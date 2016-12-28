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Москва

В Москве пособия на ребенка в многодетных семьях будут выплачивать до 18 лет

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пособия на детей в многодетных семьях в Москве теперь будут выплачивать до достижения ими 18 лет. Соответствующий законопроект, внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным, принят на заседании Мосгордумы в среду.

"Мэр Москвы внес предложение, согласно которому на детей из многодетных семей распространяется ряд выплат до 18, а не до 16 лет, как сейчас", - сказал на заседании глава комиссии думы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев.

Вместе с тем, теперь при определении нуждаемости в пособии будет учитываться не только доход семьи, но и имущество, которое также может приносить дополнительный доход.

Теги: Москва
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