке и распределению газа и др. Соответственно, в этом направлении и идет развитие событий.

- Когда планируется принять окончательное решение по этим тарифам?

- С учетом происходящих обсуждений и в соответствии с установленной процедурой принятия решений на правлении ФАС России.

- В этом году может быть принято?

- Я думаю, что да.

- Еще в апреле было объявлено, что ФАС и Минэнерго договорились об увеличении торговли газом на СПбМТСБ. Принято ли окончательное решение? Будет ли прогресс по этому направлению? Или появились новые разногласия с министерством? Если да, то какие?

- Согласно "дорожной карте" по газоснабжению, подготавливаемой во исполнение указа президента об основных направлениях конкурентной политики на 2018 - 2020 годы, решение по этому вопросу должно быть принято в третьем квартале этого года.

- Давайте вернемся к транспорту, только речь пойдет о нефти. В каком состоянии обсуждение новой методики по тарифам на транспортировку с белорусской стороной?

- Новой методики пока нет, есть рабочее обсуждение о необходимости доработки существующей методики. Сейчас этот вопрос в стадии взаимных обсуждений.

- А что касается транспортировки нефти в Китай через Казахстан: "Транснефть" еще раз поднимала вопрос о компенсации выпадающих доходов за счет снижения тарифов?

- Это решение по изменению тарифов было принято в рамках общего решения по индексации тарифов с уточнениями по отдельным направлениям. Вопрос также обсуждался в правительстве РФ, и с учетом этого обсуждения было принято окончательное решение. Каких-либо иных в последующем обсуждений на эту тему не происходило.

- Согласно распоряжению правительства, в 2018-2020 годах тарифы "Транснефти" должны были индексироваться с коэффициентом 0,9-1 к инфляции. Не выступала ли монополия с предложением изменить этот коэффициент в сторону повышения? Какова позиция ФАС? На сколько "Транснефть" просит увеличить тарифы в 2019 году?

- Есть параметры, которые установлены распоряжением правительства, мы принимаем решение как раз в этих параметрах, исходя из принципа "инфляция минус", конкретные конечные решения уже обусловлены рассмотрением конкретных вопросов и предложений. Мы также предлагаем, чтобы и на следующие периоды регулирования продолжить эту практику установления тарифов для "Транснефти", исходя из принципа "инфляция минус" близко к тем параметрам, на которых сейчас основывалось это распоряжение правительства. В принципе у всех - и ведомств, и компаний - нет расхождений к такому подходу. Мы в данном случае также исходим и из программы долгосрочного развития компаний, и из необходимости достижения баланса интересов с нефтяными компаниями в текущих периодах регулирования.

- То, что произошло весной 2018 года, называют очередным топливным кризисом. Какие выводы были сделаны?

- Ряд факторов повлиял на ситуацию, к ним, в частности, относятся вопросы, связанные с изменением налоговой нагрузки, изменением конъюнктуры цен на внешнем рынке, изменением ситуации, связанной с формированием курса рубля, сезонным фактором и рядом другим факторов, которые влияют на ситуацию. С учетом этих влияющих факторов динамика цен на розничном рынке в первые четыре месяца была такова, что цены менялись с темпами ниже темпов инфляции, но в мае цены стали расти с существенным опережением темпов инфляции. Повлияли на ситуацию, в том числе, оптовые цены.

Среди влияющих факторов наиболее значимым оказался рост акцизов. За последние два года акцизы выросли на бензин примерно в 2 раза, на дизельное топливо - в 2,3 раза. Соответственно, доля, составляющая акцизы в конечной стоимости литра, существенным образом возросла - примерно с 10% до 30% с небольшим. И одной из мер реагирования на эту ситуацию, предпринятых правительством РФ по предложению ФАС России, было как раз снижение акцизов с 1 июня 2018 года (на 3000 рублей по бензину и на 2000 рублей по дизельному топливу) и принятие решения об отказе от ранее запланированного увеличения акцизов с 1 июля 2018 года.

Также ряд предупреждений и предостережений мы выносили в адрес участников рынка. В качестве стабилизирующего механизма воздействия на ситуацию оказалась биржевая торговля, потому что индексы котировок цен на нефтепродукты оказались примерно на 10-15% ниже, чем индикатор цен сопоставимых рынков - так называемого netback. Механизм биржевых торгов позволяет формировать цены, исходя из платежеспособного спроса потребителей, биржевые котировки формируются в сделках с участием независимых покупателей. А компании, которые входят в состав ВИНК, покупают топливо на дополнительной сессии уже по ценам, которые формируются именно с участием независимых покупателей. Это является таким фактором, который оптимизирует и делает более адекватными цены на внутреннем рынке.

- Но почему на пике биржевых цен и стремительного роста розничных ФАС не стала заводить антимонопольные дела, ограничившись предостережениями?

- Потому что механизм антимонопольного законодательства в последние годы существенным образом совершенствовался, и он все больше носит предупредительный характер. Если раньше мы сразу возбуждали дела о нарушениях антимонопольного законодательства, то сейчас закон нас обязывает, прежде чем возбуждать дела, вынести предупреждение или предостережение. Соответственно, мы этим механизмом пользуемся, а компании принимают меры, чтобы не допускать нарушений антимонопольного законодательства в рамках этих институтов - то есть предупреждений и предостережений.

- Все ли компании выполнили требования этих предписаний?

- Безусловно.

- Биржевые цены на нефтепродукты уверенно идут вниз - как оцениваете потенциал этого снижения?

- Как мы с вами уже говорили, на цены влияет множество факторов. Сейчас цены находятся где-то на уровне, близком к апрелю этого года, и, скажем, по бензинам цены в июле 2018 года не очень существенно отличаются от аналогичного периода прошлого года. В этом смысле ситуация достаточно устойчивая, и мы продолжаем мониторить эту ситуацию. Для этого у нас созданы необходимые институциональные предпосылки. Рынок открытый и прозрачный, на регулярной основе не только регулятор, но и все участники рынка - и продавцы, и покупатели - имеют возможность отслеживать динамику изменения цен на рынке. Сохранению устойчивости ситуации на рынке способствует достаточность предложения топлива и на биржевых торгах, и во внебиржевом сегменте, также значительные запасы топлива созданы и по дизелю, и по бензинам, которые превышают запасы, существовавшие на аналогичный период прошлого года, - процентов на 20-30.

- На ситуацию с розничными ценами локально могут также влиять манипулятивные схемы. В настоящее время ФАС рассматривает дело 10 крымских компаний, подозреваемых в цепочке перепродаж топлива. Каковы предварительные итоги его рассмотрения? Что ждет компании?

- Эти дела еще находятся в стадии рассмотрения. Если факты нарушения подтвердятся, предусмотрены санкции в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, в том числе могут быть применены оборотные штрафы. Но говорить о штрафах преждевременно, пока не вынесено окончательное решение по делу.

- ФАС усиливает антимонопольный контроль в регионах? Сообщалось, что в настоящее время ФАС выдано семь предупреждений на рынке нефтепродуктов, возбуждены дела в ряде регионов и направлены рекомендации производителям о соблюдении правил поведения на рынке. Речь идёт о ранее объявленных предупреждениях в адрес ВИНК или это новые предупреждения?

- Речь идет об общем количестве выданных в 2018 году предупреждений и предостережений. Также возбуждено несколько дел о нарушениях антимонопольного законодательства. Одно из них в центральном аппарате, мы о нем уже говорили. Еще два рассматриваются территориальными управлениями.

- Какие там нарушения и какие компании попали под внимание регулятора? Это сбытовые предприятия ВИНК, независимые сети АЗС, участники мелкооптового рынка? И почему Дальний Восток выделен среди регионов, в которых уделяется пристальное внимание ситуации на топливном рынке?

- Дальнему Востоку и Сибири уделяем особое внимание, потому что там хуже условия по ресурсной обеспеченности и выход в ремонт какого-либо из пяти НПЗ (для сравнения: в оставшейся части страны более двух десятков крупных нефтеперерабатывающих заводов) может создавать проблемы в этих регионах. У нас есть вопросы и к уровню и динамике цен по компаниям, продающим топливо в мелкооптовом звене. Недопустимо, когда при росте цен в крупнооптовом звене цены в мелком опте сразу же начинают расти, а в случае снижения цен в крупном опте соответствующее снижение в мелком опте происходит с существенной задержкой по времени. Если в других регионах страны в результате мер, принимаемых для улучшения ситуации в крупном опте, маржинальная доходность АЗС уже превышает уровни прошлого года, то в Сибири и на Дальнем Востоке пока ситуация у независимых АЗС более сложная. В деталях разбираемся в ситуации и ее улучшаем, провели серию совещаний со всеми компаниями этого региона, в том числе с выездом на место.

- Согласно протоколу Биржевого комитета от 20 июня и 4 июля: нефтяным компаниям - Антипинский НПЗ, ФортеИнвест, ТАИФ-НК, Нефтегазхолдинг, Татнефть, Русснефть и др. в срок до 29 июня рассмотреть вопрос о внедрении торговых практик реализации нефтепродуктов, а также обеспечить продажу светлых нефтепродуктов на бирже. Какие компании уже выполнили это поручение?

- Вопрос внесения изменений и дополнений торговых политик компаний, касающийся именно выравнивания условий ценообразования в мелком и крупном опте, находится в стадии рассмотрения.

Что касается требуемых объемов продаж на бирже и во внебиржевом сегменте, то они обеспечиваются по федеральному оптовому рынку в целом. При этом с каждой конкретной компанией проводится конкретная работа. Если возникает необходимость в принятии мер антимонопольного реагирования, то информация об этом сразу же становится доступной.

- Если позволите, предлагаю немного затронуть сегодня и сферу IT, которую в рамках антимонопольного законодательства вы среди прочего курируете. Некоторое время назад в ряде СМИ сообщалось, что ФАС предлагает обязать производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать российские приложения. Разве не это, к примеру, стало причиной для разбирательств с Google? Почему антимонопольный орган предложил такое решение? Это такой же лоббизм - только в этом случае национальных компаний? И что будет с потребителями? Неужели это не повысит стоимость устройств для конечных потребителей?

- Во-первых, то о чем вы говорите, предусмотрено "дорожной картой" по развитию конкуренции в сфере IT, это одна из составных частей общей "дорожной карты", которая принята во исполнение Национального плана по развитию конкуренции, утвержденного ранее упомянутым указом президента РФ в конце прошлого года. Эта "дорожная карта" появилась, в том числе, с учетом опыта рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства. Впрочем, нужно заметить, что дела о нарушениях антимонопольного законодательства рассматриваются в соответствии с установленным порядком, как правило, по заявлениям компаний, чьи интересы и законные права были нарушены вследствие ограничения конкуренции. В дорожной же карте речь идет не только и не столько о защите конкуренции, речь идет о развитии конкуренции. "Дорожная карта" предполагает в развитие конкуренции разработку соответствующих правил игры, расширение добросовестных практик и соответствующие мероприятия в ней прописаны.

Предполагается, что будет создана рабочая группа по продвижению соответствующих мероприятий "дорожной карты", они будут реализовываться в течение трех лет - какие-то раньше, какие-то позже. Участники рынка с большой заинтересованностью относятся к этим нашим инициативам - это касается и компаний, и потребителей. В этом смысле ситуация, как учит классика конкурентного законодательства, - win-win, то есть то, что дает эффект абсолютно всем вовлеченным в этот процесс заинтересованным лицам.

- Все только выиграют - эти слова так или иначе звучали в рамках сделки по слиянию "Яндекс.Такси" и Uber. Закрыта она была 7 февраля, а предписание, выданное ФАС, предусматривало их выполнение в срок 6 месяцев с этой даты. Как повела себя компания? Выполнены ли они в полном объеме?

- Все мероприятия, которые были установлены предписанием, исполняются. Кроме того, мы дополнительно мониторим ситуацию с учетом масштабов этой сделки, и с учетом общего интереса, который имеется на рынке, а также с учетом необходимости достижения тех целей, которые были заявлены при этой сделке, и соразмерности выгод, которые должны получить все те, кто пользуется в конечном счете услугами этих агрегаторов. Речь идет и об организациях такси, речь идет и о потребителях.

Поэтому мы эту ситуацию мониторим, соответствующие запросы направляем при необходимости. Поэтому этот сегмент относится к сегменту нашего пристального внимания. Мы, в частности, эти вопросы будем обсуждать и с нашими коллегами. В сентябре состоится День конкуренции, который пройдет в Сочи. В рамках этого мероприятия состоится заседание международной рабочей группы. Это будет один из вопросов, которые мы будем обсуждать с нашими зарубежными коллегами. Поскольку это процесс представляет интерес как для России, так и для СНГ, для многих других стран в мире, мы обменяемся по этому вопросу мнением с нашими коллегами.

- Кто будет, помимо ФАС, среди участников мероприятия?

- Речь идет об антимонопольных органах очень многих стран мира. В частности, БРИКС, СНГ, западных стран, развитых и развивающихся стран - то есть это традиционные участники заседания нашей международной рабочей группы. Также участвуют и ассоциации экономистов и юристов - тех, кто специализируется в этой сфере.

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Теги: ФАС, Анатолий Голомолзин
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