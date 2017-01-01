Главные новости
В мире35 человек погибли в результате нападения на ночной клуб в СтамбулеВ РоссииВ России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой тареВ РоссииПутин пожелал россиянам благополучия и здоровья
Москва

Православные проведут в Москве "трезвый забег"

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - "Трезвый забег" пройдет в Москве 1 января, в день памяти преподобного Илии Муромца. Он состоится по маршруту: храм Христа Спасителя, Кремлевская набережная, Васильевский спуск, Репинский сквер, сообщили "Интерфаксу" организаторы.

К участию в забеге приглашается православная молодежь приходов Москвы и области, в том числе члены православных молодежных движений.

Участники эстафеты будут следовать по пешеходной части, пробег не потребует перекрытия дорожного движения. Мероприятие, нацеленное на продвижение здорового образа жизни, проведет международный Фонд славянской письменности и культуры.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Самбиста Мирзаева ранили из травматики в ходе драки в МосквеСамбиста Мирзаева ранили из травматики в ходе драки в Москве
Спортсмен, известный по громкому делу о смерти 19-летнего юноши из-за удара об асфальт, после потасовки обратился в больницуПодробнее
По факту убийства ребенка на юго-западе Москвы возбуждено уголовное делоПо факту убийства ребенка на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело
Тело мальчика было обнаружено в жилом доме на Ломоносовском проспектеПодробнее
Синоптики пообещали москвичам похолодание перед Новым годомСиноптики пообещали москвичам похолодание перед Новым годом
В последний день этого года температура снова может повыситься до плюсовых значенийПодробнее
Ранивший полицейских в Москве стрелок покончил с собойРанивший полицейских в Москве стрелок покончил с собой
Женщина, которая находилась в заложниках у подозреваемого, освобожденаПодробнее
На месте Ховринской больницы в Москве построят жилые домаНа месте Ховринской больницы в Москве построят жилые дома
Известное здание-долгострой снесут за счет городаПодробнее
Лужкова госпитализировали из-за критически низкого давленияЛужкова госпитализировали из-за критически низкого давления
Сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительноеПодробнее
Замглавы департамента транспорта Москвы: вопрос введения платного въезда в столицу не обсуждаетсяЗамглавы департамента транспорта Москвы: вопрос введения платного въезда в столицу не обсуждается
Сергей Андрейкин рассказал о грядущих изменениях карты платной парковки в городе и вероятности повышения тарифов на нееПодробнее
Взрыв разбил стекла и повредил выходы из подземного перехода у метро "Коломенская"Взрыв разбил стекла и повредил выходы из подземного перехода у метро "Коломенская"
В четверг утром у станции метро в результате разгерметизации взорвался газовый баллонПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Предновогодние фото недели10 фото
30 декабря
Предновогодние фото недели
Цитаты года12 фото
29 декабря
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи
Цитата дня

Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность

Главный нарколог Евгений Брюн о потреблении алкоголя в новогоднюю ночь

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В мире35 человек погибли в результате нападения на ночной клуб в СтамбулеВ РоссииВ России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой тареВ РоссииПутин пожелал россиянам благополучия и здоровьяВ миреЗа год в Донбассе погибли 211 украинских военнослужащих
В Дагестане ликвидированы двое боевиков
Число жертв нападения на ночной клуб в Турции возросло до 39 человек
В Дагестане начата спецоперация по ликвидации боевиков
В России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой таре
Трамп призвал не спешить обвинять Москву в кибератаках на США
Россиян среди погибших и пострадавших в результате теракта в Стамбуле нет
35 человек погибли в результате вооруженного нападения на ночной клуб в Стамбуле
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи