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В московском метро будут транслировать новогоднее поздравление президента

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Власти Москвы обещают в метро в ночь с 31 декабря на 1 января праздничную новогоднюю обстановку и прямую трансляцию поздравления президента.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов на заседании городского правительства в среду, на кольцевой линии метро будет запущен специальный новогодний поезд.

"31 декабря в 23:50 в вагонах метро, на станциях, эскалаторах будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России в режиме онлайн", - добавил заммэра.

По его информации, в рамках проекта "Музыка в метро" в новогоднюю ночь на станциях выступят музыканты, которые исполнят популярные новогодние песни.

Теги: Москва, метро
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