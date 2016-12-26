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Москва

Сообщения о минировании московских вокзалов оказались ложными

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сообщения об угрозе взрыва на Казанском, Ярославском и Ленинградском вокзалах Москвы не подтвердились, они работают в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УВД на транспорте МВД по ЦФО.

"В 14:45 все проверочные мероприятия были закончены. Они никак не повлияли на график движения поездов. В данный момент все вокзалы Москвы работают в штатном режиме", - сказал представитель управления в понедельник.

По данным полиции, поступившие анонимные сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных на территории вокзалов не подтвердились.

"На время проведения проверочных мероприятий с Казанского вокзала было эвакуировано порядка 1,5 тыс. человек", - сказал представитель полиции.

Он добавил, что с Ленинградского и Ярославского вокзалов также было эвакуировано порядка 1,2 тыс. человек.

Теги: Москва, Казанский вокзал, Ленинградский вокзал, Ярославский вокзал
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