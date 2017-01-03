Москвичей предупредили о резком похолодании

Как отметили в МЧС, в ночь на 4 января будет до -17 мороза

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС предупреждает о резком понижении температуры в ночь со вторника на среду.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в период с 17:00 часов 3 января до 09:00 часов 4 января в Москве ожидается понижение температуры на 8-10°С. Температура воздуха ночью в Москве -17...-15°С", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что в условиях низких температур повышается вероятность увеличение числа ДТП, растет количество случаев обморожения среди населения.

"Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует жителям и гостям столицы в условия низких температур лучше, по возможности, воздержаться от продолжительного пребывания на улице, - сказал сотрудник пресс-службы. - Во избежание переохлаждения или обморожения, надевать теплую одежду и обувь".

По его словам, водителям в морозы лучше отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим.