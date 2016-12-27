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Москва

Синоптики пообещали москвичам похолодание перед Новым годом

В последний день этого года температура снова может повыситься до плюсовых значений

Синоптики пообещали москвичам похолодание перед Новым годом
Фото: ТАСС, Дмитрий Феоктистов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Кратковременное предновогоднее похолодание ожидается в Москве, сообщает Гидрометцентр России. Как отмечают синоптики, во вторник, 27 декабря в Москве и Московской области ожидаются небольшие и умеренные осадки, снег и мокрый снег, переходящий в дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура повысится в Москве до 0...2°, по области будет в пределах -3...2°, местами ожидаются порывы юго-западного ветра до 15 м/с.

В среду, 28 декабря, Москва и область окажутся в тыловой части циклона, что проходит вдоль западных границ России на юго-запад Центрального округа, время от времени будет приниматься небольшой снег, температура воздуха понизится: ночью в городе -2...-4°, по области до -7°, днем -1..-3°, по области до 0...-5°. На дорогах местами скользко, отмечают метеорологи.

В четверг, 29 декабря погода будет облачной. Ночью пройдет небольшой снег, температура в Москве -5...-7°, по области -4...-9°. Днем местами небольшой снег, температура в Москве -3...-5°, по области -2...-7°. Местами гололедица, указано в сообщении Гидрометцентра.

В пятницу, 30 декабря метеорологи прогнозируют облачную погоду, местами пройдет небольшой снег. Температура ночью в Москве -5...-7°, по области -5...-10°; днем в Москве -2...0°, по области -5...0°. Местами гололедица.

В последний день 2016 года, субботу, 31 декабря синоптики обещают москвичам облачность, местами небольшие осадки. Температура ночью составит -5...0°, днем -3...2°.

Теги: Москва, Гидрометцентр
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