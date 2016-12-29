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Москва

Москвичка умерла после укола врача из частной клиники

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Москвичка скончалась после укола анестетиком, сделанного вызванным на дом врачом частной клиники, не имеющей лицензии, расследуется уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка СКР.

"Следственными органами ГСУ СКР по Москве принято к производству... уголовное дело по ч. 2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

По версии следствия, утром 27 декабря 36-летняя женщина обратилась за помощью в коммерческую организацию, не имеющую лицензии на оказание неотложной медицинской помощи.

"Сотрудник, прибыв на вызов в квартиру дома по улице Кулакова, сделал женщине инъекцию препарата "Лидокаин". Впоследствии потерпевшей стало плохо. Несмотря на оказанную помощь, через непродолжительное время она скончалась", - говорится в пресс-релизе.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи обещают дать правовую оценку действиям сотрудника и руководства клиники.

Теги: Москва
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