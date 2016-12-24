На востоке Москвы в квартире обнаружили убитого ребенка

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - По факту убийства малолетней девочки на востоке Москвы возбуждено уголовное дело, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве по факту убийства малолетней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, днем 24 декабря в квартире дома на Ферганской улице было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резанными ранениями. В квартире находилась пожилая бабушка и 4-летний ребенок.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты Главного следственного управления, которые приступили к осмотру места происшествия, отметила Иванова.

Следователи устанавливают местонахождение остальных родственников в момент совершения преступления, и тех, кто имел возможность попасть в квартиру без родителей. Допрашиваются родственники и соседи. Следователями будет назначен ряд судебных экспертиз, сказала представитель СКР.