Сергей Попов: лазерное оружие станет еще мощнее

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Лазерное оружие и все, что с ним связано, до последнего времени было чем-то из разряда научной фантастики и военной тайны. Сегодня роман Алексея Толстого "Гиперболоид инженера Гарина" словно бы обретает плоть, а с секретов спадают покровы. О том, что российские военные приняли на вооружение боевой лазерный комплекс, в начале марта текущего года сообщил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

На сегодняшний день созданием лазерной техники в стране занимаются десятки промышленных предприятий и организаций. Одним из разработчиков лазеров и лазерных систем для гражданской сферы и национальный обороны является холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех". О перспективах развития и новинках, которые холдинг представляет на военно-техническом форуме "Армия-2018", рассказал "Интерфаксу" первый заместитель генерального директора – заместитель по НИОКР и инновационному развитию холдинга "Швабе" Сергей Попов.

- Сергей Викторович, расскажите о стратегии развития холдинга "Швабе" до 2025 года. Каковы ее основные приоритеты? Чего уже удалось добиться, на какие показатели планируется выйти к 2025 году?

- Говоря о стратегии "Швабе" до 2025 года, нужно отметить, что она неразрывно связана не только с перспективами "Ростеха", но и с программами развития Института индустриальных директоров, который создан внутри госкорпорации. Холдинг "Швабе" входит в структуру радиоэлектронного кластера госкорпорации. Поэтому на сегодняшний день решаем задачи, связанные как с нашими традиционными сферами – оптоэлектроника, фотоника и лазерная техника - так и по тем направлениям, которые условно называем комплексными совместными проектами. В них одновременно участвуют практически все предприятия радиоэлектронного кластера.

Что касается основных направлений деятельности холдинга, то, прежде всего, стоит отметить направление по производству оптических материалов. Сегодня они выпускаются у нас в двух точках. Первая - Научно-производственное объединение "Государственный оптический институт имени Вавилова", который мы создали в Санкт-Петербурге по "советским лекалам", объединив под одной крышей академическую науку и производство. На предприятии изготавливаются небольшие партии специальных стекол, специальные оптические кристаллы. Вторая точка - Лыткаринский завод оптического стекла с широкой номенклатурой продукции: это все наиболее востребованные и выпускавшиеся в СССР марки стекол, а также самые новые оптические материалы. Кроме того, изделия, осваиваемые в рамках программы импортозамещения.

Стратегия развития холдинга включает в себя несколько подразделов. Один из них - производство крупногабаритных оптических элементов. Таких, например, как шестиметровое зеркало для телескопа в Карачаево-Черкесии, которое перед возвращением на объект полировали около двух лет. Практически вся крупногабаритная оптика для большого телескопа в Бразилии изготовлена на Лыткаринском заводе.

Тематику крупногабаритной оптики продолжаем развивать, включая создание мощных лазеров - это отдельный перспективный проект на многие годы вперед.

В числе эксклюзивов "Швабе" - разработанное нами специальное фосфатное стекло с неодимом, который является усилителем лазерного излучения. Это - предпосылки для создания энергетики будущего.

Среди наших стратегических целей до 2025 года - расширение номенклатуры оптических кристаллов, востребованных оптических материалов, позволяющих, в частности, создавать так называемые легкие стекла - с небольшой удельной массой. Такие стекла очень востребованы при изготовлении прицельных систем и комплексов, когда важен буквально каждый грамм изделия.

Наш холдинг, подчеркну, это организация, выпускающая очень наукоемкую продукцию. У нас на 18,5 тысяч работающих около пяти тысяч ученых и разработчиков. Поэтому и продукция соответствующая, и нацеленность на самые инновационные направления.

- Какое оборудование разрабатывает холдинг для авиации, судостроительной отрасли, "Роскосмоса"?

- Это оптико-электронные системы (ОЭС) различного назначения. Ответственно можно заявить: все, что является "глазами" российской боевой техники - наша продукция. Практически на всех боевых самолетах есть изделия холдинга - системы наблюдения, наведения, подсветки.

Вертолеты - здесь за последнее время сделан большой шаг как по части расширения линейки продукции, так и в улучшении характеристик ОЭС. За последнее время характеристики многих вертолетных систем улучшены практически в два раза.

По линии Военно-морского флота мы производим продукции, может быть, меньше, но она также есть практически на всех кораблях и подводных лодках. Это приборы наблюдения, начиная с перископов, заканчивая оптическими системами для новейших ракетных кораблей, приборы безынерционной навигации. При всей, вроде бы, простоте и привлекательности использования спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, ясно, что в условиях ведения боевых действий, даже локальных, очень легко: а) "сдвинуть" координаты объектов, б) заглушить эти системы вообще. Поэтому, аппаратура, связанная с безынерционной навигацией, остается очень востребованным продуктом.

Для космических исследований специалисты холдинга создали серию объективов, которые применяются для контроля космического пространства. Под этим термином многие видят исключительно военное значение, но речь идет о дистанционном зондировании Земли. Это более широкое понятие, подразумевающее не только военные программы, но и в значительной степени - гражданские. Данная тематика очень актуальна: "Роскосмос" начал активно продавать полученную со спутников информацию в интересах различных пользователей по широкому спектру направлений - от картографии до сельского хозяйства. Информация, получаемая при помощи наших многоспектральных приборов, становится хорошим товаром.

- Руководство "Ростеха", в состав которого входит холдинг, неоднократно называло "Швабе" в числе лидеров диверсификации производственных мощностей, переориентации их на выпуск гражданской продукции. Сколько процентов сегодня приходится на гражданскую продукцию, на какие показатели вы планируете выйти к 2025 году?

- Стратегией развития холдинга предусмотрено увеличение доли выпуска гражданской продукции. Сейчас она составляет порядка 30%, к 2020 году будет около 50%, а к 2025-му - более 80%, при том, что в "Ростехе" в целом - 50%. Для нас персонально сделана такая поправка - 80%.

При этом нужно отметить, что объемы гособоронзаказа остаются достаточно высокими. В целом они уменьшаются, но не прогрессирующими темпами. За счет расширенного состава заказчиков мы все время имеем загрузку по гособоронзаказу: сегодня уменьшили количество самолетов, но увеличили количество ракет или танков. Завтра уменьшили количество кораблей - а у нас в этот момент увеличилось количество систем для космоса.

Хотел бы отметить, что стратегия предусматривает довольно резкое увеличение объемов выручки с 2020 года и прежде всего - за счет гражданской продукции. Активизируемся в этом направлении уже сейчас: недавно заключили очень приличный контракт с Москвой - на 17 млрд рублей.

- Выше вы сказали, что "Швабе" разрабатывает и производит широкий спектр различных ОЭС для авиатехники, в том числе для боевых самолетов и вертолетов. Принимаете ли вы участие в программе создания истребителя пятого поколения, разрабатываемого компанией "Сухой"?

- Да, мы полномасштабно участвуем в этой программе. Практически все системы, связанные с обнаружением, определением дальности до цели и оповещением летчика о ее появлении, сделаны нашими специалистами.

- Речь об опытных образцах, или об изделиях, которые поставляются заказчику?

- Это то, что поставляется на самолеты, которые уже выпущены. Сейчас идет заключительный этап испытаний, пока все в штатном режиме.

- Какие еще новинки планируется показать "Швабе" на предстоящем форуме "Армия-2018", что будет представлено впервые?

- Из интересного покажем на форуме инфракрасную камеру SWIR-диапазона. Второй раз ее представляем, интерес к системе не ослабевает, а только растет. В этот раз она будет продемонстрирована в комплексе с беспилотным летательным аппаратом.

- За счет чего достигнуты "сверхспособности" SWIR?

- Технология позволяет работать в диапазоне длин волн, не воспринимаемом человеческим глазом, с помощью специальных чувствительных элементов, которые были разработаны нашими специалистами. Впоследствии ряд компаний развитых стран также стали заниматься разработками таких систем. На форуме "Армия-2018" можно будет увидеть работу SWIR-камеры.

Приведу примеры задач, которые может решить камера: определение настоящего цвета волос; определение грима на лице человека (накладные усы, борода или бакенбарды); выявление содержания непрозрачных пакетов и сумок. Например, через плотную черную папку возможно прочесть текст, который написан на листе бумаги внутри. Эти возможности могут использоваться в рамках работы спецслужб и для определения личностей злоумышленников или террористов.

В 2017 году после демонстрации на форуме "Армия-2017" полиция выразила заинтересованность в оснащении инспекторов ДПС очками, которые позволят видеть водителей в затонированной машине.

Благодаря SWIR-диапазону камера может работать в условиях ограниченной видимости (дым, пыль, туман), для мониторинга объектов в темное время суток, для вскрытия замаскированной техники.

- То есть, при использовании этого оборудования любая маскировка теряет смысл?

- В значительной степени - да. Можно, как всегда, найти противодействие, но разработка уникальная. Причем, это полностью отечественный продукт - от материала до самого устройства. При изготовлении использована специальная оптика, новая полноформатная матрица с высоким разрешением.

Покажем на "Армии-2018" много оптических новинок - панорамные приборы, широкий спектр прицелов. Практически все изделия выпускаются уже на отечественных матрицах. Причем, подчеркну: мы идем по пути не просто импортозамещения, а получаем качественно новый продукт. В частности, переходя на собственные матрицы, на 20 процентов увеличиваем дальность распознавания. То есть, не просто повторили и скопировали зарубежное, а сделали лучше. Именно это сейчас является основным трендом.

В этом же ряду прицельные системы, которые используются в составе экипировки "Ратник", различные тепловизионные прицелы. Эти приборы очень комфортные по массе, которую за год мы снизили на 40% за счет новых решений и технологий. Оптимизировали оптическую систему (семилинзовую в четырехлинзовую, применив асферику), что позволило уменьшить массу. Изменили дизайн, сделали его более эргономичным, подстроенным под человека. В частности, теперь можно работать с прицелом и в перчатках - прежняя конструкция это не позволяла.

Среди новинок, которые также покажем на форуме - система, работающая в ультрафиолетовом диапазоне. Имеет многопрофильное применение: для обнаружения пусков ракет, использования в условиях Арктики, когда обычные телевизионные камеры плохо распознают белое на белом фоне, работая в другом диапазоне. Система в ультрафиолетовом диапазоне четко обнаруживает человека в маскхалате, отлично работает на вскрытие замаскированных объектов.

Кроме того, представим бинокли со стабилизацией изображения, малогабаритные системы оптического наблюдения для беспилотных летательных аппаратов.

- Какова доля экспортных программ в общем объеме производства "Швабе"? Во сколько стран вы поставляете свою продукцию, какова география экспортных поставок?

- Холдинг поставляет продукцию в 95 стран. Причем, это не только военно-техническое сотрудничество (ВТС). Доля экспорта у нас сейчас растет в основном за счет гражданской продукции, прежде всего - медицинского оборудования. Делаем широкий спектр офтальмологического, неонатального оборудования: продукция Уральского оптико-механического завода признана одной из лучших в мире по соотношению "цена - качество". Медицинское оборудование у нас закупают даже европейские страны.

Все активнее начинаем работать по протезированию, связанному с заменой крупных суставов. Сейчас доля этого сегмента не очень большая, но она растет. Разработали специальный состав, который позволяет приращивать костную ткань: делается напыление на ножку внедряемого сустава. Ведем переговоры с французскими партнерами о совместном производстве по данному профилю.

Делаем много реанимационного оборудования. К примеру, - дефибрилляторы с "интеллектом", которые может использовать даже неподготовленный человек, поскольку аппарат реагирует только на отсутствие фибрилляции, и, если она присутствует, то аппарат известит оказывающего помощь об этом и не даст разряд – это исключает нанесение вреда по причине ложного срабатывания. Активно пошел на экспорт наркозодыхательный аппарат, сделанный специалистами холдинга. Также сегодня активно работаем над оборудованием для санитарной авиации - вертолетов и малогабаритных самолетов. Таким образом, доля продаж по медицине растет очень хорошо.

Что касается ВТС, то на него приходится порядка 17% от общей выручки. Как правило, поставляем свою продукцию в составе изделий. Вместе с тем, получив недавно право самостоятельного ведения ВТС, активно прорабатываем вопросы, связанные с модернизацией техники, поставленной иностранным заказчикам в советское время, сервисным обслуживанием. В частности, предлагаем партнерам новые тепловизионные прицелы, другое оборудование, которое позволит повысить боевые возможности техники. Это направление развивается, оно востребовано как за рубежом, так и внутри страны. С получением права на ВТС мы увеличили номенклатуру продукции на 22 единицы.

С некоторыми заказчиками прорабатываем возможность совместного проведения научных исследований. В том числе - по борьбе с беспилотниками, системами обнаружения и ряду других. У нас есть хорошие предложения, думаю, что в ближайшее время с рядом организаций будут заключены договоры по нескольким направлениям.

- "Швабе" имеет отношение к созданию боевого лазера, о котором сообщил в марте текущего года президент России Владимир Путин?

- Скажем так: нами создается элементная база многих лазеров. Применительно к нашей продукции мы чаще всего говорим об очень большом направлении - информационных лазерах, дальномерах. За последнее время точность дальнометрирования сильно возросла. В последних разработках при определении дальности мы говорим о миллиметровой точности.

Это, в частности, очень важно в работе с роботами-саперами. Большинство роботизированных систем погибает при разминировании потому, что оператор по изображению на мониторе зачастую не может четко сопоставить масштабы видимых предметов. Хорошо, когда в кадре есть какой-нибудь предмет, с помощью которого оператор может сделать вывод о своем местоположении. А если такого предмета нет? Именно для перспективных роботизированных комплексов мы разрабатываем такие дальномеры, которые позволяют более четко определять расстояние и масштабы. И таким образом снизить количество возможных неточных действий, которые приводят к поражению робота.

Кроме того, представляет интерес одна из последних разработок Холдинга "Швабе". Это лидары, работа которых основана на получении и обработке информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления отражения и рассеяния света в прозрачных и полупрозрачных средах. Они, в частности, позволяют пилотировать вертолеты на малых высотах.

Как известно, немало крушений винтокрылых машин связано с тем, что в условиях плохой видимости вертолет цепляется за провода, которые не дают сигнала существующим радиолокационным системам. Наша разработка позволяет осуществлять лазерное зондирование и в режиме реального времени формировать изображение. Таким образом, у летчика появляется время на реакцию, чтобы принять решение по пилотированию.

Тема лидаров актуальна и для роботов. Мы вели соответствующие переговоры с Фондом перспективных исследований. Для них такой оптический локатор тоже интересен.

- Есть ли у вас проблемы с закупкой иностранной элементной базы или проблема импортозамещения уже полностью решена?

- Мы сегодня открыто и честно говорим, что большими темпами наращиваем возможности не только по импортозамещению. В 20-е годы прошлого века это называлось "догнать и перегнать". Сейчас мы именно этим и занимаемся: создавая аналог зарубежных систем, мы не просто повторяем их, а максимально усовершенствуем: в итоге получаем не братьев-близнецов, а системы с более высокими характеристиками.

- Наверное, здесь правильнее говорить не об импортозамещении, а об импортонезависимости?

- Именно так и нужно ставить вопрос. Речь идет не о замене одного изделия другим, а о качественно новом продукте, который по характеристикам превосходит зарубежный.

- Одно из таких ноу-хау "Швабе" использовано в новейшем российском танке "Армата"? Что представляет собой усовершенствованная система тепловизионного наблюдения?

- Да, мы поставили на "Армату" свою новую разработку. Она, действительно, обеспечивает полную независимость от импортных комплектующих: сделали полностью свой, отечественный, тепловизор на сверхрешетках. Мы, наконец-то, начали ставить на своих танках системы теленаблюдения. Вы же помните, каково было раньше "парковаться" на танках. В настоящее время боевые машины оснащены системами теленаблюдения. Они позволяют нормально видеть все, что происходит за габаритами, правильно определять расстояние. В "Армате", как известно, безэкипажная капсула, что, казалось бы, еще хуже и для вождения, и для ведения боя. А на деле с нашим тепловизором получилось очень неплохо и даже красиво.

- Какие еще из ведущихся разработок "Швабе" можно упомянуть, не выдавая военных тайн?

- Например, для управления роботами пытаемся создавать специальные очки, которые позволят оператору видеть все, все, что видит робот. По данному направлению активно ведутся разработки.

Также, на сегодняшний день принципиально новой разработкой является система связи, позволяющая передавать изображение в оптическом диапазоне. Это не лазер, а комплекс, работающий совершенно по другому принципу в рассеянном свете. Кроме того, его абсолютное преимущество заключается в том, что прибор не "глушится" ни одним современным средством радиоэлектронной борьбы.

На выставке "Армия-2018" будем демонстрировать передачу изображения от прицела на наглазник. Если раньше это делалось по телевизионному кабелю, то сейчас стоят два малогабаритных оптических модуля - передающий и приемный. Это своего рода оптический трек, блютуз.

- А в дыму эта система связи работает?

- Чем больше дыма, тем он лучше работает, потому что у него есть от чего рассеиваться.

- Есть ли аналоги такой системы за рубежом или здесь мы пионеры?

- Пока никто ничего подобного не демонстрировал. Мы на "Армии" продемонстрируем, не раскрывая деталей и тонкостей. Но факт остается фактом: сделан модуль беспроводной помехозащищенной оптической линии передачи видеоинформации для систем специального назначения, который позволяет передавать изображения, огромные объемы информации в реальном масштабе времени.

Полное отсутствие влияния электромагнитных полей радиочастотного диапазона спектра на канал передачи данных в сочетании с высокой скоростью передачи информации позволяют достигнуть максимальной эффективности при использовании прибора. Модуль обладает малыми массогабаритными характеристиками, низким энергопотреблением и универсальностью применения - возможна установка на любые типы оружия и прицелы.

- А на какое расстояние могут передаваться данные?

- Работа над совершенствованием системы продолжается, но "покорить" несколько десятков километров нам уже удалось, увеличив массу и габариты модуля.

- Сергей Викторович, в завершение хотелось бы узнать ваше экспертное мнение относительно перспектив развития лазерного оружия. Лет 20-25 назад специалисты заявляли: да, лазером можно уничтожать противника, но для этого нужна огромная, громоздкая установка. А сейчас идет речь о том, чтобы с помощью лазера сбивать ракеты, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты. Это реальное будущее?

- Как эксперт могу сказать, что по мере насыщения перспективных систем вооружения электроникой и оптикой, будут расти и боевые возможности лазерных систем. Сегодня вряд ли кто-то будет создавать боевой лазер размером в несколько железнодорожных вагонов, если нужно сжечь танк - достаточно обычной гранаты. Но ведь бронемашину можно сделать "слепой", "глухой", и она не будет выполнять свои функции. Как раз в этом плане лазерные системы будут развиваться очень активно, включая элементную базу.

Сейчас ученые активно работают над жидкостными лазерами. Современная лазерная установка по объему большая, но излучающую часть ее занимает около 10% объема, остальные 90% - чиллер-система, которая обеспечивает охлаждение. В жидкостных лазерах принцип работы иной: в нем активное вещество не успевает перегреваться и поэтому габариты могут быть весьма небольшими. Все говорит о том, что в перспективе лазерное оружие будет как носимое, возимое, так и носимо-возимое. И это оружие будет постоянно совершенствоваться - тут вариантов много.

Однако, из проблемных вопросов по направлению развития лазерных систем и комплексов стоит отметить недостаточное количество проводимых научно-исследовательских работ, которые проводятся по заказу различных структур. В связи с этим, многие проекты приходится проводить за собственные средства. Данный фактор существенно сдерживает развитие такого важного направления, направленного на решение задач обороноспособности страны.