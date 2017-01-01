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Москва

15 тысяч человек обеспечат порядок во время новогодних праздников в Москве

Около 15 тыс. человек, в числе которых 5 тыс. полицейских, будут привлечены к обеспечению безопасности и порядка в период новогодних и рождественских праздников в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД.

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Около 15 тыс. человек, в числе которых 5 тыс. полицейских, будут привлечены к обеспечению безопасности и порядка в период новогодних и рождественских праздников в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД.

"Во время проведения праздничных мероприятий для обеспечения общественного порядка будут задействованы около 15 тысяч человек, в том числе около 5 тысяч сотрудников столичной полиции, 8 тысяч военнослужащих Росгвардии и 2 тысячи представителей народных дружин. На случай осложнения оперативной обстановки сформирован резерв в количестве 600 сотрудников", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с 24 декабря по 8 января в Москве состоятся более 1500 праздничных мероприятий, в которых примут участие до 11 млн человек.

Теги: Москва, праздники, порядок
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