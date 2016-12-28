Власти Москвы предупредили об ограничениях движения в праздники

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов предупредил москвичей и гостей города о перекрытиях улиц в связи с новогодними мероприятиями. Большинство временных ограничений будут вводиться в Центральном административном округе.

В департаменте транспорта "Интерфаксу" уточнили, что из-за детского новогоднего представления "Елка мэра" 31 декабря с 9:00 до 16:00 будет ограничено движение по улице Ильинка.

В ночь с 31 декабря на 1 января движение будет ограничено из-за проведения фейерверков.

Так, с 23:50 до 00:10 будет ограничено движение по Москворецкой улице. Кроме того, с 00:50 до 01:10 будет ограничено движение по Вологодскому проезду, улице Кадырова и улице Федосьино.

В департаменте также сообщили, что из-за проведения 2-го зимнего велопарада в Москве 8 января с 6:00 до 17:00 ограничивается движение по 3-й Фрунзенской улице, с 10:45 до 13:15 - по Фрунзенской набережной, с 11:15 до 12:55 - по Пречистенской набережной, с 11:25 до 12:45 - по Кремлевской набережной, 11:35 до 12:35 - по Москворецкой набережной, с 11:45 до 12:20 - по Китайгородскому проезду, с 11:50 до 12:25 - по улице Варварка, и с 11:55 до 12:30 - по Москворецкой улице.