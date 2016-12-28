Московский зоопарк будет работать в новогодние каникулы

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Московский зоопарк в новогодние праздники будет работать без выходных, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Столичный зоосад не планирует уходить на новогодние каникулы. Он будет работать все праздники, включая 31 декабря и 1 января. Посетить Московский зоопарк в дни новогодних каникул можно будет ежедневно с 09:00 до 17:00. В последний день уходящего года, 31 декабря, он будет работать с 09:00 до 15:00. Свои двери зоосад откроет уже 1 января в 09:00", - говорится в сообщении.

В зимние каникулы посетители зоопарка увидят, как кормят красных панд, бамбуковых акул и скатов. Кроме этого, развлекать гостей зоопарк планирует и новогодними программами. С 4 по 8 января в нем пройдет "Новогодний переполох" с участием золотого петуха - главного символа нового года. В эти же дни на старой территории состоится сказочное представление "Хоровод животных с Дедом Морозом", говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в зоопарке пройдут открытые лекции "Зоология с астрологией", на которых посетители узнают любопытные факты о животных из восточного календаря - например, почему в него не попал слон. Часть символов восточного календаря гости зоопарка смогут увидеть вживую.

В праздники в Московском зоопарке организованы обзорные экскурсии, их проведут как по старой, так и по новой территории. Специалисты расскажут о жизни животных в вольерах, их повадках и рационе.