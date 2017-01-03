Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве посетили более 7 млн человек

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Традиционный столичный фестиваль "Путешествие в Рождество", который открылся 16 декабря, посетили свыше 7 млн человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Этой зимой Москва стала еще ярче, красочнее и интереснее. "Путешествие в Рождество" уже посетили больше 7 млн человек. Это один из самых популярных новогодних проектов в Европе", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник.

Собянин напомнил, что в городе продолжается и другой фестиваль - "Рождественский свет".

По словам градоначальника, москвичей на городских площадках ждут концерты, световые шоу и инсталляции, уличные театры, кулинарные праздники, катки, ледовые горки и многое другое. "42 площадки, 15 стран-участниц, 4500 мастер-классов", - добавил мэр.