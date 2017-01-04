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Москва

В Москве эвакуировали три этажа дома из-за похожего на снаряд предмета

Есть обновление от 21:08

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Три этажа жилого дома на западе Москвы были эвакуированы после обнаружения предположительно снаряда в одной из квартир, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в правоохранительных органах.

По его словам, в одной из квартир 17-этажного жилого дома по адресу улица Щорса, 10 был обнаружен похожий на снаряд предмет.

На месте происшествия находятся сотрудники городских служб, ожидается прибытие саперов.

Проведена эвакуация 7, 8 и 9 этажей здания.

"Интерфакс" пока не располагает официальный подтверждением данной информации.

Теги: Москва
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