Денис Мантуров: Спрос на российское вооружение в мире постоянно растет

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Будет ли Россия строить новые авианосцы и вертолетоносцы, нужно ли возобновлять производство "Русланов", каков спрос на российское оружие за рубежом и как предприятия оборонной промышленности преодолевают финансовые трудности рассказал в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Екатерине Мальцевой глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

- Денис Валентинович, как вы оцениваете нынешнее состояние оборонно-промышленного комплекса? Удалось ли преодолеть финансовые сложности, с которыми столкнулись многие предприятия ракетно-космической отрасли, Уралвагонзавод, концерн "Тракторные заводы", РТИ и другие?

- С различными трудностями, такими, например, как санкционное давление, сталкиваются не только предприятия ОПК, но и гражданская промышленность. При этом ОПК, конечно, для нас особо чувствительный сектор – но и здесь сохраняется устойчивая положительная динамика: выпуск продукции за последние пять лет увеличился более чем в 1,7 раза, примерно на столько же выросла производительность труда.

Если говорить о прогнозах, то в 2018 году мы ожидаем прирост производства примерно на уровне 5%, а в последующие шесть лет рассчитываем на его ускорение до 8% в год. Кроме поставок продукции по гособоронзаказу в рамках имеющихся контрактов, загрузку производств обеспечивает выпуск товаров гражданского назначения, и здесь планы еще более оптимистичные – ожидаем ежегодного прироста на уровне 13% и выше.

Для того, чтобы достичь этих показателей, правительство реализует целый комплекс общих и адресных мер поддержки конкретным предприятиям. Так, финансовое состояние концерна РТИ сейчас достаточно стабильно, но поддержка государства может быть предоставлена компании при необходимости.

В отношении Уралвагонзавода могу сказать, что основные трудности уже преодолены, в том числе благодаря государственным финансовым гарантиям, субсидиям на продвижение продаж подвижного состава, компенсации процентных ставок. Новое руководство предприятия ведет системную работу по стабилизации финансового положения, в операционных показателях видна позитивная динамика. По итогам текущего года Уралвагонзаводом прогнозируется положительная рентабельность продаж. В этом году утверждена стратегия развития компании до 2025 года – она предполагает среднегодовой темп роста выручки предприятия на уровне 10% до 255 млрд рублей, а также увеличение доли гражданской продукции более чем в 2 раза – до 42% к 2025 году.

Еще одно наше предприятие – "Тракторные заводы" – с конца прошлого года проходит процедуру финансового оздоровления, которая предполагает передачу предприятий концерна в госкорпорацию "Ростех". Все основные активы уже находятся сегодня под акционерным и операционным контролем корпорации. "Ростехом" и Внешэкономбанком разработан механизм привлечения частного инвестора для развития гражданского направления деятельности концерна, который будет реализован в этом году.

- Когда российская оборонка обретёт новый современный облик - обновятся производственные мощности, будет внедрено цифровое проектирование, "бережливое производство" и так далее? Какие инновации сейчас внедряются?

- Новый облик ОПК – это не только современное оборудование, но и целая система автоматизированных производств и прогрессивных технологий для создания промышленной продукции, в которой ключевым звеном являются современные "цифровые" средства управления. Этот момент обязательно будет учтен в проекте госпрограммы "Развитие ОПК на период до 2027 года", работа над которым сейчас активно ведется.

Ориентирами в новой госпрограмме как раз и станут проекты по цифровизации производства, такие, как системы управления полным жизненным циклом изделия. Мы планируем исключить импортозависимость от зарубежных разработчиков и уже в 2021 году начать внедрять их элементы на организациях ОПК. Этот проект должен быть реализован при участии "Ростеха" и "Росатома", а также ведущих российских поставщиков софтверных решений для промышленности.

- Как вы считаете, введение контрсанкций в космической сфере и в области авиастроения не усугубит изоляцию России от мировых трендов? Возможно ли приостановление сотрудничества по текущим проектам?

- Закон принимался с холодной головой и во взаимодействии всех заинтересованных структур и ведомств. Мы, как и наши коллеги-авиастроители из США, заинтересованы в создании конкурентоспособной продукции как с технической, так и с экономической стороны. Принятый закон позволяет нам принимать точечные осмысленные меры, направленные на выполнение наших производственных планов, а замена недоступных иностранных компонентов позволяет нам снижать их долю в составе самолета и выходить на рынки, ранее недоступные для нас по причине американских ограничений.

- Будет ли продолжена в ОПК тенденция на объединение предприятий в крупные интегрированные структуры? В том числе, планируется ли передача "Ростеху" крупных активов - ОАК и других? Есть ли планы по созданию Ракетно-космического холдинга, который объединит "Роскосмос", Алмаз-Антей, КТРВ и РТИ?

- Создание интегрированных структур на базе промышленных предприятий, капиталы которых находятся в госсобственности – это тенденция, которая действительно сейчас присутствует в ОПК и позволяет эффективно управлять самым масштабным за последние годы инвестиционным циклом. Фактически, корпоративный базис ОПК – это 63 интегрированные структуры, внутри которых производится около 78% от общего объема выпускаемой комплексом продукции.

В настоящее время на базе 15 организаций, входящих в "Ростех", формируется холдинговая компания по спецхимии и промышленным взрывчатым веществам. Кроме того, происходит формирование единой интегрированной структуры, которая объединяет в себе производственные циклы морского приборостроения. На базе нескольких научно-исследовательских институтов создается Всероссийский научно-исследовательский институт "Центр", который будет наделен функциями центра компетенции по информационно-аналитическому сопровождению решения задач в области развития ОПК. В стадии завершения находится включение в интегрированные структуры ОПК ремонтных заводов Минобороны и оборонных предприятий Крыма и города Севастополя.

Важное уточнение: наравне с интеграцией предприятий ОПК происходит оптимизация внутренней структуры корпоративного сектора, ликвидируются промежуточные уровни корпоративного управления. Несколько холдингов проводят мероприятия по переводу дочерних обществ на единую акцию.

Что касается вхождения ОАК в госкорпорацию "Ростех", то, в первую очередь, хотел бы отметить, что мы сделали оценку развития отрасли с точки зрения повышения эффективности управления, достижения "синергетического" эффекта от взаимодействия компании с предприятиями госкорпорации и их ключевыми поставщиками. Эффекты от консолидации, в том числе, базируются на схожести применяемых технологий, взаимодополняемости конструкторского потенциала и мощностей, аналогичности рынков сбыта.

Решение по включению ОАКа в "Ростех" принято, сейчас готовятся все необходимые документы.

Проект создания единого ракетно-космического холдинга путем объединения госкорпорации "Роскосмос", Концерна ВКО "Алмаз-Антей", КТРВ и РТИ нуждается в детальном рассмотрении и проработке, поэтому делать какие-либо выводы мне кажется пока преждевременным.

- Каков сейчас портфель экспортных заказов российского вооружения? Какие прогнозы на ближайшие годы?

- На сегодняшний момент портфель заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка 45 миллиардов долларов. Фактически, предприятия ОПК на несколько лет обеспечены заказами на поставку высокотехнологичных вооружений и военной техники.

В условиях постоянно меняющейся экономической и политической ситуации, а также жесткой конкуренции в мире делать прогнозы становится весьма проблематично. При этом спрос на российское вооружение постоянно растет, и география нашего военно-технического сотрудничества расширяется, а число партнеров уже включает более 100 государств.

- Когда планируется подписать контракт с Индией на поставку С-400? Они отказались от совместной разработки истребителя пятого поколения (FGFA)?

- Российско-индийское сотрудничество носит стратегический характер. Особое место в нем занимают совместные высокотехнологичные проекты по разработке и производству вооружения и военной техники. В качестве примера можно привести успешную реализацию таких проектов, как лицензионное производство на территории Индии танков Т-90С, самолетов Су-30МКИ, а также совместную разработку и производство ракет "БраМос".

Проект поставки ЗРС С-400 "Триумф" является очень важным для обеих стран, и подписанию таких контрактов всегда предшествует достаточно долгий период согласования их параметров. Собственно, сейчас с индийской стороной идет переговорный процесс по условиям сделки.

Разработка многофункционального истребителя пятого поколения, несомненно, представляет интерес как для России, так и для Индии. Подобные проекты требуют больших усилий, долгой проработки и крупных финансовых вложений. При этом на сегодняшний день российский истребитель Су-57 является наиболее перспективным из представленных на рынке вооружений и мы, конечно, рассчитываем на дальнейшее развитие подобных проектов с Индией.

- Уже неоднократно говорилось, что пик гособоронзаказа пройден - как будет обеспечиваться загрузка предприятий ОПК? Удаётся выполнять план по диверсификации производств?

- Диверсификация ОПК – направление, по которому у нас есть конкретные целевые показатели на ближайшие 12 лет, обозначенные президентом: доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения к 2025 году должна вырасти до 30% с нынешних 18 %, а к 2030 году – достигнуть половины от всего объема производства предприятий комплекса. Отмечу, что пока мы двигаемся с опережением графика и не планируем снижать темпы.

Интерактивные каталоги высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения российского производства уже размещаются в государственной информационной системе промышленности на специальном ресурсе. Там же можно собрать и проанализировать планы-графики закупок товаров, работ и услуг для органов власти, местного самоуправления, компаний с госучастием.

Совместно с другими ведомствами и институтами развития, в числе которых Фонд развития промышленности, сейчас формируется комплекс мер стимулирования спроса и государственной поддержки, который поможет снизить риски, неизбежно возникающие в процессе диверсификации.

Программа "Конверсия", например, предусматривает софинансирование Фондом инвестиционных проектов по производству продукции гражданского и двойного назначения, а в рамках программы "Комплектующие изделия" могут выделяться средства на проекты по организации или модернизации производства комплектующих изделий. Кстати, еще одна важная мера – предоставление скидки при реализации пилотных партий продукции.

- Нет ли опасений, что такой переход предприятий оборонки на гражданские рельсы приведёт к потере необходимых компетенций и квалификации сотрудников?

- Один из главных приоритетов в диверсификации – сохранение "в орбите" ОПК квалифицированных кадров. При разработке и реализации всех мероприятий по диверсификации учитываются уже наработанные в ОПК компетенции и делается акцент на высокотехнологичных направлениях, по которым можно прогнозировать большой спрос и при этом нужно снижать зависимость от импорта. Это позволяет использовать имеющийся кадровый потенциал и сохранять сформировавшиеся высококвалифицированные коллективы. В фокусе внимания – развитие системы дополнительного профессионального образования. Субсидии в рамках госпрограммы "Развитие ОПК" могут выделяться в том числе на создание центров дополнительного профессионального образования, а ресурсы Федерального кадрового центра ОПК будут использоваться для повышения мобильности работников.

- Хотелось бы узнать, как идет создание перспективных авиационных комплексов для российских ВКС и какую роль играет в их создании Минпромторг России?

- Не могу раскрывать детали, но постараюсь обрисовать общую ситуацию. Создание образцов вооружения осуществляется строго в соответствии со сроками, которые утверждены в наших документах стратегического планирования, в том числе в действующей государственной программе вооружения. Минпромторг России в рамках своей компетенции решает поставленные задачи – обеспечивает создание и модернизацию производственных мощностей, формирование научно-технического задела и разработку новых технологий. Сейчас уже могу с большой уверенностью сказать, что новые комплексы будут полностью соответствовать требованиям тактико-технических заданий, а их серийное производство будет обеспечено всем необходимым.

- Сможет ли Россия возобновить производство тяжёлых дальних транспортников Ан-124 "Руслан" без участия украинского КБ Антонова? Такие планы обсуждаются с Минобороны России?

- Техническая возможность возобновления производства Ан-124 у нашей авиационной промышленности присутствует, ведь большая часть комплектующих самолета выпускается в Российской Федерации, а наш опыт работ по импортозамещению позволяет уверенно решать подобные задачи. В наличии имеется и документация на самолет, и соответствующие производственные мощности.

Другое дело, что острой необходимости в строительстве новых самолетов такого класса в настоящее время нет. У нас имеется большой парк самолетов, находящихся в хорошем техническом состоянии и с большим остатком ресурса. Модернизация бортового радиоэлектронного оборудования позволит эксплуатировать имеющийся парк примерно до конца 2040-х годов. К этому времени будет детально прорабатываться вопрос производства перспективного летательного аппарата, который придет на замену Ан-124.

- Сейчас существуют проблемы со сроками сдачи военных кораблей - какие меры будут приняты во избежание срыва поставок по гособоронзаказу?

- Что касается флота, сейчас контроль за ходом строительства кораблей, которые должны быть сданы в ближайшее время, ведется в еженедельном режиме специальными рабочими группами. Это помогает оперативно реагировать и решать все возникающие проблемные вопросы при проведении различного вида испытаний этих кораблей.

- Когда можно ожидать прорывных разработок по морской тематике? Есть ли в планах строительство нового авианосца и вертолетоносцев?

- В каждом головном корабле нового проекта применено очень много технологических и конструкторских решений, которые по праву могут быть отнесены к прорывным технологиям и разработкам в области морской тематики.

Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут. Современные корабли – носители вертолетов должны присутствовать в различных категориях кораблей и судов ВМФ. Например, вертолетное крыло в обязательном порядке должно находиться на авианесущих кораблях, но в качестве средств высадки вертолеты должны присутствовать и на десантных кораблях.

- Как в целом вы оцениваете новую госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы? Насколько сбалансировано финансирование закупок новой техники, модернизации существующих образцов и создания перспективных разработок?

- Государственная программа вооружения предусматривает скоординированные по целям, ресурсам и срокам мероприятия по разработке, производству и поддержанию в боевом состоянии вооружения, военной и специальной техники. На мой взгляд, ГПВ-2027 сбалансирована. При этом у нее есть две основные особенности: первая – изменение политики ценообразования и вторая – применение долгосрочных контрактов жизненного цикла. Снижение цены на изделие при увеличении его серийности – основной принцип новой ГПВ. С долгосрочными контрактами жизненного цикла организации смогут планировать свои издержки и привлекать инвестиции.

- Завтра откроется форум "Армия-2018" - что российская промышленность покажет в этом году? Какие новинки, перспективные образцы военной техники можно будет увидеть на статике и в демонстрационной программе?

- Международный военно-технический форум "Армия-2018" по традиции станет самой масштабной площадкой, где эксперты и все, кого интересует оборонная промышленность, техника, наука, смогут удовлетворить свой интерес.

В рамках форума будут продемонстрированы как образцы техники, уже стоящей на вооружении армии нашей страны, так и ряд перспективных разработок. Все они заслуживают внимания, но лично я бы отметил как наиболее интересные бронетранспортер БТ-3Ф, предназначенный для использования морской пехотой, боевую машину десанта БМД-4М с новым боевым модулем "Синица", самоходную противотанковую пушку 2С25М "Спрут-СДМ1", переносной зенитный ракетный комплекс 9К333 "Верба", предназначенный для поражения воздушных целей на дальности свыше 6 км и на высоте больше 4 км, и боевую машину 2С38 из состава перспективного самоходного зенитного артиллерийского комплекса. Среди натурных образцов на статичной экспозиции будет представлен широкий перечень средств ПВО, бронетанковой, авиационной и инженерной техники. Ну а самым увлекательным зрелищем, на мой взгляд, станет демонстрация ходовых и огневых возможностей российской военной техники на полигонах выставки.