Москва

За 1 и 2 января в Москве выпадет почти треть месячной нормы осадков

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Первые дни нового года в Москве будет идти снегопаж, за двое суток местами может выпасть до 13 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометеобюро Москвы и Московской области в среду.

"Это 31% месячной нормы, которая в январе составляет 42 мм", - сказал собеседник агентства.

В метеобюро уточнили, что в новогоднюю ночь в Москве выпадет до двух миллиметров, днем 1 января - до четырех миллиметров осадков. По информации синоптиков, в ночь на 2 января прирост осадков в городе составит пять миллиметров, а днем еще два миллиметра. "Снег в первые дни нового года будет идти при колебаниях температур от 0 до плюс 2 градусов", - уточнили в метеобюро.

Там добавили, что, с 3 января в Москве начнется похолодание, и уже в ночь на 4 января в регионе подморозит до минус 13 градусов.

Теги: Москва
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