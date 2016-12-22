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Москва

Суд нашел причину для лишения водительских прав участницы гонок Багдасарян

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд просит прокуратуру рассмотреть вопрос о лишении участницы "гонок на Гелендвагене" Мары Багдасарян права управления автомобилем по состоянию здоровья. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

По его словам, в материалы дела об административном правонарушении была представлена медицинская справка, согласно которой у нее имеется диагноз, препятствующий управлению транспортными средствами. В связи с этим обстоятельством мировой судья решил направить в адрес Савеловской межрайонной прокуратуры Москвы представление о рассмотрении вопроса прекращения права Багдасарян на управление транспортными средствами.

Тимошенко добавил, что в четверг мировым судом были рассмотрены еще четыре административных материала в отношении Багдасарян за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

"Судья по результатам рассмотрения административных дел назначил по делам наказания в виде административных штрафов в размере 1000, 1000, 2000, 2000 рублей", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в судебные заседания Багдасарян не явилась.

"По информации, представленной с мирового участка, штрафы, назначенные Багдасарян по постановлениям, вступившим в силу до 1 декабря 2016 года, полностью оплачены", - сказала пресс-секретарь.

Совокупность наказаний

Всего, за 12 дней судебных заседаний было рассмотрено 72 дела об административных правонарушениях, по которым ей было назначено 24 дня административного ареста, которые правонарушительница уже отбыла, 595 часов обязательных работ, административные штрафы на общую сумму 183 тыс. рублей, уточнил К.Тимошенко.

Ранее Тимошенко сообщил, что по информации приставов, переданной в мировой суд, Багдасарян будет в качестве отбытия обязательных работ служить дворником в районе Сокол.

Как сообщалось, в начале ноября сотрудники ГИБДД ГУ МВД России по Москве на Ленинском проспекте составили административный материал в связи с нарушением правил парковки автомашины на тротуаре в отношении 23-летней жительницы столицы. Водителем оказалась участница громкого дела о "гонках на Гелендвагене" Багдасарян.

В ходе проверки водителя по базе данных инспекторы установили, что она ранее неоднократно нарушала правила дорожного движения, за что привлекалась к административной ответственности, однако не оплатила штрафы.

Теги: Мара Багдасарян
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