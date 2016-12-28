Станция метро "Фрунзенская" после почти годового ремонта откроется 29 декабря

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Станция "Фрунзенская" Сокольнической линии Московского метрополитена вновь откроется для пассажиров после ремонта и замены эскалаторов 29 декабря, сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов журналистам в среду.

"Станция должна открыться в четверг. После обеда или в обед она заработает в обычном режиме", - сказал Ликсутов.

Изначально планировалось, что работы на "Фрунзенской" завершатся в феврале 2017 года. Станция была закрыта на ремонт в январе 2016 года.

Теперь вместо прежних трех эскалаторов в наклонном тоннеле установлены четыре. На станции обновили вестибюль, а также заменили инженерные системы.