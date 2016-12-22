Московских семинаристов будут обучать правилам общения с женщинами

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Семинаристов Москвы будут готовить к семейной жизни и общению с женщинами, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг на епархиальном собрании Москвы

"Ректоров московских семинарий прошу включить с текущего года в планы мероприятий для вторых курсов циклы бесед на темы семейной жизни, воспитания детей, правил общения с лицами другого пола", - сказал он. Патриарх отметил, что для проведения таких бесед следует приглашать опытных в семейной жизни священников.

Он подчеркнул, что вставший на "трудный брачный путь христианин, и тем более пастырь, должен твердо противостоять искушениям, возникающим в семейной жизни".

"Бывает, что при разладе в семье супруга становится инициатором развода. А вот клирик, за исключением оговоренной в канонах ситуации, когда ему изменила жена, не вправе по собственному почину инициировать развод, но обязан предпринимать усилия для сохранения своей "малой церкви" (семьи - ИФ)", - сказал он.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что священнослужитель, как и каждый женатый мужчина, призван разделять с супругой труд по уходу за детьми, проявлять к ней "внимание, теплоту и заботу", а не устраняться от семейных забот под предлогом занятости на приходе.