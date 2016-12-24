На юге Москвы из горящей квартиры спасли пять человек

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел в квартире дома на юге Москвы, есть пострадавшие, сообщает в субботу пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщается, что информация о пожаре в доме 18 на улице Академика Миллионщикова (ЮАО, район "Нагатино-Садовники") поступила в МЧС от очевидца.

"По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что происходит загорание в квартире на 8-ом этаже жилого дома на площади 50 кв. м., пожарные приступили к спасению людей и тушению пожара", - говорится в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс".

По информации МЧС, в 14:14 пожар был локализован, а уже в 14:18 потушен.

"В ходе тушения пожара спасены 5 человек, из которых 2 детей. К сожалению есть пострадавшие, - сообщила пресс-служба. - Дальнейшая информация уточняется".