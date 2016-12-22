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Москва

Московских семинаристов научат общаться с женщинами

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Семинаристов Москвы будут готовить к семейной жизни. "Ректоров московских семинарий прошу включить с текущего года в планы мероприятий для вторых курсов циклы бесед на темы семейной жизни, воспитания детей, правил общения с лицами другого пола", - заявил патриарх в четверг на епархиальном собрании Москвы.

Как отметил он, для проведения таких бесед следует приглашать опытных в семейной жизни священников. Патриарх также заявил, что вставший на "трудный брачный путь христианин, и тем более пастырь, должен твердо противостоять искушениям, возникающим в семейной жизни".

"Бывает, что при разладе в семье супруга становится инициатором развода. А вот клирик, за исключением оговоренной в канонах ситуации, когда ему изменила жена, не вправе по собственному почину инициировать развод, но обязан предпринимать усилия для сохранения своей малой Церкви", - сказал он.

Предстоятель подчеркнул, что священнослужитель, как каждый женатый мужчина, призван разделять с супругой труды по уходу за детьми, проявлять к ней "внимание, теплоту и заботу" и не устраняться от семейных забот под предлогом занятости на приходе.

Теги: Москва
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