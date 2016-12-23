В центре Москвы отметят Хануку фейерверками и танцами

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российские евреи начнут в субботу вечером отмечать восьмидневный праздник Ханука. На площади Революции состоится зажигание ханукии - праздничного восьмисвечника. В церемонии примет участие главный раввин России Берл Лазар. Вечер продолжится красочным фейерверком и веселыми танцами под традиционную еврейскую музыку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федерации еврейских общин России.

В воскресенье молодежный клуб "Enerjew" организует для старшеклассников мастер-классы и угостит их ханукальными пончиками, а участники делового клуба "Solomon" в рамках благотворительной программы устроят праздник для воспитанников пансионата с перфомансами, играми, танцами и угощениями. 26 декабря еврейский молодежный клуб "Jewell" приглашает молодежь от 18 до 30 лет на ханукальный вечер по мотивам сказки Льюиса Кэролла "Алиса в стране чудес". В программе - зажигание ханукии, увлекательный квест и фуршет.

Как отметил в поздравлении евреям президент ФЕОР Александр Борода, Ханука - "прекрасное напоминание о том, что истинная вера во Всевышнего способна сотворить любое чудо, и Творец в ответ на наши искренние молитвы дарует нам Свое благо".

"Наша главная задача перед Богом - правильно воспитать детей, чтобы они продолжили традиции нашего народа, нашей веры, нашей культуры. А главная задача правильного воспитания - это внутренняя чистота. Чистота не только тела, но и духа, не только дел, но и мыслей, желаний! Чтобы обеспечить такую чистоту, нужен свет: недаром Ханука называется "праздником света"! Свет показывает правильный путь, свет - это самое чистое, самое духовное, что есть в материальном мире", - подчеркнул в свою очередь Берл Лазар в обращении, которое приводит его пресс-служба.

Традиция связывает Хануку с еврейским восстанием 167 года до н.э. против сирийского царя Антиоха IV, запретившего иудаизм. Начало восстания было вызвано казнью двух евреек и их младенцев, которым тайно было сделано обрезание, а также попыткой насильственного насаждения греческого многобожия. После изгнания захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима войсками Иуды Хасмонея евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный храм.

В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник - менору, огонь которой предписывается поддерживать постоянно. Однако масла для светильника оказалось совсем мало, а на изготовление нового требовалось восемь дней. Когда же с его помощью зажгли менору, то огонь горел без перерыва все восемь дней, пока готовилось новое масло. В память об этом чуде Хануку празднуют восемь дней, каждый вечер зажигая в ханукии по одной новой свече.