Православные проведут в Москве "трезвый забег"

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - "Трезвый забег" пройдет в Москве 1 января, в день памяти преподобного Илии Муромца. Он состоится по маршруту: храм Христа Спасителя, Кремлевская набережная, Васильевский спуск, Репинский сквер, сообщили "Интерфаксу" организаторы.

К участию в забеге приглашается православная молодежь приходов Москвы и области, в том числе члены православных молодежных движений.

Участники эстафеты будут следовать по пешеходной части, пробег не потребует перекрытия дорожного движения. Мероприятие, нацеленное на продвижение здорового образа жизни, проведет международный Фонд славянской письменности и культуры.