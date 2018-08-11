Новый глава Гидрометцентра: волка ноги кормят, надо ориентироваться на потребителя

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В июне этого года у Гидрометцентра России сменился руководитель – исполняющим обязанности директора назначен кандидат физико-математических наук, заслуженный метеоролог России Дмитрий Киктёв. Он сменил на этом посту Романа Вильфанда, который достиг предельного возраста в 70 лет и стал научным руководителем учреждения.

В интервью корреспонденту "Интерфакса" Алексею Курилову Дмитрий Киктёв рассказал о растущей конкуренции в мире прогнозов погоды, где все более значимую роль начинают играть международные IT-корпорации, пояснил, где в интернете найти самый точный прогноз, поделился самой большой бедой Гидрометцентра и выразил надежду на то, что учреждению удастся найти дополнительное финансирование.

- Традиционно интервью с метеорологами начинаются с прогноза. Какая погода ждет Москву и Московскую область в ближайшее время, каким будет конец лета?

Остаток этой недели – жаркий, а в начале будущей недели ожидается снижение температуры, связанное с прохождением циклона по северу европейской территории страны. Это похолодание будет недолгим – в середине недели и в последующие дни вернется тепло.

По долгосрочному прогнозу в центральном регионе август предполагался по температуре выше климатической нормы. По предварительным оценкам на сентябрь холода также пока не видно.

- Получается, сентябрь и август у нас будут теплыми, теплым будет начало осени?

По предварительному прогнозу, - да.

- А что касается бабьего лета?

Что такое бабье лето вообще, с точки зрения метеоролога? Это достаточно длинный период антициклональной погоды, когда над нашим регионом устанавливается область высокого давления. С такими эпизодами, как правило, связана солнечная сухая погода. Насколько при этом будет тепло зависит от того, в какой части гребня высокого давления мы находимся. Если это западная часть барического гребня, то преобладают воздушные потоки из более южных регионов, что способствует теплой погоде. А если мы окажемся на восточной периферии гребня высокого давления, то преобладающие северные потоки принесут более прохладную погоду.

Но так или иначе, бабье лето - это высокое давление, антициклон. В сентябре и октябре (бабье лето не обязательно приходится на сентябрь) такие эпизоды с высокой вероятностью будут.

- Когда закончится по-настоящему летнее тепло в Москве, когда будет конец лета?

Детализированные по дням прогнозы "достреливают" на сроки порядка недели, дальше они составляются в других терминах – это среднее за месяц, среднее за сезон или за декаду. Если говорить о ближайшей перспективе, то это температура выше климатической нормы. Примерно на три градуса в ближайшую неделю.

- Часто, когда мы говорим о погоде, возникает вопрос – где смотреть прогноз. Кто-то смотрит мобильное приложение "Яндекса", кто-то смотрит на iPhone. Когда у Гидрометцентра появится удобное мобильное приложение, сервис- конкурент?

- Если говорить о прогнозах в интернете, то складывается впечатление, что сегодня погоду не прогнозирует только ленивый. И у нас в стране, и за рубежом есть множество провайдеров, публикующих прогнозы для всего мира. При этом у национальных метеослужб есть определенные ограничения на предоставление гидрометеорологической информации по территориям других стран (есть соответствующая резолюция Всемирной метеорологической организации). Коммерческие структуры в этом отношении более свободны. Сегодня сфера гидрометобеспечения населения и различных специализированных потребителей (транспорт, энергетика, сельское хозяйство и т.д.) становится весьма конкурентной. Здесь масса провайдеров, компаний, которые предоставляют прогнозы.

Не так давно, чуть больше года назад, конкурс на предоставления метеоинформации для BBC выиграла коммерческая компания, а не английский MetOffice, одна из самых сильных метеослужб в мире. Подобная ситуация недавно была и во Франции. То есть жизнь становится более сложной для метеорологов, более динамичной, более конкурентной.

Раньше у национальных метеослужб был эксклюзивный инструментарий, которого не было ни у кого другого. Это и метеорологические радары, и спутники, и наблюдательная сеть. Мир изменился. Сегодня коммерческие компании развивают наблюдательные сети, запускают сотни и тысячи малых спутников, которые в перспективе смогут давать богатую и ценную информацию. Международные гиганты IBM с дочерней компанией Weather Company или Google становятся сильными игроками и в погодных приложениях.

В разных странах отношения между государственными структурами и частными компаниями в сфере метеорологии складываются по-разному. В США национальная метеослужба не занимается коммерческой деятельностью, потому что финансовое обеспечение со стороны государства полностью покрывает ее потребности. При этом доведение информации до конечного потребителя, "последняя миля" – это сфера деятельности большого количества частных компаний. В Европе в большинстве стран национальные метеослужбы сочетают государственное финансирование с приносящей доход деятельностью. Росгидромет также следует этой модели, потому что финансирование деятельности службы со стороны государства не обеспечивает всех реальных потребностей службы.

Если говорить о качестве той многочисленной продукции, которая доступна в интернете, оно очень неоднородно. И далеко не всегда качество и популярность ресурса тесно связаны. Продвижение ресурса – это отдельная технология. Пусть даже прогноз не всегда имеет хорошее качество, но если он выглядит привлекательно, сопровождается хорошей графикой и в целом он user-friendly, то есть удобен по форме подачи, это приводит аудиторию.

В интернете, в том числе в его российском сегменте, не всегда за популярностью погодного ресурса стоит высокое качество его прогностической продукции.

Мы мониторим качество не только своих прогнозов погоды, но прогнозов ряда других популярных российских и зарубежных погодных web-ресурсов в нашей стране и за рубежом. В большинстве случаев сравнение оказывается в пользу Росгидромета. Но при этом мы видим, что некоторые компании демонстрируют тенденцию повышения качества их прогнозов.

Если мы говорим про прогноз на сегодня-завтра, все-таки, первое место, куда надо заглянуть – это сайты территориальных органов Росгидромета. Может быть они не всегда внешне эффектны как коммерческие сайты – не хватает ресурса, но прогноз там обычно имеет более высокую успешность, чем какие-либо другие прогнозы. Особенно это касается прогнозов неблагоприятных погодных явлений.

Если говорить о прогнозе на неделю – то да, стоит зайти на сайт Гидрометцентра meteoinfo.ru. А если вы едете за границу, то стоит смотреть прогнозы национальных метеослужб.

- Как сделать так, чтобы ваши сайты могли быть конкурентными? Какие ресурсы на это нужны? Обращались ли вы за помощью в правительство?

- Сейчас получается, что организации, которые входят в структуру Росгидромета, в большинстве своем, решают эти проблемы сами. То есть территориальные управления создают свои сайты, Гидрометцентр – свой сайт, другие институты – свои. При этом не всегда удается на местах найти достаточно ресурсов, чтобы привлечь хороших IT-специалистов. По всей видимости, эта система все-таки будет меняться с учетом современных рыночных реалий.

Сейчас в Росгидромете обсуждается вопрос о создании портала для информационного обеспечения различных потребителей - транспорта, сельского хозяйства, энергетики и т.д. Если такой инструментарий будет создан и появится такое "единое окно" для специализированного гидрометеорологического обслуживания, то, наверное, это будет более эффективно.

По всей видимости, службе придется становится более гибкой и ориентированной на потребителя и развивать систему специализированного гидрометеорологического обеспечения. Как говорится, волка ноги кормят.

- Вы считали, сколько понадобится средств, чтобы запустить такой крупный портал – и, я так понимаю, и мобильное приложение?

- Мобильное приложение у нас на выходе сейчас, это виджет с прогностической продукцией Гидрометцентра России, он появится, я думаю, в конце этого лета. Нынешняя версия нашего сайта meteoinfo.ru, в отличие от старой, также лучше адаптирована к мобильным устройствам – и к планшетам, и к смартфонам.

Сколько денег на это нужно? Можно по-разному к этому подходить. Вообще говоря, этот проект достаточно сложен - много видов информации здесь возможно, и форма подачи очень разнообразная может быть. Эту задачу можно решать на разных уровнях. У нас есть планы по изменению облика сайта. Думаю, в течение года он станет более интересным.

- В мае этого месяца глава Росгидромета Максим Яковенко заявлял, что рассматривается возможность создания в России метеорологической госкорпорации, куда войдут, я так понимаю, разные учреждения, подведомственные Росгидромету. Известно ли, каков статус этой идеи?

- Росгидрометом была подготовлена "дорожная карта" реформирования службы. Предложения направлены в Минфин. Думаю, что этой осенью уже начнется практическая реализация этих планов.

- Вы возглавили Гидрометцентр в июне месяце, уже сейчас вы упомянули некоторые проблемы учреждения. Какая самая большая болевая точка? Что вас волнует больше всего?

- Очень серьезная проблема, не только для Гидрометцентра, а для Росгидромета вообще – это проблема кадров. "Старая гвардия" постепенно уходит, а молодежь появляется не так быстро, как хотелось бы. Это одна из наиболее серьезных болевых точек.

Когда-то в Гидрометцентре работало больше тысячи человек. Сейчас мы сильно "похудели".

- Сколько вас сейчас?

- Меньше четырехсот.

- То есть вы более чем в два с половиной раза уменьшились с советских времен?

- Да. Это не только наша проблема, это вообще проблема российской науки. В 1990-е годы много людей ушло в бизнес, многие уехали, кто-то не дожил до этих дней. Это сказывается. При этом функционал, который несет наша организация, не сокращался.

Кадры – самая первая проблема. Чтобы эту проблему решать, надо решать вопрос с финансовым обеспечением и становиться более рыночно ориентированными.

- А сколько зарабатывает сотрудник Гидрометцентра, в среднем?

- Получается несколько ниже средней по субъекту, по Москве, зарплаты.

- Как так получилось? Научные работники, по идее, должны получать больше – есть указ президента...

- Да, есть. Мы стараемся его исполнять. Но это достаточно сложно. Взять хотя бы то, что этот указ касается именно научных сотрудников. Которых следует отличать от научных работников.

- В чем разница?

- Заведующей лабораторией или заведующий отделом – это не научный сотрудник с этой точки зрения. Научные сотрудники – это специалисты, у которых в названии должности явным образом звучит "научный сотрудник" - это или младший научный сотрудник, или главный научный сотрудник и так далее. При этом их руководитель, руководитель лаборатории, где они трудятся, или руководитель отдела, он не относится – как это ни странно – к научным сотрудникам. Он – научный работник.

- То есть руководитель получает меньше своих подчиненных?

- Да! И это порождает напряжение в коллективах. Потому что сейчас надо повышать зарплату научным сотрудникам, но это не распространяется на их руководителей. И та планка, которая задана – 200% от средней заработной платы по субъекту РФ – она с учетом уровня московских зарплат очень высока. Для Москвы эта целевая зарплата должна превышать 130 тысяч. Дополнительных ресурсов для реализации указа в соответствующем объеме не выделено.

И эта проблема касается не только нашего ведомства.

- Вам все-таки выделили деньги, миллиарды рублей, на покупку нового суперкомпьютера.

- Да, он заработал в этом году.

- Когда он полностью вступит в строй? Я так понимаю, какие-то работы на нем уже ведутся, даже часть расчетов уже на него переведена, но когда он заработает на полную мощность, и как это скажется на качестве прогноза?

- Сначала на новую машину будут переноситься прогностические технологии в том виде, в каком они работали на предыдущем вычислителе. Произойдет это в ближайшие полтора-два месяца. То есть та технология, которая работала на прежней машине, переедет. Это первый шаг, который еще не даст повышения качества прогнозов.

После переезда начинается модификация технологий с тем, чтобы в более полной степени использовать потенциал нового суперкомпьютера. Будет повышаться детализация прогнозов, для вероятностных прогнозов будет увеличиваться объем прогностического ансамбля, будут внедряться технологии, для использования которых нам сегодня не хватает ресурсов – например, долгосрочные прогнозы на основе совместной модели атмосферы и океана. Вот эти шаги уже скажутся на качестве прогнозов.

Предполагается, что для краткосрочных (до трех суток) прогнозов уровень ошибок должен снизиться на 15-25%.

- А срок прогноза, дальность увеличится?

- Есть разные классы прогнозов и разные инструменты для их составления. Среднесрочные и долгосрочные прогнозы выпускаются с помощью глобальной модели, то есть расчет ведется по всему земному шару. Прогнозы на краткие сроки – на сегодня, на завтра, послезавтра – они рассчитываются с помощью модели прогноза по ограниченной территории. Такие модели имеют более высокую детализацию, чем глобальные.

Для среднесрочных прогнозов новый компьютер также позволит повысить качество: предполагается, что успешность прогнозов на 7 суток приблизится к уровню сегодняшнего прогноза на 5 суток.

Должны появиться и новые классы прогностической продукции. Скажем, краткосрочный вероятностный прогноз – оценка вероятности различных сценариев развития погодных процессов. Это очень важно, прежде всего, для прогноза опасных явлений.

Также для долгосрочных прогнозов также должны быть введены в оперативную практику новые виды продукции. До сих прогнозы на долгие сроки выпускаются в терминах средних аномалий за месяц или за сезон. Мы рассчитываем ввести в практику прогнозы характеристик внутрисезонной изменчивости, обеспечивающие дополнительную детализацию прогнозов на долгие сроки.

- Техника Гидрометцентра – это не только суперкомпьютер. Как обстоит дело с наблюдательной сетью, со спутниками, датчиками и радарами? Нужно ли увеличивать их количество, и есть ли такая возможность?

- Достаточно ли нынешних возможностей наблюдательной сети? Страна у нас большая, и, вообще говоря, чтобы покрыть такую территорию достаточно плотной наблюдательной сетью, нужны очень большие ресурсы.

Нынешняя плотность наблюдательной сети и у нас в стране, и в других странах – компромисс между желаемым и возможным. Мы ощущаем дефицит наблюдательной информации. Особенно в удаленных районах – Север, Сибирь, Дальний Восток. В густонаселенных районах ситуация более благополучная, там сеть более плотная.

Конечно, очень важны средства дистанционного зондирования атмосферы. Это метеорологические радары, спутники. С радарами ситуация за последние годы улучшилась. На территории страны появилась сеть доплеровских радаров ДМРЛ-С отечественного производства. Эта сеть покрывает в основном территории с достаточно высокой плотностью населения. Обширные территории в Сибири, на севере и востоке страны остаются слабо освещенными такой информацией.

В течение достаточно долгого периода мы могли опираться только на информацию с зарубежных спутников. В последние годы ситуация, наконец, стала меняться – возобновилось развитие отечественной гидрометеорологической спутниковой группировки.

Это очень важно, для нашей страны это вопрос независимости и безопасности, если угодно.

- Сколько аппаратов сейчас входит в нашу спутниковую группировку?

- Около десятка.

- А сколько нужно?

- Тут дело не только в количестве штук. Эти спутники могут иметь разный функционал, разную специализацию, нести разную аппаратуру.

Для задач усвоения данных наблюдений и численного прогноза погоды наиболее информативным типом спутниковых данных сегодня являются данные микроволнового температурно-влажностного зондирования атмосферы (МТВЗА). Такие датчики, установленные на отечественных спутниках серии "Метеор", являются важным независимым источником информации о состоянии различных слоев атмосферы (хотя по точностным характеристикам они и уступают, скажем, соответствующим датчикам AMSU американских спутников NOAA). Есть и другие важные для метеорологов виды спутниковых наблюдений - многоспектральные измерения, радиозатменные наблюдения и т.д. Важно, чтобы в части технических характеристик этих отечественных измерителей также было продвижение.

- Планируются какие-то запуски в ближайшее время?

- Да, "Метеор-2.2" будет запущен в первой половине 2019 г.

- Вы ранее говорили о проблеме кадров в вашей структуре. Но кадровая проблема – это еще и вопрос престижа профессии метеоролога в России. У многих метеоролог ассоциируется с таким седым дедушкой, который сидит на тучке, тычет пальцем в небо и говорит, когда пойдет дождь. А на самом деле, это интереснейшая профессия – математическое и техническое образование, это работа с небом... Потеряли ли мы этот престиж, и как его восстановить?

- Интерес к этой работе у нас в стране, и в других странах есть. Люди понимают, что, может быть, это не самая высокооплачиваемая работа, но она изначально интересная и важная. Объект, с которым приходится иметь дело – небо – красив и интересен. Мне кажется, работа в этом направлении поднимает. Человек пытается понять, как устроен этот мир, чтобы предвидеть будущее. Разве это не здорово? Мировой опыт показывает, что востребованность гидрометеорологический информации по мере развития экономики растет. Так что у этой работы есть перспективы.