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Москва

В Москве задержали членов экстремистской структуры "Таблиги Джамаат"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией задержала в столичном регионе семерых участников ячейки религиозного объединения "Таблиги Джамаат" (признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ).

"ФСБ России совместно с МВД при силовой поддержке "Росгвардии" в результате проведенных 22 декабря мероприятий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность организованной глубоко законспирированной структуры международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ РФ по Москве и Московской области.

Там отметили, что задержаны в том числе руководители объединения. По данным спецслужб, экстремистскую структуру возглавляли иностранные эмиссары.

"В ходе проведенных обысков изъята экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчетами о работе", - сообщает УФСБ.

"Членами ячейки "Таблиги Джамаат" использовались повышенные меры конспирации и противодействия правоохранительным органам. Задержанные члены организации призывали к объединению мусульман Московского региона и вовлекали их в противоправную деятельность. При этом проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания на территории РФ исламского государства "Халифат", - заявили в УФСБ.

Спецслужба отмечает, что вновь завербованные участники движения направлялись на обучение и специальную подготовку в лагеря на территории Афганистана и Пакистана.

Теги: Таблиги Джамаат, Москва
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