В московском метро построили самый глубокий в мире эскалатор

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Завершено строительство самого глубокого в мире эскалатора в метро на станции "Парк Победы". Об этом сообщил на заседании правительства Москвы в среду заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы завершили строительство и запустили самый длинный в мире эскалатор в метро. Его длина составляет 130 метров, он расположен на глубине 68 метров", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что проектом предусмотрено строительство выхода с эскалатора второго западного подземного вестибюля станции "Парк Победы".