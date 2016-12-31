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Москва

МЧС опровергло сообщение о пожаре в посольстве США в Москве

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС опроверг информацию некоторых СМИ о пожаре, якобы возникшем в посольстве США в Москве.

"Сообщение о пожаре на Новинском бульваре - ложное", - говорится в твиттере ГУ МЧС по Москве.

К сообщению прикреплена ссылка на материал Life News о том, что в американском посольстве в центре Москвы произошло возгорание. В нем говорится, что к зданию на Новинском бульваре выехали сотрудники МЧС, спасатели осматривают территорию, но решение об эвакуации не принималось. Life News отметили, что причиной инцидента могло стать замыкание в электрощитке.

Теги: Москва, МЧС РФ
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