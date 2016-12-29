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Москва

Россельхознадзор нашел опасные вещества в меде в магазине Metro в Москве

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило опасные вещества в меде при проверке торгового центра Metro Cash & Carry (ООО "Метро Кэш энд Керри") в Москве.

По результатам лабораторных исследований меда "Натурального цветочного алтайского Fine life" производства ООО "Медовый дом" (Новгородская область) установлено несоответствие продукции требованиям техрегламента "О безопасности пищевой продукции", говорится в сообщении Россельхознадзора.

В меде были обнаружены метаболиты нитрофуранов, которые нарушают водно-солевой баланс организма, понижают уровень белка в плазме, вызывают анемию, подавляют активность ферментов. Опасный мед в основном собран пчелами в Ставропольском крае, Саратовской, Самарской, Ростовской области и других регионах, где мед собирается с посевных культур - гречихи, подсолнуха, рапса, уточнила ветслужба.

Информация о выявленных нарушениях была направлена в территориальное управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям для принятия мер в рамках действующего законодательства.

Теги: Metro, Москва
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