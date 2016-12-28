Новогодний поезд запущен в московском метро

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Церемония запуска очередного тематического поезда Московского метрополитена состоялась в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

В запуске Новогоднего поезда на станции "Комсомольская" принял участие Дед Мороз из Великого Устюга.

Главными элементами новогоднего оформления поезда стали красногрудые снегири, пышные еловые ветви, ажурные снежинки и число 2017. В праздничные костюмы будут одеты и все машинисты, управляющие этим составом.

Названия станций, а также традиционные объявления в вагонах поезда сделали известные артисты российской эстрады. Станции Кольцевой линии против часовой стрелки озвучила певица Лолита Милявская. По часовой стрелке станции - певец Валерий Сюткин. Вместе с артистами пассажиров Новогоднего поезда поздравляет и начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

Новогодний поезд - это один из двух уникальных составов типа ЕЖ-3, который останется для работы в метрополитене после окончания эксплуатации данных типов поездов. Первый из них отреставрирован и сохранен для участия в ежегодном параде поездов.

Новогодний поезд будет курсировать по Кольцевой линии до 15 января, а в канун Рождества к нему добавят еще один праздничный вагон. Теперь подобные новогодние поезда будут выходить на разные линии метро в канун каждого Нового года.