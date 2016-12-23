Замглавы департамента транспорта Москвы: вопрос введения платного въезда в столицу не обсуждается

Сергей Андрейкин рассказал о грядущих изменениях карты платной парковки в городе и вероятности повышения тарифов на нее

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Тарифы на платную парковку в столице были повышены со 2 декабря, а с 26 декабря произойдет точечное расширение парковочного пространства. О том, какого эффекта позволят добиться эти нововведения и о дальнейших планах московских властей на совершенствование системы платных парковок рассказал корреспонденту "Интерфакса" Наталье Дмитрак первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Сергей Андрейкин.

- Сергей Сергеевич, давайте сразу начнем с вопроса, который больше всего интересует москвичей: есть ли уже планы дальнейших действий после 26 декабря? Будет ли дальше расширяться парковочное пространство Москвы?

- Точечное расширение платной парковки в дальнейшем возможно. У нас и сейчас находится в проработке ряд улиц, которые не попали в зону расширения с 26 декабря - это и улицы, с просьбой о введении платных парковок на которых к нам обращались жители и муниципальные депутаты, и улицы, которые мы выявляем сами в рамках совместного мониторинга с Центром организации дорожного движения, Московской административной дорожной инспекцией и Администратором московского парковочного пространства.

- Что это за улицы? И когда ожидать нового расширения?

- Расширение, которое будет реализовано с 26 декабря, будет там где есть необходимость в платной парковке. Как правило, эти места связаны с загруженными участками рядом с новыми станциями метро и Московского центрального кольца: это Окружная, Ботанический сад, Крымская. Это станции, которые стали новыми точками притяжения для горожан.

Если такие загруженные участки будут появлятся у других мест притяжения автомобилей – торговых и бизнес-центров, других станций метро, мы будем рассматривать возможность ввода платных парковок. Это может произойти в первом квартале 2017 года.

В дальнейшем точечное расширение платной парковки будет незначительным, оно будет осуществляться на отдельных участках улиц и будет затрагивать не более 100-150 мест.

- Есть ли уже понимание по дальнейшему изменению тарифов? И достигла ли мэрия желаемого эффекта от недавних изменений?

- Правило здесь одно, и достаточно простое, связанное с эластичностью спроса по цене. Сейчас пока ничего не прогнозируем, считаем, что принятых мер достаточно.

Мы понимали, что изменение тарифа – непопулярная мера, но необходимая городу, поэтому новый тариф был установлен только на тех улицах, которые были серьезно загружены, и где не могли припарковаться машины – это Неглинная, Большая Бронная, ул. Тараса Шевченко, Петровка и другие. Новая цена на этих участках позволит регулировать загруженность парковочных мест, снизить количество нарушений правил дорожного движения и "блуждающий" трафик, создаваемый водителями, находящимися в поисках свободного места. Первые результаты повышения тарифа привели к уменьшению количества парковочных сессий в среднем на 10% за первую же неделю. То есть если на 25 ноября было около 140 тыс. парковочных сессий, то 2 декабря – уже 126 тыс. Мы ожидаем, что этот эффект сохранится до конца декабря, а с января, после окончания сезонного предновогоднего всплеска количества автомобилей, станет ощутимее.

- С количеством сессий все ясно. А изменяется ли их длительность вслед за регулированием тарифов?

- Длительность сессий меняется в связи с вводом дифференцированного тарифа. Эта мера и призвана увеличить оборачиваемость парковочных мест, сейчас в среднем машины оставляют на час. Мы ориентируемся на то, чтобы повысить оборачиваемость в центре города, чтобы разгрузить излишне загруженные с точки зрения парковки улицы. На окраинах продолжительность сессий может быть выше.

- Некоторые автоэксперты считают, что расширение зоны платной парковки приведет к увеличению загруженности дворов. Действительно ли существует такой нюанс? Насколько активно жители ставят во дворах шлагбаумы?

- Да, однако, не стоит забывать, что такая проблема существовала задолго до платной парковки. Например, в Москве есть улица Вучетича, на которой расположена стоматологическая клиника и больница. Посетители этих медучреждений стремятся припарковаться поближе к точке назначения, заехав во дворы соседних жилых домов, при этом платной парковки на улице нет. Жители близлежащих домов уже давно приняли решение поставить заграждающие устройства, чтобы посетители не парковались во дворах. Там, где возникает платная парковка, конечно, происходит и перераспределение транспорта – люди начинают искать бесплатные места. Однако жители вправе устанавливать шлагбаумы. Правительством Москвы принято решение о компенсации стоимости шлагбаумов – может быть компенсировано около 70% стоимости каждого шлагбаума - это 50 тыс. рублей на каждый шлагбаум. Жители собирают средства, предъявляют чеки в дирекцию ЖКХ, и дирекция возмещает стоимость по факту установки шлагбаумов. Это простая процедура, ею пользуются. Могу сказать, что пользуются даже в ЦАО, хотя в ЦАО жители раньше всех поставил шлагбаумы, еще до принятия решения о субсидировании.

- Получают ли жители зон, куда придет платная парковка, резидентные разрешения? Сколько уже получено?

- Оформить резидентное разрешение на один, два или три года по желанию человека можно с 1 ноября. Пользуясь случаем, хочу попросить жителей улиц, куда 26 декабря придет платная парковка, активнее получать резидентные разрешения. Список улиц можно посмотреть на нашем транспортном портале.

По статистике, две трети резидентов оформляют трехлетнее резидентное разрешение; треть – на год. Это достаточно простая процедура. В настоящее время за получением резидентных разрешений в новой зоне обратились уже больше тысячи жителей; в старых зонах переоформление ведется в рабочем режиме.

- Недавно сенатор Алексей Кондратьев внес на рассмотрение Госдумы законопроект об эвакуации с платных парковок автомобилей с нечитаемыми, закрытыми или снятыми номерами со штрафом до 5 тыс. рублей. Имеет ли перспективы этот законопроект?

- Если это законодательная инициатива будет введена, то она конечно будет способствовать решению проблемы с водителями, которые прячут или маскируют номера своих машин.

Предложенная сумма штрафа в 5 тыс. рублей вполне разумна, если за перемещение без номеров ответственность - до 5 тыс. рублей или до 3-х месяцев лишения права управления автомобиля, то и в данном случае эта сумма справедлива.

Впрочем, эта проблема решается и сейчас. У нас есть штат пеших инспекторов – в МАДИ и АМПП: автомобили, владельцы которых сняли номера и стоят в зоне действия запрещающих знаков, эвакуируются при наличии соответствующих табличек об эвакуации, и дальше у владельца или пользователя возникает вопрос с розыском этого автомобиля по марке и цвету. Если такой автомобиль стоит на платной парковке, инспектор АМПП очищает номер от посторонних предметов и проводит фиксацию. Если автомобилист сначала встал на платную парковку, а потом спрятал номер – машина все равно распознается, а штраф выписывается. Городские камеры фиксируют момент парковки.

- Много ли в городе сейчас таких нарушителей?

- Такие автовладельцы есть, но их немного. Сейчас выстроено достаточно плотное взаимодействие с ГИБДД и ФССП, и в этом смысле "награды находят своих героев". Если кто-то катается по газонам и на пешеходных улицах, полицейские также оперативно определяют нарушителей и принимают соответствующие меры.

- Планируется ли внедрять новые технические решения для совершенствования удобства оплаты парковок?

- У нас будут несущественные изменения в следующем году – это перечень нововведений, которые мы обсуждали с жителями Москвы на портале "Активный гражданин". В частности, мы упростим интерфейс оплаты парковки, внедрим сервис поиска парковочного места. Однако кардинальных изменений в способах оплаты мы пока не планировали.

Напомню, что с августа этого года заработал сервис голосовой оплаты парковки. Эта услуга хорошо развивается, сейчас мы фиксируем больше 1000 оплаченных сессий в месяц. Активные пользователи предпочитают наше парковочное приложение с поминутной оплатой, но и этот сервис становится тоже востребованным.

Нашим вариантам способов оплаты позавидует любой мегаполис мира.

Карту "Тройка" мы планируем подключать к оплате на терминалах оплаты на плоскостных парковках со шлагбаумом и на паркоматах. Исполнение этого решения находится в стадии технической проработки, думаю, в начале следующего года интегрируем.

- Сколько средств было собрано в качестве оплаты парковки с начала года и как их освоили муниципалитеты?

- За 2016 год в префектуры и муниципалитеты районов, где введена платная парковка, было отправлено чуть меньше 3 млрд рублей. Всего в этом году собрано 3 млрд 100 млн рублей, а в целом с момента запуска в городе платных парковок – около 9,6 млрд рублей.

Напомню, что 100% средств, которые получает Москва, напрямую поступают в казначейство города, и возвращаются обратно в муниципальные районы на благоустройство.

На эти деньги строятся детские площадки, происходит благоустройство территории, можно сделать пешеходный переход или искусственную неровность – до конца года префектуры планируют реализовать около 5 тыс. мероприятий. О потраченных деньгах они отчитываются своих сайтах. При этом, около 10% мероприятий реализуется по инициативе горожан.

- Не рассматривается ли вопрос введения платного въезда в Москву?

- Ничего подобного не обсуждается. Тех мер, которые мы принимаем, достаточно.

- Зачем тогда отслеживается количество машин с немосковскими номерами?

- Мы отслеживаем эту информацию для настройки нашей интеллектуальной транспортной системы. Сейчас автомобили из Москвы и других регионов делятся где-то пополам. В Москве в различное время и в различные дни в этом году мы фиксируем от 3,4 до 3,7 млн машин.

В прошлом году цифры были примерно на 100 тыс. машин меньше, количество машин немного подросло. Мы уже говорили, что за пять лет в регионе прибавилось более 1 млн 100 тыс. машин - только тех, которые поставлены на учет.

Москва - регион привлекательный с точки зрения жизни, работы и ведения бизнеса, поэтому и нагрузка на транспортную систему достаточно большая.

Вопрос организации трафика решаем пока достаточно мягкими способами, такими как перенастройка режима работы светофоров, когда обеспечиваются по-максимуму зеленые волны. Есть светофорные планы, которые стремятся максимально разгрузить кольца. Эта оптимизация постоянно продолжается с учетом того, что появляются дополнительные.

Мы собираем данные с датчиков движения такси, общественного транспорта, плюс, есть информация, которая поступает от сотовых операторов – департамент информационных технологий, например, располагает агрегированной статистикой по перемещению сотовых единиц. Это тоже помогает понимать, куда и в какое время дня направляется основная масса жителей. Помогают собирать информацию и камеры видеонаблюдения. Зная эти данные, - как сейчас говорят, BigData, мы можем более адекватно отреагировать с точки зрения транспортной инфраструктуры - добавляем автобусы, троллейбусы, делаем дополнительные полосы на поворот. Никто не отменял датчики движения и камеры видеонаблюдения, которые продолжают поставлять нам данные и позволяют отслеживать движение транспорта.

- Останется ли платная парковка бесплатной по праздникам и выходным и есть ли решения по пилотному проекту "Парковка только для резидентов"?

- Парковка по воскресеньям и праздникам бесплатна – это решение правительства Москвы. Суббота остается платной – по дорогам в этот день перемещается почти столько же автомобилей, сколько и в будние.

Пилотный проект парковки для резидентов еще действует, пока дальнейших решений не принято, анализируем ситуацию на этих улицах. Речь идет о 95 парковочных местах на 24 улицах, где разрешена парковка только для резидентов. Поступает много предложений о том, чтобы ввести аналогичную практику на других улицах. Пока мы копим предложения, смотрим, насколько это влияет на транспортную обстановку и думаю, что в следующем году будем принимать решение.

Есть еще особые зоны, где введены действие запрещающих знаков "стоянка запрещена" и "остановка запрещена" ограничено дневным временем. Пока эта инициатива тоже работает в пилотном режиме – решений по поводу дальнейшего развития пока нет. По-хорошему, нужен годовой цикл, чтобы определить дальнейшие действия.

- Что бы вы пожелали москвичам в преддверии праздников?

- Желаю москвичам счастья, любви и дорог без нарушений правил стоянки и парковки. И, конечно, безопасного дорожного движение в новом году.