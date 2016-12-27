В кафе и ТЦ в Москве эвакуировали посетителей из-за бесхозных предметов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Информацию об угрозе взрыва проверяют полицейские в двух московских кафе в центре и на западе города, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах. По его словам, в обоих кафе были обнаружены подозрительные предметы.

"Спортивную сумку нашли в кафе "Якитория" на 1-й Тверской-Ямской, из здания эвакуированы 50 человек, ожидается приезд кинологов",- сказал источник.

Он добавил, что также проводится эвакуация из торгового центра "Звездочка" на улице Покрышкина на западе столицы после обнаружения подозрительного предмета. Он был найден в кафе внутри ТЦ.

"Всего из торгового центра эвакуировано 600 человек",- сказал собеседник агентства.