В Москве пособия на ребенка в многодетных семьях будут выплачивать до 18 лет

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пособия на детей в многодетных семьях в Москве теперь будут выплачивать до достижения ими 18 лет. Соответствующий законопроект, внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным, принят на заседании Мосгордумы в среду.

"Мэр Москвы внес предложение, согласно которому на детей из многодетных семей распространяется ряд выплат до 18, а не до 16 лет, как сейчас", - сказал на заседании глава комиссии думы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев.

Вместе с тем, теперь при определении нуждаемости в пособии будет учитываться не только доход семьи, но и имущество, которое также может приносить дополнительный доход.