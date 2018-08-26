Президент Абхазии: По всей видимости, Грузия не отказывается от идеи военного реванша.

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - 26 августа в Абхазии отмечается 10-летие признания Россией независимости республики. Президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал в интервью корреспонденту "Интерфакса" Зурабу Аргуну, какой путь прошла республика с 2008 года.

- Рауль Джумкович, как изменилась ситуация с безопасностью в регионе после войны 2008 года и признания РФ независимости Абхазии и Южной Осетии?

- Признание независимости Абхазии со стороны России открыло перед Абхазией шанс для политического и правового самоутверждения и фактически гарантировало нашей стране безопасность.

Нахождение на территории Абхазии российской военной базы и пограничных войск позволяет нам спокойно развивать свою экономику и заниматься вопросами государственного строительства.

- Какие изменения после этого произошли в отношениях с Москвой?

- Вслед за официальным признанием отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией строятся так, как это принято в международной практике отношений между двумя равноправными государствами. Подписано более 130 двусторонних документов, реализация которых свидетельствует об интенсификации сотрудничества между нашими странами. В первую очередь, это сфера обороны и безопасности, пограничного сотрудничества, экономического, социального и гуманитарного взаимодействия.

Абхазии было бы крайне сложно без содействия Российской Федерации решать задачи поствоенного восстановления и экономического развития. Мы искренне благодарны России - единственному государству в мире, которое не на словах, а на деле доказывает свое дружественное отношение к Абхазии, к нашему народу.

Российская финансовая помощь позволяет нам поддерживать и развивать очень важные для становления молодого государства сферы. В то же время необходимо отметить, что за последние годы наши собственные бюджетные показатели существенно возросли.

У Абхазии есть ресурсы в экономике, есть пока не в полной мере раскрытые возможности и в туристической сфере, и в аграрном секторе, и в других направлениях. Нам предстоит более активно и жестко решать эти задачи.

- Как руководство Абхазии относится к учениям НАТО в Грузии?

- По всей видимости, Грузия не отказывается от идеи военного реванша. Это подтверждают военные учения, нахождение на территории Грузии специалистов различных военных структур стран НАТО.

Мы, в свою, очередь, понимая, что угроза реальна, проводим совместную работу с подразделениями российской армии, дислоцирующимися на территории Абхазии, по укреплению нашей обороноспособности и недопущению роста напряженности в регионе.

Абхазия - миролюбивая страна. Мы заинтересованы в упрочении безопасности и стабильности в регионе. В этой связи важно, чтобы все игроки опирались на учет сложившихся после августа 2008 года политико-правовых реалий в Закавказье. В первую очередь, это касается Грузии и ее западных союзников.

Они должны понять, что политика блокады и санкций в отношении Абхазии контрпродуктивна. Мы признаем только равноправный и взаимоуважительный диалог. Никому не позволим назидательно говорить с нами по вопросам, касающимся нашего суверенитета, внутренней и внешней политики.