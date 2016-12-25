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Москва

Экстренные службы Москвы перешли на усиленный режим работы перед праздниками

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Все оперативные и экстренные службы столицы с 25 декабря по 15 января будут работать в усиленном режиме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в воскресенье.

"Четко спланированная работа всех городских служб в дни новогодних и рождественских праздников - гарантия комфорта и безопасности всех москвичей. Главная задача - отработать без аварий, а при необходимости эффективно устранить возникшие проблемы", - рассказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что накануне новогодних праздников в городе под особый контроль взяты более 200 объектов, где запланированы массовые детские мероприятия, 112 площадок для запуска пиротехники.

Ежесуточно на службу заступает пожарно-спасательная группировка в составе 412 единиц спецтехники и 1276 человек личного состава. На случай сильных снегопадов в распоряжении коммунальных служб порядка 22,5 тыс. единиц техники, которая при необходимости может выйти на уборку городских территорий.

"В сильные снегопады на улицах города мы задействуем до 60 тыс. рабочих ручной уборки. Весь снег вывозится на снегосплавные пункты, мощность которых сегодня достигает 550 тыс. кубометров в сутки", - пояснил заммэра.

Резервные запасы топлива, созданные в столице, существенно превышают норму - к примеру, по тепловой мощности практически в два раза.

В дни новогодних праздников в Москве будет задействована вся инфраструктура зимнего отдыха - свыше 4,5 тысяч площадокдля активного отдыха, более 1400 катков, 370 лыжных трасс, 10 горнолыжных склонов, 577 ледяных горок и снежных городков, более 1700 площадок для зимних видов спорта и 19 постоянных мест "моржевания".

Теги: Москва
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