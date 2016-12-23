Москва

В Москве выявили более 20 торговых точек с нелегальным алкоголем

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции столицы инициировал проведение контрольно-проверочных рейдов в отношении объектов розничной торговли алкоголем.

Как сообщает портал департамента, за несколько дней выявлены 22 торговые точки, где помимо несоблюдения правил реализации алкогольной продукции допускались грубейшие нарушения требований санитарного законодательства и технических регламентов.

"В канун новогодних праздников в городе участились случаи безлицензионной торговли контрафактной алкогольной продукцией, что является прямой угрозой жизни и здоровью и москвичей, и гостей столицы", - цитирует портал руководителя департамента Владимира Черникова.

По его словам, для властей важно не допустить попадания на прилавки и продажу некачественной и нелегальной алкогольной продукции.

Проверки начались 19 декабря и будут проводиться вплоть до Нового года, предупреждают власти. В Москве сформированы мобильные группы, в которые входят представители департаментов региональной безопасности и противодействия коррупции, торговли и услуг и сотрудники столичной полиции.

Теги: Москва
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